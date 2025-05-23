¹ñÆâ³°¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É ²ÖÎä¤¨¡£½é¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬È¯Çä·èÄê¡£ ¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤¬5·î26Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢¡ØSPECIAL ARTIST BOOK ²ÖÎä¤¨¡£¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó¡Ê¸ÂÄêÈÇ¡Ë
½ñÌ¾¡§¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈÇ¡ÖSPECIAL ARTIST BOOK ²ÖÎä¤¨¡£NATSUYASUMI BOX¡×
Äê²Á¡§7,700±ß¡ÊËÜÂÎ7,000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯8·î25Æü
È¯¹Ô¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125243003/
¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈÇ¡ÖSPECIAL ARTIST BOOK ²ÖÎä¤¨¡£NATSUYASUMI BOX¡×¤Î¤ß¡¢
¡¦¥á¥ó¥Ðー´Æ½¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÊÁÀð»Ò
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖNATSUYASUMI¡×
¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSPECIAL ARTIST BOOK ²ÖÎä¤¨¡£NATSUYASUMI BOX¡×¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡ª
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
5/26(·î)18:00～6/13(¶â)23:59
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈÇÃíÊ¸¥Úー¥¸¡Û
https://t-od.jp/products/hanabie
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¢£½ñ»ï¾ðÊó¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
½ñÌ¾¡§¡ÖSPECIAL ARTIST BOOK ²ÖÎä¤¨¡£¡×
Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯8·î25Æü
È¯¹Ô¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125243004/
6/23(·î)¤è¤ê³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¡ª
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ãÆâÍÆ¡ä
·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°¡¦²ÖÎä¤¨¡£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Î½é¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ª
4¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¡È·ã¤·¤¤¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿HARAJUKUCORE¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢YouTube¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌöÃæ¡£
¤½¤ó¤Ê²ÖÎä¤¨¡£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃ©¤ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¡¢ºÇ¿·US¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î4¿Í¤Ë¤âÇ÷¤ë´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
CONTENTS
SPECIAL PHOTO SHOOTING
INTERVIEW -Yukina-/-Matsuri-/-Hettsu-/-Chika-
MY GEAR -Yukina-/-Matsuri-/-Hettsu-/-Chika-
LIVE PHOTO
HANABIE. BEHIND
HANABIE COSTUME
YUKINA'S RECIPE
MATSURI¡ÇS RECIPE
HETTSU¡ÇS RECIPE
CHIKA¡ÇS RECIPE
BAND SCORE
PROFILE
²ÖÎä¤¨¡£
ÅìµþÈ¯4¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¡¦¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö²ÖÎä¤¨¡£¡×
2015Ç¯¡¢¥æ¥¥Ê¡¢¥Þ¥Ä¥ê¡¢¥Ø¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ê¹â¹»¤Î·Ú²»Éô¤Ç·ëÀ®¡£
2023Ç¯5·î¤è¤ê¥Á¥«¤¬²ÃÆþ¡£
2023Ç¯7·î¤Ë¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³ー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー!
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç17¤«¹ñÁ´45¸ø±é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù! 2024Ç¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ñ³°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹ ¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢ ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡£ ¥·¥ã¥¦¥È¤ä¥Ø¥ô¥£ー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢ ¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÃæÆÇ¼Ô¤¬µÞÁýÃæ!
Limp Bizkit¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥¿¥ë³¦¤ÎÅÁÀâÅª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç§¤á¤¿ÆüËÜ¿Í¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡£ ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¡×Music Video¤ÏTikTok¤Ç500Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ YouTube¤Ç¤Ï950ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË!
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.rittor-music.co.jp/
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅù¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÀìÌç»¨»ï¡¢³Ú´ï¶µÂ§ËÜÅù¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¦²»¸»¤ÎÇÛ¿®Åù¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ö¸æÃã¥Î¿åRITTOR BASE¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥Ç¥¸¥Þー¥È¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡ÙÅù¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÂçÊå¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì9479¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6640-a81ed82c8ef1dd0234acf08cbe3bed5d.pdf