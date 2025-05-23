Sailor Moon store x Liquem 第6弾
アクセサリーブランドLiquem（株式会社VHF）は、2025年5月23日（金）から6月9日（月）までの間、Sailor Moon storeとのコラボアクセサリー第6弾を予約販売いたします。
Sailor Moon storeとの取り組みは、共にラフォーレ原宿内に店舗を構えるご縁から始まり6回目を迎えます。
今回のコラボレーションでは、『美少女戦士セーラームーンS』に描かれる、セーラー10戦士全員が揃った衝撃と感動を、アクセサリーで表現しました。
販売日
受注期間：5月23日（金）午後12時 ～ 6月9日（月）午前11時:59分
販売先
・Liquem 公式オンラインサイト
・Sailor Moon store ONLINE
詳細は各販売先をご覧ください。
Liquem
公式オンラインサイト: https://liquem.jp/pages/sailor-moon-store-6
Instagram: @liquem_tokyo(https://www.instagram.com/liquem.tokyo/)
X: @liquem1(https://x.com/Liquem1)
Sailor Moon store
公式オンラインサイト:https://sailormoon-store.com/shop/default.aspx(https://sailormoon-store.com/shop/default.aspx)
Instagram: @sailormoonstore_official(https://www.instagram.com/sailormoonstore_official)
X: @sailormoonstore(https://x.com/sailormoonstore)
商品ラインナップリボンリング
（セーラームーン、セーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラーヴィーナス、セーラーちびムーン、セーラーウラヌス、セーラーネプチューン、セーラープルート、セーラーサターン）
セーラー10戦士が登場し、各キャラクターのエピソードや心情、友情、対立など、人間関係も印象的な『美少女戦士セーラームーンS』。お気に入りの戦士を選ぶもよし、ファッションに合わせたカラーで組み合わせるもよし。
自分だけの楽しみ方ができるパーソナライズ性も魅力です。
価格： 4,400円（税込価格）
サイズ： 9号以上のフリーサイズ
タリスマンチャームネックレス
外部太陽系3戦士のタリスマンを集めてチャームネックレスにしました。
身につければ、そっと力をくれるお守りのような存在に。
価格：6,600円（税込価格）
髪飾りピアス/イヤリング（スーパーセーラームーン）
あの劇的な変身シーンのときめきを、そしてスーパーセーラームーンの優しい強さを、
毎日の装いに加えられるアクセサリーです。
価格：4,400円（税込）
コンパクトピンズ（プリズムハートコンパクト）
セーラーちびムーンの強い決意や成長を感じるプリズムハートコンパクト。
直径約13.5mのミニサイズのピンズ。
どこにでもつけられるサイズ感が魅力。
価格：4,180円（税込価格）
リボンピアス/イヤリング（セーラーちびムーン＆セーラーサターン）
運命を変えた2人の友情
2人の特別なつながりを感じるバイカラーのデザイン。
中央にはそれぞれの守護星マークを刻印しました。
価格：5,500円（税込価格）
特典
Sailor Moon store × Liquemコラボ第6弾を1会計8,800円（税込）以上お買い上げの方に「リボンリング（セーラームーン）」「リボンリング（セーラーちびムーン）」のステッカーいずれか1枚をランダムでプレゼント！
この特別なコラボレーションアクセサリーを楽しんでいただき、『美少女戦士セーラームーンS』の世界観や魅力的なキャラクターたちを感じるアイテムとして手に取っていただけると嬉しいです。