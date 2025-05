ディズニー映画の名シーンを、上質なミニチュアで。『ディズニー マジカルミュージックシアター』- 1年で完成するウェブ限定コレクション

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、こだわりのフィギュアとオルゴールのやさしい音色、光り輝く照明とともにディズニーの名シーンがミニチュアとなって完成する『ディズニーマジカルミュージックシアター』を2025年5月23日(金)より、公式サイトにてウェブ限定で発売いたします。

【ディズニーアニメーションの歴史を彩る名シーンの数々が一堂に集結したシアター型オブジェ】

公式サイトはこちら :https://hcj.jp/dmo/p光・音楽・動きの確認はこちらから :https://www.youtube.com/playlist?list=PL0KKKLNhBl71846Cm0M_xu38FPlxmUUIZ

ディズニー創立100周年を迎えた記念の年にぴったりな、ディズニーの夢と魔法の世界を再現する究極のステージを完成させていくシリーズが登場。

今も輝く映画の名シーンが一堂に集まった、贅沢で究極の世界です。舞台を盛り上げるライティング、名曲をオリジナルアレンジしたオルゴール、名シーンがよみがえるフィギュアの動きを楽しめる、こだわりの詰まったあなただけの夢の舞台を毎号付いてくるパーツやフィギュアで完成させましょう。

【ステージを輝かせる美しいハウスデザイン】

立体オブジェとしても存在感のあるシアターは、柱や壁などの装飾もひとつひとつデザインにこだわり、ディズニーの夢の世界を再現。物語の重要アイテムが各部屋に置かれ、映画の名シーンがよみがえります。

また、建物にはディズニーならではのあるモチーフが隠れていたり・・・!?

9つの部屋には作品名の豪華なプレートや、建物下にはオルゴール楽曲が流れるよう、専用スピーカーが内蔵されています。

作品に出会ったころを思い出したり、名ゼリフを口ずさんだりできるように、今回は選りすぐりの作品に登場してもらいました。

そして、シアター最上部には屋外ステージを設計。

リモコンのスイッチONで『ミッキーマウス・マーチ』の楽曲を流し、定期購読ギフトのミッキー&フレンズを乗せて、夢のビッグバンドをお楽しみいただけます。

【舞台の主役、オリジナルデザインのフィギュア】

シアターの主役であるフィギュアは、こまかな表情やポーズなど、作品から飛び出してきたような巧妙さ。

誰にも親しまれている「これは!」というシーンをあらためて丁寧に描き起こし、そのアートをもとに想いを込めてデザイナーが手づくりでフィギュアの原型をつくりました。美しく飾るために最高のデザインを目指したフィギュアです。

デザイン画から原型を経てフィギュアが完成。手づくりの原型だからこそ生み出せる、細部までこだわった美しいデザインです。

【オルゴールの音色と2種類の光、さらに動きの演出】

全点灯モードとシアターモードの2種類のライティングは、シアター全体を感動的に彩ります。

【豪華な夢の共演!特典ギフトのオリジナルデザインフィギュア】

さらに各ステージに合ったディズニーの名曲がオルゴールのやさしい音色で流れます。名シーンがよみがえるフィギュアの動きと一緒にお楽しみください。

定期お届け便をお申し込みの方に『ミニー&デイジー ビックバンド オリジナルフィギュア2体セット』、『「ミッキー&フレンズのビックバンド」オリジナルフィギュア8体セット』をもれなくプレゼント。

ミニー&デイジー ビックバンド オリジナルフィギュア2体セット ※第5回目の送付時にお届け予定「ミッキー&フレンズのビックバンド」オリジナルフィギュア8体セット ※第13回目の送付時にお届け予定

限定の特典を揃えて、「マジカルミュージックシアター」をコンプリートしましょう!



=========================================================【商品概要】

■商品名 :ディズニーマジカルミュージックシアター ウェブ限定

■価格 :第1回特別価格:4,990円(税込)

第2回以降通常価格:19,990円(税込)

■お届け回数:全13回

※月1回の定期配送にてお届け予定

※数量限定、なくなり次第終了

■商品サイト:https://hcj.jp/dmo/p



■商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン(株)お客様サービスセンター0120-073-661



【アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社】

当社は、フランスの出版社 アシェット・リーブルの子会社です。1826年に創立されたアシェット・リーブルは、一般書籍部門で世界第3位に位置し、2019年には23.84億ユーロ(約3,115億円)の売上実績をあげました。その世界的出版社が日本に進出したのは2003年3月。子どもから大人まで幅広い年代に愛される様々な趣味の世界を楽しみながら体験できるテーマ別のパートワーク(分冊百科)誌を販売しています。



(C)Disney/Pixar(C)Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.(C)Disney Based on the “Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard



