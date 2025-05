ナレッジワーク、Forbes JAPANと新時代の営業組織モデルケース企業を「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025」にて発表

株式会社ナレッジワーク

「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク(本社:東京都港区、CEO 麻野耕司)は、Forbes JAPANと共催で営業組織の新しいモデルケース「NEW SALES」を実践している企業を選出する「NEW SALES OF THE YEAR 2025」の受賞企業4社を発表しました。

「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025」

特設サイトはこちら:https://forbesjapan.com/feat/newsales2025/







時代環境の変化に柔軟に対応でき、新たな営業のあり方を体現。そして次世代の営業組織のモデルとなる。そんな企業を表彰するのが「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR」です。なぜ営業に抜本的な変革が必要なのか。労働人口の減少、顧客ニーズの多様化、急速に進むAIの活用などを背景に、企業が成長していくためには、属人的な手法から脱却し、再現性のある営業体制へと転換できるかが重要です。

本アワードでは、こうした時代に即した「NEW SALES」を実践する従業員数1,000名以上のエンタープライズ企業に光を当て、営業の新たな可能性を世の中に提示することを目指しています。こうした理念のもと、審査基準に基づき営業改革のモデルケースとなる4社を受賞企業として選出しました。

■受賞企業

◯グランプリ:NECネッツエスアイ株式会社

◯フロンティア賞:ニデック株式会社

◯セールスイネーブルメント賞:パーソルキャリア株式会社

◯AIトランスフォーメーション賞:フリー株式会社

■審査基準

1.顧客志向に基づく営業力強化ができているか

2.組織力による営業活動が実施できているか

3.データやナレッジ、AI等のデジタルを活用しているか

1.~3.をもとに、効果的・創造的・先進的な取り組みを行っているか

※エンタープライズ企業(従業員1,000名以上)のみに限る

■アドバイザリーボード

・倉本 由香利 氏(マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー)※選考・評価過程には不参加

・入山 章栄 氏(早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール 教授)

・嶋田 毅 氏(グロービス経営大学院 教授 グロービス 出版局長)

・今井 晶也 氏(株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長)※選考・評価過程には不参加

・作田 遼 氏(株式会社ユーザベース 上席執行役員 スピーダ事業CRO)

・小川 泰正 氏(Sansan株式会社 執行役員/Sansan事業部 事業部長)

・安田 大佑 氏(株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 コマーシャル営業統括)

・麻野 耕司 (株式会社ナレッジワーク CEO)

■NEW SALESとは

「NEW SALES」は、株式会社ナレッジワークのCEO 麻野耕司が提唱した営業組織の変革思想です。本アワードでは、ナレッジワークとForbes JAPANが共にこの概念を基盤に審査設計を行いました。

また本年は、「NEW SALES」の推進に共鳴する企業として、株式会社ユーザベース、株式会社セレブリックス、Sansan株式会社、amptalk株式会社がパートナーとして本アワードに協力し、次世代の営業力強化に向けた取り組みを共に支援しています。



5月23日発売のForbes JAPAN 7月号では、受賞企業各社の取り組み内容を掘り下げて紹介しています。新時代の営業が、企業の変革の原動力となっている具体的な事例もぜひご覧ください。



■Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

フォーブス ジャパンは「Forbes」の日本版として2014 年6 月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、フォーブス本国版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.com ではforbes.com が日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。

【媒体概要】

媒体名 : フォーブス ジャパン

刊行形態 : 月刊(毎月25 日発売)

発行部数 : 80,000 部

判型 : A4 変形/無線綴じ

総ページ : 150 ページ前後

定価 : 1200 円(税込)

発行元 : リンクタイズ株式会社

発売元 : 株式会社プレジデント社

編集長 : 藤吉 雅春

発行人 : 上野 研統



■株式会社ナレッジワーク

ナレッジワークは「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント(成果の創出や能力の向上)を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス(業務体験)を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にNTTコミュニケーションズ様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。



セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

所在地:東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日:2020年3月18日

創業日:2020年4月1日

代表者:CEO 麻野 耕司

コーポレートサイト:https://knowledgework.com/