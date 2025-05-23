【東京都板橋区】第66回いたばし花火大会を開催します！6月14日よりチケット全国一斉販売開始！

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東京都板橋区


概要

【第66回いたばし花火大会】※順延なし


開催日：令和７年８月２日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


時間：午後７時～午後８時30分　　　　　　　　


会場：板橋区荒川河川敷



　板橋区と板橋区観光協会は、５月15日（木）に「第66回いたばし花火大会 第１回運営委員会」を開催し、８月２日（土）に「第66回いたばし花火大会」を開催することを正式に決定しました。


　また、有料指定席チケット（約３万４千人分）を、６月７日（土）から区内先行販売、６月１４日（土）から全国一斉販売を開始します。


販売期間について

【区内先行販売】６月７日（土）午前10時 ～


【全国一斉販売】６月14日（土）午前10時～


　※売り切れ次第終了


販売方法について

【直接購入】


　１.区役所本庁舎１階特設窓口　


　　日にち：６月７日（土）及び６月８日（日）


　　時間：午前10時～午後５時


　２.板橋区観光協会窓口


　　日にち：平日のみ


　　時間：午前９時～午後５時


　３.セブンイレブン全店舗


　　マルチコピー機にて販売



【インターネット購入】


　 １.いたばし花火大会ホームページ


　 ２.チケットぴあホームページ



詳細

チケットの詳細や大会の見どころは、下記よりご覧いただけます。



●いたばし花火大会ホームページ


詳細はこちら :
https://itabashihanabi.jp

●いたばし花火大会フェイスブック


詳細はこちら :
https://www.facebook.com/itabashihanabi/

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。