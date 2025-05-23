Amazon「スマイルSALE 新生活FINAL」にRORRYが登場！旅行にもデスクにも最適な4in1ワイヤレス充電ステーションなど、人気アイテムが最大50％OFFで販売中
【注目商品一例】
【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMB4M7)
-50% 【セール特価(税込)：3,999円】
15Ｗ Qi2で2倍速い充電
パススルー充電対応qi2 充電器
高品質バッテリー内蔵・PSE認証済
自信作 究極の充電器 45W 10000mah 大容量 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー（M5）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFG9ST2C)
-50% 【セール特価(税込)：9,999円】
RORRY自信作！未来を感じる究極の4in1ワイヤレス充電器
45Wの驚異的な充電能力
10000mah大容量且つ薄い
充電スタンドとしては優秀
高級感漂うシックな充電器
自信作 究極の充電器 45W 5000mah 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー（M4）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4QPRQ4V)
-41% 【セール特価(税込)：9,999円】
RORRY自信作！未来を感じる究極の4in1ワイヤレス充電器
45Wの驚異的な充電能力
5000mah 持ち運びに最便利
充電スタンドとしては優秀
高級感漂うシックな充電器
RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH)
-40% 【セール特価(税込)：5,999円】
10%クーポンコード：RORRYM3LW
4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
【超急速充電】RORRY 軽量 小型 アップルウォッチ モバイルバッテリー（D2-2500）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCNCMK7M)
-43% 【セール特価(税込)：2,299円】
10%クーポンコード：D2RORRY2500
面倒くさいな充電状況からApple Watchユーザーを解放できたのモバイルバッテリー
56分でフル充電可能な高速磁気充電器
コンパクト&カラビナ付き
ケーブル内蔵&パススルー対応
RORRY apple watch モバイルバッテリー 超小型 完全コードレス（D5）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFQV9F5S)
-36% 【セール特価(税込)：2,934円】
10%クーポンコード：RORRYD5LW
For Apple Watch・iPhoneを同時充電できるモバイルバッテリー
回転可能なiphone用コネクター内蔵・直接充電
5000mAh・３台同時充電可
3A急速充電・パススルー機能
コンパクトなサイズ・安全充電対応
進級プロ版 10000mAh大容量 VIVI雑誌に紹介されました!（D2-10000）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJ296FNJ)
-33% 【セール特価(税込)：3,980円】
10%クーポンコード：D2RORRY1000
容量倍増！10000mah
For Apple Watch 本気的な高速磁気充電器に進化
2本ケーブル内蔵 & パススルー対応
ユニークなデザイン&カラビナ付き
8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー magsafe対応（D14）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D46FWVLJ)
-38% 【セール特価(税込)：3,748円】
10%クーポンコード：RORRYD14LW
8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー
ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用
アルミ合金採用・大手同源バッテリー
二台同時充電・パススルー充電機能
多重保護システム搭載・PSE認証済み
新 急速充電アダプター付き RORRY Magsafe対応 モバイルバッテリー 10000mah(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9W2MJJ3)
-30% 【セール特価(税込)：4,599円】
次世代のモバイルバッテリー 煩わしいケーブル抜き差しから解放
magsafe充電対応 15W急速
電源ボタン付き、電気の無駄遣いを削減
10000mah大容量＆軽量
RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCP23TP)
-30% 【セール特価(税込)：6,999円】
10%クーポンコード：RORRYM3LW
4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
【最新型】RORRY ワイヤレス充電器 4in1 モバイルバッテリー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2H3VJFC)
-25% 【セール特価(税込)：4,499円】
4-in-1 マグネット充電ドッグ
15W急速充電 モバイルバッテリー mag-safe対応
安全充電対策・pse認証取得済み
幅広い互換性
【新モデル 4in1】RORRY ワイヤレス充電器 magsafe対応 モバイルバッテリー 5000mah(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFXTQZFW)
-25% 【セール特価(税込)：5,249円】
まとめて充電・4in1ワイヤレス充電器
進化！5000mahモバイルバッテリー・15W magsafe充電器・apple watch用充電器付き
改良版折りたたみ式・安全充電対策
幅広い互換性
20Wアダプター付 5000mAh 4in1 ワイヤレス充電器(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4CWNTJQ)
-5% 【セール特価(税込)：5,414円】
3台同時充電・より安定したステーション
磁気吸着・最大15W
分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利
幅広い互換性・汎用性が高い
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
SALE対象商品はこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/RORRY/page/709609EB-FE17-4D85-A56C-BD1B959774AE?store_ref=SBV_A0223587D98HRQQWFBYI-A0700559KKU21W9MLLS4&ref_=cm_sw_r_ud_sf_stores_FF2HPE4G5P2S0SW0ETTT
株式会社RORRY 公式ホームページ：www.rorry.com
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)