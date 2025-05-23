サンレコ7月号は5月23日（金）発売　表紙は牛尾憲輔！ 全60ページでモジュラー・シンセを総力特集！

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株式会社インプレスホールディングス


インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン2025年7月号』を、2025年5月23日に発売します。








■書誌情報


書名：サウンド＆レコーディング・マガジン2025年7月号


特別定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）


発売：2025年5月23日


発行：リットーミュージック


商品情報ページ　https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121002/




モジュラー・シンセの現在


シーンの発展を追う全60ページ



リットーミュージックが発行する音楽制作の月刊誌『サウンド＆レコーディング・マガジン』（通称サンレコ）が、５月23日（金）発売の７月号でモジュラー・シンセを大特集。全60ページのボリュームにて、プロのモジュラー・シンセシストたちがどのようなシステムをどう使っているか、写真もふんだんに交えながら多角的な視点で紹介します。



表紙は劇伴作曲家としても確固たる地位を築いている牛尾憲輔。往年のものから最新の製品まで、所有するモジュラー・シンセの数々を披露するとともに、モジュラー・シンセの魅力を大いに語ってくれました。牛尾と中尾憲太郎の対談のほか、日本のモジュラー・シンセ・シーンを牽引するHATAKENをはじめ8組のプロが愛用システムを公開。長きにわたりシーンを見てきた有識者4名による座談会、国内ガレージ・メーカー紹介など、圧倒的ボリュームでお届けします。そのほか、屋敷豪太と後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）による“蔵スタジオ”対談や、朝日美穂、折坂悠太らのインタビューも収録します。


　


◎2人の愛好家が語るモジュラー・シンセの魅力


　牛尾憲輔 × 中尾憲太郎


◎スペシャル・インタビュー


　牛尾憲輔


◎プロの愛用システム


　HATAKEN


　畠山地平


　Miya


　千葉広樹


　Yumi Iwaki


　IQ3


　Yebisu303


　Acidclank


◎4人の有識者が語るモジュラー・シンセのこれまでとこれから


　HATAKEN × 中山信彦 × Z_Hyper × 平井亮（福産起業）


◎国内ガレージ・メーカー紹介


　centrevillage


　HIKARI INSTRUMENTS


◎モジュラー・スペース訪問　三軒茶屋 Space Orbit


◎ショップ訪問　Five G music technology



■SPECIAL TALK


屋敷豪太×後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）


"蔵スタジオ"を語り合う



ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が、後進のバンドやミュージシャンのために造っている静岡県藤枝市のレコーディング・スタジオ。そのスタジオは明治時代の蔵を改装したもので、2026年の本格稼働を目指して絶賛工事中！　そして、蔵を改装したスタジオの持ち主と言えばこの人、屋敷豪太。江戸末期の築造と思しき蔵を生かした環境は、後藤がリファレンスにするところでもあった。２人が熱く語り合う"蔵スタジオ対談"、とくとご覧あれ！



■INTERVIEW


◎朝日美穂


◎折坂悠太


◎jizue



■COLUMN


◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー


◎ターンテーブリストへの道（DJ IZOH）


◎音の裏側にて（坂東祐大）


◎新世代エンジニア名鑑（福井匠）


◎音楽と録音の歴史ものがたり（高橋健太郎）



■REPORT


◎Tokyo Community Radio Presents "sessions" vol. 4 Licaxxx × Stones Taro


◎Rhythmediaの最新スタジオ～柔らかな響きに包まれる音響空間


◎UNIVERSAL AUDIO Apollo & LUNAで手に入れるアナログ・マジックな楽曲制作　Masayoshi Iimori


◎"空間表現"と"パワフルな鳴り"を両立した開放型 ULTRASONE Signature FUSION Open Back


◎デジタルオーディオの新時代を支えてきた伝説のブランドApogee 40年の軌跡


◎360 Reality Audioメイキングラボ　8TURN


◎BOSE PROFESSIONAL、勇往邁進 ～設立２年目の展望とは？


◎Rock oN Monthly Recommend　ZOOM H5studio



■NEW PRODUCTS


◎PREVIEW


◎MOTU 16A


◎BITWIG Connect 4/12


◎HARRISON AUDIO 32 Classic MS Mix Strip


◎SURFY INDUSTRIES SurfyMan


◎BEHRINGER Wing-BK


◎CRYPTON FUTURE MEDIA 初音ミク NT（Ver.2）



■LIBRARY


◎LOOPMASTERS ABERRANT BASS MUSIC


◎SOUL RUSH RECORDS LOFI HIP HOP - COSMIC DREAMS



■DAW Avenue


◎steinberg Cubase Pro 14　裏谷玲央


◎MOTU Digital Performer　佐々木望（Soulife）


◎Image-Line Software FL Studio　Komb


◎Ableton Live　G.RINA


◎Avid Pro Tools　Nao'ymt


◎PreSonus Studio One　ユウフジシマ（ハレトキドキ）


◎BITWIG Bitwig Studio　 Shogo Nomura



■Review


◎Engineers' Recommend


◎News




【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/


『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。



【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/


株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



【本件に関するお問合せ先】


株式会社リットーミュージック　広報担当


E-mail: pr@rittor-music.co.jp


https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6639-e841463fd9d5edf2b1cc2d39491d88e7.pdf