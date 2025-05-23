【東京都板橋区】第66回いたばし花火大会を開催します！6月14日よりチケット全国一斉販売開始！
東京都板橋区
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概要
【第66回いたばし花火大会】※順延なし
開催日：令和７年８月２日（土）
時間：午後７時～午後８時30分
会場：板橋区荒川河川敷
板橋区と板橋区観光協会は、５月15日（木）に「第66回いたばし花火大会 第１回運営委員会」を開催し、８月２日（土）に「第66回いたばし花火大会」を開催することを正式に決定しました。
また、有料指定席チケット（約３万４千人分）を、６月７日（土）から区内先行販売、６月１４日（土）から全国一斉販売を開始します。
販売期間について
【区内先行販売】６月７日（土）午前10時 ～
【全国一斉販売】６月14日（土）午前10時～
※売り切れ次第終了
販売方法について
【直接購入】
１.区役所本庁舎１階特設窓口
日にち：６月７日（土）及び６月８日（日）
時間：午前10時～午後５時
２.板橋区観光協会窓口
日にち：平日のみ
時間：午前９時～午後５時
３.セブンイレブン全店舗
マルチコピー機にて販売
【インターネット購入】
１.いたばし花火大会ホームページ
２.チケットぴあホームページ
詳細
チケットの詳細や大会の見どころは、下記よりご覧いただけます。
●いたばし花火大会ホームページ
詳細はこちら :
https://itabashihanabi.jp
●いたばし花火大会フェイスブック
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