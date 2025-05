【70時間バッテリー＆40mmの大口径ドライバー】コンパクトかつラグジュアリーな４色のアースカラーヘッドホン「GO LUX ANC ON-EAR HEADPHONES」を新発売

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横張 亮輔)は、2025年5月23日(金)より、JLab 日本公式サイト(公式通販)、楽天市場内公式ストア、Yahoo!ショッピング内公式ストアにて、「GO LUX ANC ON-EAR HEADPHONES」を8,800円(税込)で発売いたします。(Amazonは順次発売予定)

「GO LUX ANC ON-EAR HEADPHONES」(以下、Go Lux ANC)は、スリムでスタイリッシュなデザインに、最先端の技術を詰め込んだワイヤレスヘッドホンです。



ハイブリッド型のノイズキャンセリングと40mmの大口径ドライバーが、没入感のある贅沢サウンドを演出。さらに、人間工学に基づいたクラウドフォームイヤーカップと調整可能なヒンジが、長時間の使用でも疲れにくい心地よさを提供します。JLabのヘッドホンシリーズ「Lux」から、カジュアルモデルが遂に誕生です。

Go Lux ANC 公式サイト製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/goluxanc-onear-headphones

Go Lux ANC のポイント

▍40mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出

▍ハイブリッド型のノイズキャンセリング+外部音取り込み

▍自分の声をクリアに届けるノイズキャンセリングマイク搭載

▍人間工学に基づいた「クラウドフォームイヤーカップ」

▍最大70時間の長時間バッテリー

▍Bluetoothマルチポイントとワイヤレス共有モード

▍どんなファッションにも合わせやすい4種類のアースカラー

▍販売価格:8,800円(税込)

Go Lux ANCの詳細

▍40mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出

40mmの大口径ドライバーとJLab独自のC3(Crystal Clear Clarity)テクノロジーによって、迫力あるサウンドを演出。生き生きとした高音・中音、そして力強い低音を備えた、クリーンで臨場感あふれるサウンドを提供します。

▍ハイブリッド型のノイズキャンセリング+外部音取り込み

ヘッドホン内・外に組み込まれたハイブリッド型の高性能マイクがノイズを的確に判断。ノイズキャンセリングモード、外部音取り込みモード、オフの3パターンで、オーディオと外音のバランスを自在にコントロールします。

▍自分の声をクリアに届けるノイズキャンセリングマイク搭載

忙しいオフィスでも騒がしい街中でも、小型で高音質のMEMS*マイクが背景の雑音を排除し、ご自身の声をクリアに届けます。

*Micro Electro Mechanical Systems=微小電子機械システム



▍人間工学に基づいた「クラウドフォームイヤーカップ」

人間工学に基づいた形と約2cmのイヤークッションによって、長時間使用時の不快感や圧迫感を最小限に抑えます。毎日、繰り返し使っても耳が疲れにくい設計です。

▍最大70時間の長時間バッテリー

2時間の充電で、最大70時間の連続再生が可能。充電の手間を省き、長時間使用することが可能です。

▍Bluetoothマルチポイントとワイヤレス共有モード

1つのヘッドホンで同時に複数の機器と接続できるマルチポイント機能を搭載。

PCやスマートフォンなどに同時接続し、手間となるデバイス間の接続切り替えを自動で行います。

また、ワイヤレス共有モードを使用すると、2つのGo Lux ANC間でオーディオを共有することができます。

▍どんなファッションにも合わせやすい4種類のアースカラー

Dark Gray、Mauve Pink、Sage Gray、Cloud Whiteのマットな4色展開。アースカラーを基調とし、どんなファッションにも合わせやすいバリエーションです。

▍販売価格:8,800円(税込)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ktjja9zy1qQ ]

Go Lux ANC 公式サイト製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/goluxanc-onear-headphones

JLab(ジェイラブ)とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2023年度にスポーツイヤホンとキッズヘッドホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under $50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 / Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under $100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

