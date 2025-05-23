出演アーティスト全312組 タイムテーブル発表！東海地区最大のライブサーキット【SAKAE SP-RING 2025】また、リストバンド提示でお得な「パス得 SP-RING」を今年も実施！

株式会社ZIP-FMSAKAE SP-RING 2025

2025年6月7日（土）・8日（日）の2日間、名古屋・栄 一帯のライブハウス・クラブ等を中心に行う、東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING 2025」。出演アーティスト全312組のタイムテーブルが決定しました。

チケットは、各プレイガイドにて一般発売中です。電子チケットのみの販売です。

SAKAE SP-RING 2025 タイムテーブル一覧

また、今年も「SAKAE SP-RING」開催エリア内の協力店舗にて、サカスプのリストバンドを提示するとお得なサービスが受けられる「パス得 SP-RING」を実施します。今回の協力店舗はなんと20店舗以上。協力店舗は「SAKAE SP-RING」公式アプリのMAPから確認でき、ライブの合間に栄の街歩きも一緒に楽しめます。

さらに5月23日（金）のZIP-FMは、栄の街の魅力と「SAKAE SP-RING 2025」の話題をたっぷりお届けする「ZIP-FM SAKAE AREA DAY feat. SAKAE SP-RING」を実施します。SAKAE SP-RINGの出演アーティストが番組ゲストに登場するほか、ナビゲーター・加藤玲那が栄の素敵なお店についてご紹介します。「サカスプ当日がますます待ち遠しくなる」--そんな「SAKAE AREA DAY」を是非お楽しみください。

「新しい音楽との出会い」をコンセプトに、ZIP-FMが2006年にスタートさせたオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。「サカスプ」の愛称で親しまれ、地元名古屋から全国に発信する音楽イベントとして、毎年およそ300組のアーティストが出演。2024年までのべ3,800組以上のアーティストが出演しました。

■5/23(金) SAKAE AREA DAY ゲストスケジュール

［FRIDAY MUSIC PUZZLE］11:00～ ／ wowdow ＜生出演＞

［JOYFUL²］14:05～ ／ 丸山純奈 ＜生出演＞

［HOORAY HOORAY FRIDAY］17:45～ ／ ガラクタ ＜生出演＞

［CRASH HOUSE］19:45～ ／ きゃない ＜リモート生出演＞

※登場時間は変更となる場合がございます。

■SAKAE SP-RING 2025 全出演アーティスト出演日(50音順)

＜6/7(土)＞

明くる夜の羊 / ASTERISM / admires / 秋元リョーヘイ(BandSet) / anica / 荒巻勇仁 / 欠伸日和 / アルコサイト / IrisaVior / 安藤祐輝 / iiichanman / EVE OF THE LAIN / iCO / 171 / Wisteria / インナージャーニー / wowdow / ACE COLLECTION / 汐れいら / ウルトラ寿司ふぁいやー / Etranger / EMNW / エルスウェア紀行 / 奥崎海斗 / Offo tokyo / お風呂と街灯 / aug.1020 / ガラスの靴は落とさない / オトむしゃ / karin. / omeme tenten / おもかげ / ガストバーナー / カズミナナ / 加藤ヒロ / Gum Girl / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / クジラ夜の街 / ガラクタ / カラコルムの山々 / grating hunny / CAT ATE HOTDOGS / きゃない / Qaijff / QOOPIE / 久遠 / Groggy-Froggy / けーたと黒川。 / CLAN QUEEN / SAIHATE / THE HAMIDA SHE'S / #KTCHAN / KeNN / Ciely / 声にならないよ / COPES / 心愛 -KOKONA- / Cosmic Mauve / 小林柊矢 / The Muddies / ザ・ダービーズ / 最強マンボウ修羅ぼうや / シズクノメ / Sakurashimeji / sanetii / the paddles / 冴夜 / SUIREN / Zkyun / TAMIW / ジ・エンプティ / ちたへんりー / G over / the shes gone / chef's / Disappear sound / cherie / Daisycall / シトナユイ / 至福ぽんちょ / シベリアンハスキー / shallm / 13.3g / 十明 / Doona / DOGADOGA / TRE@SON / SPRINGMAN / Cellchrome / Soi / ちゃんゆ胃 / 超能力戦士ドリアン / 月追う彼方 / NOIMAGE / Parfilion / 手がクリームパン / 天々高々 / 春風レコード / First Love is Never Returned / 友成空 / トラケミスト / Fish and Lips / POOLS / Trase Rush / FASE / 南壽 あさ子 / Neo Japanesque / 猫背のネイビーセゾン / Nolzy / ハク。 / pachae / 初音 / パパリガン / Blue Mash / 秘めごと / Baby Canta / Play.Goose / ペンギンラッシュ / ホピーハイボ / ポンツクピーヤ / 前髪ぱっつん少年 / まおた / 魔訶不思議変革者-デスデス- / 窓際ぼっち倶楽部 / ミーマイナー / 魅力女。 / mukeikaku / meiyo / Mega Shinnosuke / め組 / Mellow Youth / 望月ヒナタ / ヤングスキニー / uiuni / 森 大翔 / 矢方美紀 / ヤサシクアレ / やまもとはると / YURERUKO / u named (radica) / yukaDD / 夕月 / ライティライト / YUTORI-SEDAI / LEEVELLES / Yobahi / らそんぶる / Laughing Hick / Lala / リアクション ザ ブッタ / Little Black Dress / Re:name / Leina / ReguiNæ / レトロマイガール！！ / ロイヤルギャル / LOT SPiRiTS

