サンレコ7月号は5月23日（金）発売 表紙は牛尾憲輔！ 全60ページでモジュラー・シンセを総力特集！
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン2025年7月号』を、2025年5月23日に発売します。
■書誌情報
書名：サウンド＆レコーディング・マガジン2025年7月号
特別定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）
発売：2025年5月23日
発行：リットーミュージック
商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121002/
モジュラー・シンセの現在
シーンの発展を追う全60ページ
リットーミュージックが発行する音楽制作の月刊誌『サウンド＆レコーディング・マガジン』（通称サンレコ）が、５月23日（金）発売の７月号でモジュラー・シンセを大特集。全60ページのボリュームにて、プロのモジュラー・シンセシストたちがどのようなシステムをどう使っているか、写真もふんだんに交えながら多角的な視点で紹介します。
表紙は劇伴作曲家としても確固たる地位を築いている牛尾憲輔。往年のものから最新の製品まで、所有するモジュラー・シンセの数々を披露するとともに、モジュラー・シンセの魅力を大いに語ってくれました。牛尾と中尾憲太郎の対談のほか、日本のモジュラー・シンセ・シーンを牽引するHATAKENをはじめ8組のプロが愛用システムを公開。長きにわたりシーンを見てきた有識者4名による座談会、国内ガレージ・メーカー紹介など、圧倒的ボリュームでお届けします。そのほか、屋敷豪太と後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）による“蔵スタジオ”対談や、朝日美穂、折坂悠太らのインタビューも収録します。
◎2人の愛好家が語るモジュラー・シンセの魅力
牛尾憲輔 × 中尾憲太郎
◎スペシャル・インタビュー
牛尾憲輔
◎プロの愛用システム
HATAKEN
畠山地平
Miya
千葉広樹
Yumi Iwaki
IQ3
Yebisu303
Acidclank
◎4人の有識者が語るモジュラー・シンセのこれまでとこれから
HATAKEN × 中山信彦 × Z_Hyper × 平井亮（福産起業）
◎国内ガレージ・メーカー紹介
centrevillage
HIKARI INSTRUMENTS
◎モジュラー・スペース訪問 三軒茶屋 Space Orbit
◎ショップ訪問 Five G music technology
■SPECIAL TALK
屋敷豪太×後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
"蔵スタジオ"を語り合う
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が、後進のバンドやミュージシャンのために造っている静岡県藤枝市のレコーディング・スタジオ。そのスタジオは明治時代の蔵を改装したもので、2026年の本格稼働を目指して絶賛工事中！ そして、蔵を改装したスタジオの持ち主と言えばこの人、屋敷豪太。江戸末期の築造と思しき蔵を生かした環境は、後藤がリファレンスにするところでもあった。２人が熱く語り合う"蔵スタジオ対談"、とくとご覧あれ！
■INTERVIEW
◎朝日美穂
◎折坂悠太
◎jizue
■COLUMN
◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー
◎ターンテーブリストへの道（DJ IZOH）
◎音の裏側にて（坂東祐大）
◎新世代エンジニア名鑑（福井匠）
◎音楽と録音の歴史ものがたり（高橋健太郎）
■REPORT
◎Tokyo Community Radio Presents "sessions" vol. 4 Licaxxx × Stones Taro
◎Rhythmediaの最新スタジオ～柔らかな響きに包まれる音響空間
◎UNIVERSAL AUDIO Apollo & LUNAで手に入れるアナログ・マジックな楽曲制作 Masayoshi Iimori
◎"空間表現"と"パワフルな鳴り"を両立した開放型 ULTRASONE Signature FUSION Open Back
◎デジタルオーディオの新時代を支えてきた伝説のブランドApogee 40年の軌跡
◎360 Reality Audioメイキングラボ 8TURN
◎BOSE PROFESSIONAL、勇往邁進 ～設立２年目の展望とは？
◎Rock oN Monthly Recommend ZOOM H5studio
■NEW PRODUCTS
◎PREVIEW
◎MOTU 16A
◎BITWIG Connect 4/12
◎HARRISON AUDIO 32 Classic MS Mix Strip
◎SURFY INDUSTRIES SurfyMan
◎BEHRINGER Wing-BK
◎CRYPTON FUTURE MEDIA 初音ミク NT（Ver.2）
■LIBRARY
◎LOOPMASTERS ABERRANT BASS MUSIC
◎SOUL RUSH RECORDS LOFI HIP HOP - COSMIC DREAMS
■DAW Avenue
◎steinberg Cubase Pro 14 裏谷玲央
◎MOTU Digital Performer 佐々木望（Soulife）
◎Image-Line Software FL Studio Komb
◎Ableton Live G.RINA
◎Avid Pro Tools Nao'ymt
◎PreSonus Studio One ユウフジシマ（ハレトキドキ）
◎BITWIG Bitwig Studio Shogo Nomura
■Review
◎Engineers' Recommend
◎News
【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/
『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。
【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社リットーミュージック 広報担当
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6639-e841463fd9d5edf2b1cc2d39491d88e7.pdf