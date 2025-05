【徳島ガンバロウズ】テイブリオン・ドーソン選手 契約合意のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズでは、テイブリオン・ドーソン選手と2025-26シーズンの選手契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

#4 テイブリオン・ドーソン

【ポジション】PF

【身長・体重】203cm・105kg

【生年月日】1996年12月24日

【出身地】アメリカ合衆国

【経歴】カリフォルニア州立大学ノースリッジ校

2019 Saskatchewan Rattlers (カナダ)

2019-21 KFUM Jamtland Basket (スウェーデン)

2021-22 Maccabi Hod HaSharon (イスラエル)

2021-22 Hermine Nantes Atlantique (フランス)

2022 Purple & Black (TBT-アメリカ)

2022 Hapoel Ramat Gan Givatayim (イスラエル)

2022-23 Club Trouville (ウルグアイ)

2023 Asociacion Basquetbol Ancud (チリ)

2023- 徳島ガンバロウズ

【本人コメント】

Hey Tokushima fans, I’m excited to be coming back. This is going to be my 3rd season with the team, and I feel truly connected with the city and the people.

I want to bring a championship to the city and help the team accomplish its goals this upcoming season.

Looking forward to seeing everyone soon!

徳島のみなさん、ただいま!

今シーズンで3年目になるこの街やみなさんとのつながりを本当に感じていて、戻ってくるのがとても楽しみです。

今シーズンはチームの目標を達成して、徳島にチャンピオンシップを持ってきたいと思っています!

みんなに会えるのを楽しみにしています!

【会社情報】

■会社名:株式会社がんばろう徳島

■所在地:徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23(メディアドゥ徳島木頭オフィス内)

■事務所:徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう!」「よく頑張った!」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ!」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。