＜6/8(日)＞

アイ飢エ / Ivy to Fraudulent Game / IRIS MONDO / Ayllton / Aooo / 青いガーネット / AKARA / Aqilla / 安月名莉子 / AFTER SQUALL / AYANE / Anna / anewhite / イクラノドン / 一寸先闇バンド / irienchy / Wez Atlas / 上野大樹 / WENDY / Apes / EOW / ES-TRUS / ALL I WANT / osage / Ochunism / おとなりにぎんが計画 / 踊れない僕ら / ORCALAND / かたこと / KADOMACHI / 果歩 / からあげ弁当 / カラノア / Kanna / きばやし / Cool-X / Klang Ruler / GLIM SPANKY / クレイジーウォウウォ!! / CRAZY BLUES / Gordon / ココラシカ / CozyLand / コトノハタラズ / kohamo / ゴホウビ / Conton Candy / サウルス / さとう。 / Some Life / 35.7 / THE AGUL / Shiggy Jr. / JIJIM / SherLock / 終活クラブ / Show Chick Boy / 水平線 / Suzumushi / speel plaats / The Slumbers / THREEOUT / セカンドバッカー / ぞうつかいになった。 / そこに鳴る / Dannie May / Czecho No Republic / Chim Chap / Chimothy→ / Tina Moon / Tyrkouaz / でかくてまるい。 / DeNeel / dop / 友利あゆ / TRiDENT / Nagie Lane / なきごと / ナツノコエ / 名無し之太郎 / Niiiya / にゃんぞぬデシ / Nust B / 灰かぶり / Bye-Bye-Handの方程式 / バイリンジボーイ / PAIL OUT / ハッピーセット / Pablo Haiku / Pulplant / HALLEY / Hello Hello / halogen / 板歯目 / PANZER / BANDIT / 飛行楽園 / HINONABE / Hwyl / ヒラウチマイ / BILLY BOO / fews / FINLANDS / Faulieu. / 藤原颯太 / BRADIO / THE FRANK VOX / フリージアン / Broken my toybox / ペルシカリア / hockrockb / ほたる日和 / POP ART TOWN / holoyoi / マクラ / masa / マックジャック / 松田今宵 / まつむら かなう / 丸山純奈 / Monday Dirty Jokes / Miyuu / 紫 今 / Maverick Mom / mekakushe / メとメ / mogari / MOSHIMO / molly / 山口諒也（Absolute area） / やましたりな / yummy'g / 由薫 / Yukky / 優利香 / ヨナツメ / 夜々 / luv / Lavt / Ran / RIVA / lisLook / RIP DISHONOR / Rihwa / リュックと添い寝ごはん / リュベンス / Lilin / 輪廻 / ルイ / redmarker / レトロリロン / roi bob / 浪漫派マシュマロ / YJC LAB. / ん・フェニ

※6/8(日)の出演を予定しておりました 毎晩揺れてスカート は、アーティスト都合により出演キャンセルとなりました。

キャンセルに伴うチケットの払戻し等はいたしかねます。ご了承ください。

■SAKAE SP-RING 2025 開催概要

開催日程：2025年6月7日(土)・8日(日)

会場：DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / 新栄シャングリラ / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL / NVA Air Hall

出演：合計312組が出演予定

■チケット

各日１DAY PASS \4,200 / 2DAYS PASS \7,500

※全チケット共通：【学生限定】リストバンド引換時

学生証の提示で500円キャッシュバック有

下記プレイガイドにてチケット一般発売中です。

・イープラス：https://eplus.jp/sakaespring2025/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakaespring2025/

1DAY PASS（Pコード:295-479）

2DAYS PASS（Pコード:781-842）

・楽天チケット：https://r-t.jp/sakaespring

・ローチケ：https://l-tike.com/sakaespring2025/ Ｌコード：41201

：https://l-tike.com/st1/sakaespring2025 海外受付用Ｌコード：41202

受付期間：5/9(金)12:00 ～各公演前日の23:59

お求め頂いたチケットは、下記の場所・時間にて引換が必要です。

引換場所：オアシス２１ 特設会場

引換日時：6/7(土)9:30～20:00 6/8(日)9:30～20:00（予定）

※リストバンド引換所の混雑回避のため、先行予約購入者を先頭に、引換開始時間を指定させていただきます。（指定された引換開始時間以降であればいつでも引換可能）

※「電子チケットのみ」での販売となります。

主催：ZIP-FM / SAKAE SP-RING事務局

後援：名古屋市

協賛：LIVE DAM WAO! 、GIGGS by Eggs

協力：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 /

21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー / FM802

問い合わせ: ZIP-FM 052-972-0778（平日 10:00-18:00）

OFFICIAL WEB：http://sakaespring.com/

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