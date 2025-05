【箱根リトリート fore & villa 1/f】雨の日こそ、心に残る箱根体験

株式会社ホテルマネージメントジャパン

自然の息吹を五感で感じる箱根フォレストリゾートホテル「箱根リトリート fore & villa 1/f」(所在地: 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原)は、2025年の梅雨シーズンに向けて、雨の日にこそ体験してほしい館内滞在型の新たな提案を6月7日から開始します。

例年、箱根・仙石原では6月上旬から7月中旬にかけて梅雨の時期を迎え、しっとりとした雨が森を潤し、紫陽花が美しく咲き誇る季節となります。この時期の箱根には、霧に包まれた静寂の森や、雨粒に濡れて輝く新緑、色とりどりの紫陽花など、雨だからこそ出会える幻想的な景色が広がります。

天候の影響で屋外アクティビティや観光が制限されることも多く、特に海外から訪れるゲストにとっては「雨で予定が立たない」「館内でやることがない」という理由から、残念な思いを抱いたまま滞在を終えてしまうケースも少なくありません。

そんな雨の日を“しかたない日”ではなく、“特別な思い出に残る日”として過ごしていただけるよう、心と身体を潤す梅雨の滞在体験を提案いたします。

雨の日にしかできない、とっておきの館内体験サービス

イメージ:Delivery to the Bathイメージ:シナモンブレッド1. Delivery to the Bath(villa 1/f宿泊者限定)

プライベート温泉で、香り・味・癒しを五感で楽しむ贅沢なバスタイムをお届けします。

- クラフトチョコレート- フルーツベリー- チーズ(パルミジャーノ・レッジャーノ)

料金:1セット6,000円(税金・サービス料込)

<オプション>

- 季節のフルーツ(時価)- クラフトソーダ(1,000円(税金・サービス料込))- ローズペタル(3,600円(税金・サービス料込))- ストーンディフューザー・アロマオイル1種(2,500円(税金・サービス料込))2. 客室で楽しむ焼きたてシナモンブレッド

客室に設置されたトースターとコーヒーで、外に出られない雨の午後も心温まるカフェタイムに。香ばしいシナモンの香りに包まれて、自分だけのくつろぎを。また、デラックスダブル以外にご宿泊の方は、cafe & loungeにて、焼きたてのシナモンブレッドと共にゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

料金:1個 280円(税込) ※宿泊中はコーヒー無料

3. 紫陽花鑑賞 - foreエリア 小道にて

雨に濡れることで最も美しさを増す紫陽花。foreエリア内の小道沿いには、季節により色とりどりの紫陽花が咲き誇り、まるで植物のギャラリーを歩くようなひとときをお楽しみいただけます。雨の日でも気軽に楽しめる館内散歩としてもおすすめです。

4. konoha spaでのリラクゼーション(15:00~24:00)

雨音をBGMに、ゆったりとしたトリートメントで日常から解き放たれて。心も身体も優しくほぐれる、至福のスパ体験をお届けします。中でも、アロマテラピートリートメントとフェイシャルトリートメントを、その日のご体調やお好みに合わせてカスタマイズする最上級プログラム「konoha Signature」は、自分と深く向き合う時間にぴったり。静かに雨の降る午後、癒しと再生のひとときをお過ごしください。

お一人様:50分22,000円~(税金・サービス料込)

5. Love letter “from me to me”

“未来の自分へ贈るラブレター”--JIN氏とのコラボレーションによる、自分自身と向き合う新しい過ごし方を箱根で。箱根の自然に包まれる当ホテルでは、滞在そのものを豊かにするため、さまざまなクリエイターとの連携による体験型企画を展開しています。このたび、言葉の表現者として活動するJIN氏とのコラボレーションにより、「未来の自分に宛てたラブレター」をテーマにした特別企画を実施いたします。「今この瞬間を生きる自分に、優しい言葉を贈る」--誰かにかけてほしかったその一言を、自分自身の手で綴る時間。「愛しているよ」「ありがとう」「がんばってるね」……そんな言葉を専用のレターセットにしたためて、未来のお誕生日月にご自身へお届けいたします。お手紙はご希望に応じて、チェックアウト時にそのままお持ち帰りいただくことも、ホテルにお預けいただき、お誕生日月に郵送でお届けすることも可能です。まずは自分自身が、自分のお誕生日を祝福してあげる--そんな新しいお祝いのかたちとしてもご提案したい、本企画。忙しない日常から少し離れて、自分を癒し、労わる時間を、ぜひ箱根でお過ごしください。

※郵送料別途

JIN(美容師/ヘアメイクアップアーティスト)

韓国生まれ。日本で長年活動を続ける美容師/ヘアメイクアップアーティスト。

国籍や性別といった枠にとらわれず、「自分の意思で人生を選び、つくっていくこと」をテーマに、美容の枠を超えた表現活動を展開している。より自由でポジティブなエネルギーを届けたいという思いから、セルフクリエイションプロジェクト「Homelymade」を主宰。“Create your own life”をコンセプトに、個人の感性や価値観を尊重するワークショップやイベントを手がけている。

宿泊プラン

「選べるメインのディナーコース付プラン」

foreの6月のご宿泊限定で、メインを選べる薪火ディナーコース付プランをご用意。

通常の夕食付プランは魚料理・肉料理のダブルメインでのご提供ですが、本プランではいずれかをお選びいただきます。静かに降る雨と紫陽花が彩る初夏の森で、薪火の香りが引き立てる夏の旬食材をじっくりとご堪能ください。

詳細:https://bit.ly/3H3CJLP

その他:本プランはお日にち限定で販売いたします。

■箱根リトリート fore & villa 1/fについて

箱根連峰・仙石原の豊かな自然に囲まれた「箱根リトリート fore & villa 1/f」は、四季折々の自然に癒される特別なリラクゼーション空間を提供します。モダンなホテル「fore」全37室と、独立コテージ「villa 1/f」全18棟から成り、2024年8月には新たに7棟のvillaが完成しました。薪火料理を楽しめる「WOODSIDE dining」、日本料理の料亭「俵石」、カフェ&ラウンジ「cafe & lounge」、温泉「ONSEN f」、スパ「konoha spa」などを完備しています。また、四季折々の植物や木々のゆらぎ、空の色や風の香りでくつろげる「free bird & terrace」では、ドリンク類や季節のウェルカムサービスをインクルーシブでお楽しみいただけます。北欧リゾートを彷彿とさせるデザインと共に、至福のひとときをお届けします。

-ホームページ:https://www.hakone-retreat.com

-Instagram:https://www.instagram.com/hakone.retreat/

■オリエンタルホテルズ&リゾーツとは

オリエンタルホテルズ&リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル(総客室数4,169室)を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL(クラブオリエンタル)」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ:https://www.oriental-hotels.com

-Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram:https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube:https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X:https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル(総客室数7,671室)を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,450名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。(2025年5月現在)

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/