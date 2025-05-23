Sailor Moon store x Liquem 第6弾

株式会社VHF

アクセサリーブランドLiquem（株式会社VHF）は、2025年5月23日（金）から6月9日（月）までの間、Sailor Moon storeとのコラボアクセサリー第6弾を予約販売いたします。

Sailor Moon storeとの取り組みは、共にラフォーレ原宿内に店舗を構えるご縁から始まり6回目を迎えます。

今回のコラボレーションでは、『美少女戦士セーラームーンS』に描かれる、セーラー10戦士全員が揃った衝撃と感動を、アクセサリーで表現しました。

販売日

受注期間：5月23日（金）午後12時 ～ 6月9日（月）午前11時:59分

販売先

・Liquem 公式オンラインサイト

・Sailor Moon store ONLINE

詳細は各販売先をご覧ください。

Liquem

公式オンラインサイト: https://liquem.jp/pages/sailor-moon-store-6

Instagram: @liquem_tokyo(https://www.instagram.com/liquem.tokyo/)

X: @liquem1(https://x.com/Liquem1)

Sailor Moon store

公式オンラインサイト:https://sailormoon-store.com/shop/default.aspx(https://sailormoon-store.com/shop/default.aspx)

Instagram: @sailormoonstore_official(https://www.instagram.com/sailormoonstore_official)

X: @sailormoonstore(https://x.com/sailormoonstore)

商品ラインナップ

リボンリング（セーラームーン、セーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラーヴィーナス、セーラーちびムーン、セーラーウラヌス、セーラーネプチューン、セーラープルート、セーラーサターン）

セーラー10戦士が登場し、各キャラクターのエピソードや心情、友情、対立など、人間関係も印象的な『美少女戦士セーラームーンS』。お気に入りの戦士を選ぶもよし、ファッションに合わせたカラーで組み合わせるもよし。

自分だけの楽しみ方ができるパーソナライズ性も魅力です。

価格： 4,400円（税込価格）

サイズ： 9号以上のフリーサイズ

タリスマンチャームネックレス

外部太陽系3戦士のタリスマンを集めてチャームネックレスにしました。

身につければ、そっと力をくれるお守りのような存在に。

価格：6,600円（税込価格）

髪飾りピアス/イヤリング（スーパーセーラームーン）

あの劇的な変身シーンのときめきを、そしてスーパーセーラームーンの優しい強さを、

毎日の装いに加えられるアクセサリーです。

価格：4,400円（税込）

コンパクトピンズ（プリズムハートコンパクト）

セーラーちびムーンの強い決意や成長を感じるプリズムハートコンパクト。

直径約13.5mのミニサイズのピンズ。

どこにでもつけられるサイズ感が魅力。

価格：4,180円（税込価格）

リボンピアス/イヤリング（セーラーちびムーン＆セーラーサターン）

運命を変えた2人の友情

2人の特別なつながりを感じるバイカラーのデザイン。

中央にはそれぞれの守護星マークを刻印しました。

価格：5,500円（税込価格）

特典

Sailor Moon store × Liquemコラボ第6弾を1会計8,800円（税込）以上お買い上げの方に「リボンリング（セーラームーン）」「リボンリング（セーラーちびムーン）」のステッカーいずれか1枚をランダムでプレゼント！

この特別なコラボレーションアクセサリーを楽しんでいただき、『美少女戦士セーラームーンS』の世界観や魅力的なキャラクターたちを感じるアイテムとして手に取っていただけると嬉しいです。