令和7年5/25(日)実施 第二種電気工事士学科試験[筆記方式]速報！講評＆技能試験攻略Webセミナーを公開します！

TAC株式会社

電気工事士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は5/25（日）に実施される『令和7年度上期 第二種電気工事士試験』の難易度分析や講評、解法などを解説する試験講評を、5/29（木）にTACのWebサイトで公開いたします。さらに！7月技能試験攻略のポイントを実演を交えてお伝えするWebセミナーを公開しています。

『第二種電気工事士 学科試験[筆記方式]講評』

資格の学校TAC電気工事士講座講師による、令和7年度上期 第二種電気工事士学科試験［筆記方式］の試験分析を公開します。

■ 試験講評掲載予定日：5/29（木）

▼ 第二種電気工事士 学科試験［筆記方式］講評はコチラから！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi_sokuhou.html

『第二種電気工事士 技能試験の重要ポイントと攻略法』Webセミナー

▼内容

第二種電気工事士技能試験の攻略ポイントをお伝えします。

・技能試験の概要（約12分）

・技能試験のポイント【実演付き】（約9分）

・オンライン添削を体感しよう！コツや直し方も伝授！（約12分）

・第二種電気工事士 技能試験Q&A！（約12分）

・TACの電気工事士講座（約1分）

▼対象者

・2025年度上期の第二種電気工事士技能試験の受験を予定している方

・これから第二種電気工事士の受験を検討されている方

▼Webセミナーの視聴はコチラから！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi_sokuhou.html#03

※上記ページの「セミナーを視聴する」ボタンからご視聴いただけます。

TACの電気工事士講座

TAC第二種電気工事士講座では技能試験対策コースを販売中！教室講座、通信講座から選べます。

▼第二種電気工事士 技能試験対策コース（講習会）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi_corse_ginou.html

新規開講！講義内で全員個別に課題添削をを受けられる参加型通信講座

▼第二種電気工事士 技能試験対策コース オンラインライブ通信講座

https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi_corse_ginou_ONL.html

▼TACの電気工事士講座

https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi.html

▼電気工事士とは？

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。

第一種・第二種に分類されており、第二種が扱える範囲は「一般住宅」「小規模な店舗・事業所等」「家庭用太陽発電設備」など600V以下で受電する設備、第一種は第二種の範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどとなります。

なお、試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/