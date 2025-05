¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤Î½÷²¦¡× ¾®Ìî¥ê¥µ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀçÂæ¸ø±é¡ª

株式会社サンライズプロモーション東京

1989年のデビュー以来、そのナチュラルな歌声とリズミカルなギターで、日本中にボサノヴァの魅力を広めてきた小野リサが、今年11月16日(日)に仙台市の電力ホールでコンサートを開催する。

仙台での公演は2022年以来3年ぶり。今回は、「小野リサ My Songs~私の好きな歌」と題して、

ボサノヴァの名曲はもちろん、日本人にも馴染みの深い、歌謡曲やJ-POPの名曲、映画音楽など様々な

ジャンルのカバーを、小野リサならではのボサノヴァサウンドでアレンジ。世代を超えて、幅広い層の

お客様に楽しんで頂ける内容となっている。

―小野リサ コメント―

仙台公演は3年ぶり!今からとても楽しみです。今回は、「My Songs~私の好きな歌」と題して、

ボサノヴァだけでなく、日本のポップスや懐かしい昭和歌謡、洋楽のヒット曲などジャンルや国境を越えた、大好きな歌の数々を、私らしいサウンドでお届けします。11月の仙台に、温かで爽やかな風をお届けします!会場でお待ちしています。

【プロフィール】

小野リサ Lisa ONO

ブラジル・サンパウロ生まれ。10歳までの幼少時代をブラジルで過ごし、15歳からギターを弾きながら歌い始める。

1989年アルバム「カトピリ」でデビュー。ナチュラルな歌声、リズミカルなギター、

チャーミングな笑顔で瞬く間にボサノヴァを日本中に広める。

1999年アルバム「ドリーム」が20万枚を越えるヒットを記録するなど、これまでに日本ゴールドディスク大賞「ジャズ部門」を4度受賞。

2013年にはブラジル政府よりリオ・ブランコ国家勲章を授与される等、日本におけるボサノヴァの第一人者としてその地位を不動のものとしている。ボサノヴァの神様 アントニオ・カルロス・ジョビンや、ジャズ・サンバの巨匠 ジョアン・ドナートら著名なアーティストとの共演、そしてニューヨークやブラジル、アジア各国での公演も積極的に行っており、海外においても高い評価を得ている。

2023年に、80曲収録の合同ベストアルバム「Amor pela Bossa Nova The Best of Lisa Ono」 を

ユニバーサルミュージック、ソニーミュージックから同時リリース。

2024年にはデビュー35周年を迎え、アニバーサルイヤーコンサートを日本各地、アジア各国で開催。

精力的に活動を行い、国籍を問わず幅広い年齢層の支持を得ている。

小野リサ オフィシャルサイト https://onolisa.com/

●公演概要

【公演名】小野リサ My Songs~私の好きな歌

【日時】2025年11月16日(日)開場 14:30/開演15:30

【料金】7,500円(全席指定・税込)

【会場】電力ホール(〒980-8534 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-1)

【出演】小野リサ(ヴォーカル&ギター)

【演奏】Pf :二村希一 Ba :小泉哲夫 Dr :Daniel Baeder

【最速先行】抽選

2025年5月23日(金)10:00 ~ 6月8日(日)23:59まで

・販売先 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/onolisa-mg/

【プレイガイド先行】抽選

2025年6月12日(木)18:00 ~ 6月22日(日)23:59まで

・販売先 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/onolisa-mg/

【プレイガイド二次先行】抽選・クレジットカード決済のみ

2025年6月26日(木)18:00 ~ 7月6日(日)23:59まで

・販売先 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/onolisa-mg/

【一般発売】先着

2025年7月12日(土)10:00 ~

・販売先 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/onolisa-mg/(Pコード:300-521)

ほか、各プレイガイドにて販売

【主催】サンライズプロモーション東京

【企画・制作】KMHマジック・カンパニー

【お問い合わせ】サンライズインフォメーション 0570-00-3337 (平日12:00~15:00)

【注意事項】

※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。

※車椅子席をご利用の方は、チケット購入・発券後【サンライズインフォメーション】までご連絡下さい。

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。