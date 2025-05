おしゃれなホワイトデザインを採用した高精細4K UHDモニター 27インチ・高画質IPSパネル・KVMスイッチ・USB PD98W 「Modern MD272UPHW」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年5月23日(金)より、デザイン性に優れたビジネス向けモニターブランド『Modern』シリーズの新モデルを発売いたします。おしゃれなホワイトデザインの27インチ、4K UHD(3,840 × 2,160)解像度、高画質な映像が楽しめるIPSパネル、アンチフリッカー、ブルーライトカット等の目に優しい機能に加え、出荷時にキャリブレーションを行い色精度をΔE≤2に抑えた「Moden MD272UPHW」、シックなブラックデザインの「Moden MD272UPHG」、また、ビジネス向けモニターブランド『PRO』シリーズより、WQHD解像度でコストパフォーマンスに優れた「PRO MP273QW E2」の計3機種が新たにラインナップに加わります。

「Moden MD272UPHW」 / 「Moden MD272UPHG」は共通の仕様として、画面が大きくて見やすい27インチ、フルHDの4倍の情報量を誇る4K UHD(3,840 × 2,160)解像度、高画質なIPSパネル、を搭載し、ビジネスやテレワークなどにお勧めのモデルです。「映り込みや反射を抑えるノングレアパネル」「チラつきを抑制するアンチフリッカー」「ブルーライトカット」の3つの目の疲労を軽減する機能を搭載するほか、KVMスイッチやUSB PD98W、内蔵スピーカー(3W + 3W)等の豊富な機能に加え、VESA規格のモニターアームへの取り付けも可能です。「Moden MD272UPHG」は、シックなブラックデザインを採用し、本体素材に再生プラスチックを使用した環境に配慮したエコモデルです。「Moden MD272UPHW」は、付属ケーブルも白で統一したおしゃれなホワイトデザインに、出荷時にキャリブレーションを行うことで色精度をΔE≤2に抑えクリエイティブな現場でも活躍します。

「PRO MP273QW E2」は、付属ケーブルも白で統一したおしゃれなホワイトデザインに、画面が大きくて見やすい27インチ、フルHDの約1.8倍の情報量を誇るWQHD(2,560 × 1,440)解像度、高画質なIPSパネルを搭載し、ビジネスやテレワークなどにお勧めなモデルです。MSIが提唱する世代を問わずに安心して使用できる「EyesErgoモニター」として、「ゲーミングモニター並みのリフレッシュレート100Hzでページのスクロール時にも滑らかな表示」「映り込みや反射を抑えるノングレアパネル」「チラつきを抑制するアンチフリッカー」「ブルーライトカット」の4つの目の疲労を軽減する機能を搭載しています。内蔵スピーカー(3W + 3W)やキーボード・マウスからモニターの設定を行うことができる「Display Kit」対応に加え、VESA規格のモニターアーム、対応したミニPCの取り付けも可能です。

【Moden MD272UPHW】

■Moden MD272UPHW製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPHW

【Modern MD272UPHG】

■Modern MD272UPHG製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPHG

【PRO MP273QW E2】

■PRO MP273QW E2製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273QW-E2

