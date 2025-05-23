「ABEMA」5月26日（月）～5月30日（金）のMLB中継スケジュールを公開 5月28日（水）7時10分よりドジャースvsガーディアンズを無料生中継！
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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール（MLB）」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、平日を中心に生中継でお届けしています。今週も注目のロサンゼルス・ドジャース戦をはじめ、日本人選手が出場予定の注目カードを多数お届けします。
今回は、5月26日（月）から5月30日（金）までの放送スケジュールを公開。アメリカ現地の熱気をそのままに、ABEMAでMLBをお楽しみください。
■今後の放送予定（※日本時間表記）
※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更となる可能性がございます。最新情報はABEMA MLB公式Xをご確認ください。
公式X：https://twitter.com/MLB_ABEMA
※一部試合は「ABEMAプレミアム」会員限定となります。
◇5月26日（月）
・ボストン・レッドソックス vs ボルチモア・オリオールズ／午前2時35分～
https://abema.tv/live-event/1f899976-1d17-495d-ad92-f36f299a66f8
・アトランタ・ブレーブス vs サンディエゴ・パドレス／午前5時10分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/e74787fe-46f3-43b8-96be-33efdd6ad213
・ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ／午前8時10分～
https://abema.tv/live-event/4a457645-5880-4269-83e0-48fd6003dac0
◇5月27日（火）
・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ／午前7時10分～
https://abema.tv/live-event/e5076818-1e8f-4b6d-ac15-d16db942f019
・サンディエゴ・パドレス vs マイアミ・マーリンズ／午前9時40分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/0e9d0f78-d6ed-4839-b737-3eee3fb3db1a
・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース／午前10時38分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/32d2f8d8-6429-4452-9e84-485ad3458c09
◇5月28日（水）
・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ／午前7時10分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/e505fd0d-6048-4e59-9e4d-988874de8da7
・ミルウォーキー・ブリュワーズ vs ボストン・レッドソックス／午前8時40分～
https://abema.tv/live-event/869d6280-64a4-45a9-895f-ea1bcf0e41ab
・シカゴ・カブス vs コロラド・ロッキーズ／午前9時05分～
https://abema.tv/live-event/0825c9a2-bddb-476b-9602-8994065c9681
・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース／午前10時38分～
https://abema.tv/live-event/7dcba1f5-fb37-4ac2-9207-f21ded9d53b8
・サンディエゴ・パドレス vs マイアミ・マーリンズ／午前10時40分～
https://abema.tv/live-event/df5e2677-0bd1-45ea-927c-8b96f55f8b3c
◇5月29日（木）
・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ／午前2時10分～
https://abema.tv/live-event/bb7f0246-7d52-48aa-9e22-e41e1a0313e2
・ボルチモア・オリオールズ vs セントルイス・カージナルス／午前7時35分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/51a5e718-aac3-4247-8823-d2a2fc3642c6
・ニューヨーク・メッツ vs シカゴ・ホワイトソックス／午前8時10分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/7f3cb3d8-425e-44ba-8718-086a1812f6c7
・シカゴ・カブス vs コロラド・ロッキーズ／午前9時05分～
https://abema.tv/live-event/b36100e2-e757-4a8f-9907-27308ac1d283
・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース／午前10時38分～
https://abema.tv/live-event/9afb41ed-82ef-411f-84e9-b9ff10e1587c
◇5月30日（金）
・シアトル・マリナーズ vs ワシントン・ナショナルズ／午前10時40分～ ※無料
https://abema.tv/live-event/963fbbbe-a9e8-4f51-af53-bd21d6ae200f
今週も話題のドジャース戦を筆頭に、豪華なラインナップでMLB中継をお届け。平日は毎日ABEMA」で MLB をご覧ください。
■ABEMA公式SNS
YouTube：https://www.youtube.com/@baseball_ABEMA
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■ABEMA『MLB2025』 概要
番組ページ：https://abema.tv/video/title/239-209
PR映像：https://abema.tv/video/episode/239-209_s40_p999