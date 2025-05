『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションしたテーマカフェが開催決定！「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」を2025年6月12日(木)より東京、愛知、大阪にて、期間限定でオープンいたします。

■「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」公式サイト:

http://jujutsu-sanrio-cafe.theme-cafe.jp

このたび、エルティーアールは、『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」に登場する人気キャラクター達と、子どもから大人まで長きにわたり幅広い世代から愛され続けている株式会社サンリオのキャラクターである「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「バッドばつ丸」、「ハンギョドン」、「こぎみゅん」などの「サンリオキャラクターズ」との“放課後”をテーマにしたテーマカフェを開催いたします。

メニューは、五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸のバラエティ豊かなバーガーやキャラクターカラーをイメージしたドリンクが登場。また、バーガーメニュー7種のうち1種、サイドメニュー2種のうち1種、ドリンクメニュー7種のうち1種を自由に組み合わせてご注文いただくと、お得なセット価格でご提供します。

今年の夏は、スペシャルな空間で、『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」の楽しいコラボレーションメニュー味わいながら、とっておきの楽しい時間をお過ごしください。

<開催概要>

◇場所/期間

■東京/表参道:BOX cafe&space 表参道店/2025年6月12日(木)~7月13日(日)

東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階

■愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店/2025年6月12日(木)~7月6日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 1階

■大阪/梅田: BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店/2025年6月12日(木)~7月13日(日)

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階

◇予約方法

・5月23日(金) 12:00カフェ公式サイトOPEN

・18:00~東京会場 予約開始

・20:00~大阪会場 予約開始

・22:00~名古屋会場 予約開始

予約金:税込770円 ※1申込につき、4席迄予約可。

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2025年6月12日(木)18:00~7月13日(日) 23:59まで

http://jujutsu-sanrio-cafe.theme-cafe.jp/online_store/

・お届け予定:2025年8月上旬

■「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」公式サイト:

http://jujutsu-sanrio-cafe.theme-cafe.jp

特典

※画像はイメージです

■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(税込770円/1名)ををご利用いただき、

メニューをご注文いただいた方に「オリジナルマルチケース(全1種)」を1枚プレゼント。

メニュー

※画像はイメージです

<セットメニュー>

●SET MENU 税込2,690円

バーガーメニュー7種のうち1種、サイドメニュー(ポテト・サラダ)2種のうち1種、ドリンクメニュー7種のうち1種を自由に組み合わせてご注文いただくセットメニューです。さらにご希望のキャラクターのオリジナルカード(全7種)をプレゼント。

※トレーの色はブルー、イエロー、グリーンの3色からランダムでのご提供です。

<バーガー>

●夏油傑 × ルロロマニック ミートボールバーガー 税込1,390円

夏油傑のキャラクターカラーをイメージしたたまごサラダの入ったミートボールチーズバーガー。

ルロロマニックの特徴をトッピングで表現しました。

夏油傑 × ルロロマニック ミートボールバーガー

●家入硝子 × ハンギョドン エビチリバーガー 税込1,390円

家入硝子をイメージしたメスの焼き印が入った、ズッキーニやなすの入ったエビチリバーガーです。

ハンギョドンが好きななるとのトッピング付き。

家入硝子 × ハンギョドン エビチリバーガー

●灰原雄 × コロコロクリリン のり弁バーガー 税込1,390円

お米が好きな灰原雄をイメージした、厚焼き卵や白身魚フライなどの入ったのり弁風ライスバーガーです。コロコロクリリンの帽子をごはんで表現しました。

灰原雄 × コロコロクリリン のり弁バーガー

●伏黒甚爾 × バッドばつ丸 肉ライスバーガー 税込1,390円

伏黒甚爾が好きなお肉にバッドばつ丸が好きなポリパリラーメン風スナックをトッピングしたライスバーガーです。バッドばつ丸を黒ごはんで表現しました。

伏黒甚爾 × バッドばつ丸 肉ライスバーガー

●五条悟 × シナモロール ホワイトミルクバーガー 税込1,390円

甘党の五条悟をイメージして、2種類のミルククリームやアイス、バナナなどの入ったデザートバーガーです。シナモロールをステンシルで表現しました。

五条悟 × シナモロール ホワイトミルクバーガー

●七海建人 × ポムポムプリン カラメルプリンバーガー 税込1,390円

パン好きな七海建人をイメージしたプリンやパイン、キャラメルシロップの入ったデザートバーガーです。ポムポムプリンの帽子と耳をパンとクレープで表現しました。

七海建人 × ポムポムプリン カラメルプリンバーガー

●天内理子 × こぎみゅん コットンキャンディ―バーガー 税込1,390円

天内理子のヘアアクセサリーをイメージしたトルティーヤがのったわたあめやストロベリーミルクアイスの入ったデザートバーガー。こぎみゅんをステンシルで表現しました。

天内理子 × こぎみゅん コットンキャンディ―バーガー

<ドリンク>

●カラードリンク 各税込990円

呪術廻戦 懐玉・玉折 × サンリオキャラクターズをイメージしたカラフルなドリンクです。

ご注文頂いたキャラクターのストロータグが付きます。

五条悟 × シナモロール (ライチソーダ)

夏油傑 × ルロロマニック (マンゴー&パッションフルーツドリンク)

家入硝子 × ハンギョドン (マスカットソーダ)

七海建人 × ポムポムプリン (パインドリンク)

灰原雄 ×コロコロクリリン (ストロベリー乳酸菌ドリンク)

天内理子 × こぎみゅん (ピーチソーダ)

伏黒甚爾 × バッドばつ丸 (メロンソーダ)

カラードリンク

<SIDE DRINK>

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

税込各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです

●アクリルカラビナ(懐玉・玉折)(ランダム7種) 税込990円

アクリルカラビナ(懐玉・玉折)(ランダム7種)

●アクリルクリップ(懐玉・玉折)(ランダム7種) 税込770円

アクリルクリップ(懐玉・玉折)(ランダム7種)

●缶バッジケース(懐玉・玉折) 税込1,650円

缶バッジケース(懐玉・玉折)

●巾着(懐玉・玉折)(全7種) 各税込1,540円

巾着(懐玉・玉折)(全7種)

【コピーライト表記】

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660907