Amazon「スマイルSALE 新生活FINAL」にRORRYが登場！旅行にもデスクにも最適な4in1ワイヤレス充電ステーションなど、人気アイテムが最大50％OFFで販売中

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Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

【注目商品一例】



【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMB4M7)



-50% 【セール特価(税込)：3,999円】



15Ｗ Qi2で2倍速い充電


パススルー充電対応qi2 充電器


高品質バッテリー内蔵・PSE認証済





自信作 究極の充電器 45W 10000mah 大容量 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー（M5）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFG9ST2C)



-50% 【セール特価(税込)：9,999円】



RORRY自信作！未来を感じる究極の4in1ワイヤレス充電器


45Wの驚異的な充電能力


10000mah大容量且つ薄い


充電スタンドとしては優秀


高級感漂うシックな充電器




自信作 究極の充電器 45W 5000mah 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー（M4）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4QPRQ4V)



-41% 【セール特価(税込)：9,999円】



RORRY自信作！未来を感じる究極の4in1ワイヤレス充電器


45Wの驚異的な充電能力


5000mah 持ち運びに最便利


充電スタンドとしては優秀


高級感漂うシックな充電器









RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH)



-40% 【セール特価(税込)：5,999円】


10%クーポンコード：RORRYM3LW



4in1ワイヤレス充電器・ステーション


角度調整可能・首や背中の負担が軽減


10000mah大容量・１日の外出で安心


15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電


業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー





【超急速充電】RORRY 軽量 小型 アップルウォッチ モバイルバッテリー（D2-2500）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCNCMK7M)



-43% 【セール特価(税込)：2,299円】


10%クーポンコード：D2RORRY2500



面倒くさいな充電状況からApple Watchユーザーを解放できたのモバイルバッテリー


56分でフル充電可能な高速磁気充電器


コンパクト&カラビナ付き


ケーブル内蔵&パススルー対応





RORRY apple watch モバイルバッテリー 超小型　完全コードレス（D5）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFQV9F5S)



-36% 【セール特価(税込)：2,934円】


10%クーポンコード：RORRYD5LW



For Apple Watch・iPhoneを同時充電できるモバイルバッテリー


回転可能なiphone用コネクター内蔵・直接充電


5000mAh・３台同時充電可


3A急速充電・パススルー機能


コンパクトなサイズ・安全充電対応





進級プロ版 10000mAh大容量 VIVI雑誌に紹介されました!（D2-10000）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJ296FNJ)



-33% 【セール特価(税込)：3,980円】


10%クーポンコード：D2RORRY1000



容量倍増！10000mah


For Apple Watch 本気的な高速磁気充電器に進化


2本ケーブル内蔵 & パススルー対応


ユニークなデザイン&カラビナ付き






8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー magsafe対応（D14）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D46FWVLJ)



-38% 【セール特価(税込)：3,748円】


10%クーポンコード：RORRYD14LW



8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー


ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用


アルミ合金採用・大手同源バッテリー


二台同時充電・パススルー充電機能


多重保護システム搭載・PSE認証済み






新 急速充電アダプター付き RORRY Magsafe対応 モバイルバッテリー 10000mah(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9W2MJJ3)



-30% 【セール特価(税込)：4,599円】



次世代のモバイルバッテリー 煩わしいケーブル抜き差しから解放


magsafe充電対応 15W急速


電源ボタン付き、電気の無駄遣いを削減


10000mah大容量＆軽量





RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCP23TP)



-30% 【セール特価(税込)：6,999円】


10%クーポンコード：RORRYM3LW



4in1ワイヤレス充電器・ステーション


角度調整可能・首や背中の負担が軽減


10000mah大容量・１日の外出で安心


15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電


業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー





【最新型】RORRY ワイヤレス充電器 4in1 モバイルバッテリー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2H3VJFC)



-25% 【セール特価(税込)：4,499円】



4-in-1 マグネット充電ドッグ


15W急速充電 モバイルバッテリー mag-safe対応


安全充電対策・pse認証取得済み


幅広い互換性





【新モデル 4in1】RORRY ワイヤレス充電器 magsafe対応 モバイルバッテリー 5000mah(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFXTQZFW)



-25% 【セール特価(税込)：5,249円】



まとめて充電・4in1ワイヤレス充電器


進化！5000mahモバイルバッテリー・15W magsafe充電器・apple watch用充電器付き


改良版折りたたみ式・安全充電対策


幅広い互換性





20Wアダプター付 5000mAh 4in1 ワイヤレス充電器(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4CWNTJQ)



-5% 【セール特価(税込)：5,414円】



3台同時充電・より安定したステーション


磁気吸着・最大15W


分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利


幅広い互換性・汎用性が高い




その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。


SALE対象商品はこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/RORRY/page/709609EB-FE17-4D85-A56C-BD1B959774AE?store_ref=SBV_A0223587D98HRQQWFBYI-A0700559KKU21W9MLLS4&ref_=cm_sw_r_ud_sf_stores_FF2HPE4G5P2S0SW0ETTT

株式会社RORRY 公式ホームページ：www.rorry.com


Email：marketing@rorry.com


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)