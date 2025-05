「ABEMA」5月26日（月）～5月30日（金）のMLB中継スケジュールを公開　5月28日（水）7時10分よりドジャースvsガーディアンズを無料生中継！

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、平日を中心に生中継でお届けしています。今週も注目のロサンゼルス・ドジャース戦をはじめ、日本人選手が出場予定の注目カードを多数お届けします。

今回は、5月26日(月)から5月30日(金)までの放送スケジュールを公開。アメリカ現地の熱気をそのままに、ABEMAでMLBをお楽しみください。

■今後の放送予定(※日本時間表記)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更となる可能性がございます。最新情報はABEMA MLB公式Xをご確認ください。

※一部試合は「ABEMAプレミアム」会員限定となります。

◇5月26日(月)

・ボストン・レッドソックス vs ボルチモア・オリオールズ/午前2時35分~

・アトランタ・ブレーブス vs サンディエゴ・パドレス/午前5時10分~ ※無料

・ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ/午前8時10分~

◇5月27日(火)

・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ/午前7時10分~

・サンディエゴ・パドレス vs マイアミ・マーリンズ/午前9時40分~ ※無料

・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース/午前10時38分~ ※無料

◇5月28日(水)

・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ/午前7時10分~ ※無料

・ミルウォーキー・ブリュワーズ vs ボストン・レッドソックス/午前8時40分~

・シカゴ・カブス vs コロラド・ロッキーズ/午前9時05分~

・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース/午前10時38分~

・サンディエゴ・パドレス vs マイアミ・マーリンズ/午前10時40分~

◇5月29日(木)

・ロサンゼルス・ドジャース vs クリーブランド・ガーディアンズ/午前2時10分~

・ボルチモア・オリオールズ vs セントルイス・カージナルス/午前7時35分~ ※無料

・ニューヨーク・メッツ vs シカゴ・ホワイトソックス/午前8時10分~ ※無料

・シカゴ・カブス vs コロラド・ロッキーズ/午前9時05分~

・ロサンゼルス・エンゼルス vs ニューヨーク・ヤンキース/午前10時38分~

◇5月30日(金)

・シアトル・マリナーズ vs ワシントン・ナショナルズ/午前10時40分~ ※無料

今週も話題のドジャース戦を筆頭に、豪華なラインナップでMLB中継をお届け。平日は毎日ABEMA」で MLB をご覧ください。

