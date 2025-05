『Tokyo 7th シスターズ』、ラウンドワンとのコラボを本日より開催！コラボメニューの展開やオリジナルアイテムのプレゼントキャンペーンを実施

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、本日5月23日(金)より「Tokyo 7th シスターズ × ROUND1コラボキャンペーン」を全国のラウンドワン店舗にて開始いたしました。

本キャンペーンでは、2024年に実施された「第3回 Tokyo 7th タイプ別 アイドル大投票!!」において、各タイプで1位を獲得したアイドル、玉坂マコト(CV.山崎エリイ)、角森ロナ(CV.加隈亜衣)、折笠アユム(CV.田中美海)、晴海シンジュ(2034/2043)(CV.桑原由気)、タン・シヨン(CV.橘一花)の5名が登場。描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売や、コラボメニュー、特典付きコラボパックなど、様々な企画を実施いたします。

また、吉祥寺店限定でカラオケコラボルームも展開!詳細は特設ページをご覧ください。

「Tokyo 7th シスターズ × ROUND1コラボキャンペーン」特設ページ:

https://www.round1.co.jp/collaboration/tokyo_7th_sisters/index.html

<「Tokyo 7th シスターズ × ROUND1コラボキャンペーン」詳細>

■開催期間

2025年5月23日(金)~8月24日(日)

■開催店舗

全国のラウンドワン店舗

※一部店舗では、コラボメニュー(ドリンク/フード)の販売は行っておりません。

※カラオケコラボルームは吉祥寺店のみの実施です。

■コラボパックご利用特典

※プラマットの種類は選べません。※なくなり次第終了となります。※画像はイメージです。

※1 「Rism」はラウンドワンオリジナルフォトプリント機、専用コインでのみご利用いただけるマシンです

※2 コインのプレゼントは1グループに1枚となります

■コラボメニュー

※一部店舗では、コラボメニュー(ドリンク/フード)の販売は行っておりません。

■コラボメニュー/ポップコーンご注文特典

※ノベルティの種類は選べません。※なくなり次第終了となります。※画像はイメージです。

■カプセルトイ

吉祥寺店(東京)、千日前店(大阪)の2店舗限定でオリジナルカプセルトイが登場!「第3回 Tokyo 7th タイプ別 アイドル大投票!!」の各タイプで1位・2位を獲得したアイドルとお出かけするシチュエーションのカードイラストを使用したオリジナルデザイン缶バッジです。

■吉祥寺店限定!ナナシス仕様のカラオケコラボルーム

吉祥寺店限定で本コラボ描き下ろしイラストをあしらったナナシス仕様のカラオケコラボルームをご用意!(予約制)

吉祥寺店のご予約はこちら(https://www.round1.co.jp/yoyaku/datetime/karaoke/index.php?service_department_id=2&store_id=2120)から

■ゲーム情報

タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記 :(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降

ゲームURL :

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s



