オールインワン飲食店向けプラットフォーム「Respo」、契約店舗数2,000件を突破

株式会社ハロー

株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀）が提供するオールインワン飲食店向けプラットフォーム「Respo by AutoReserve」（通称：「Respo」）において、2025年5月、契約店舗数が2000件を突破したことをお知らせいたします。

背景

2000件を超える契約店舗の中には、小規模店舗からチェーン店まで、多様な業態が含まれています。

また、サイトコントローラーを含めた予約台帳のすべての機能を完全無料でお使いいただくことで、特にコスト面での負担軽減が実現できることから、多くの飲食店に支持されています。

Respo予約台帳無料化については、プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000056009.html)をご覧ください。

Respo by AutoReserveについて

Respoは、株式会社ハローが提供するオールインワン飲食店向けプラットフォームで、予約管理・注文受付・会計・売り上げ分析などの業務をデジタル化することによって、飲食店運営における業務をオールインワンで効率化しコストを削減することが可能です。

予約台帳をはじめ、POSレジやセルフオーダーシステムなど、店舗のニーズに応じて自由にカスタマイズできます。

そのうち予約台帳の機能は、登録ユーザー国100カ国・AIによる予約取次数100万件を超えるレストラン予約サービス「AutoReserve」と連動し、予約管理と集客を1つのツールで行うことができます。

自動的にAutoReserve上に店舗の予約ページが作成されるため初期コストを抑えられ、さらにAutoReserveからの予約は送客手数料が無料となります。

Respo公式ホームページ :https://autoreserve.com/for_restaurants?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2000-restaurantsRespoホームページに遷移します。

Respoでは引き続き、飲食業界のニーズに応えるべくさらなる機能追加やサービスの強化を進め、より多くの飲食店の業務効率化に伴走すべく、今後も契約店舗数の拡大を目指します。

株式会社ハローについて

株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-First Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/43_1_f4a020979b76e90964485bc3eb6361c4.jpg ]関連メディア

AutoReserve：https://autoreserve.com/(https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2000-restaurants)

Respo：https://autoreserve.com/for_restaurants(https://autoreserve.com/for_restaurants?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2000-restaurants)

HelloX：https://www.hellovoice.ai/(https://www.hellovoice.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2000-restaurants)

会社公式note：https://note.com/helloinc/