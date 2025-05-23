『うたわれるもの』シリーズ『WHITE ALBUM2』『ToHeart2』アクリルアートスタンドなど二次元コスパからラインナップ！5/24(土)～開催のイベントにて先行販売も【株式会社コスパ】
【二次元コスパ】「うたわれるもの」シリーズ商品情報
【二次元コスパ】「うたわれるもの ロストフラグ」商品情報
【二次元コスパ】「WHITE ALBUM2」商品情報
【二次元コスパ】「ToHeart2」商品情報
【二次元コスパ】「ToHeart」商品情報
『うたわれるもの』シリーズ、『WHITE ALBUM2』、『ToHeart2』より、あなたのお部屋やデスクを彩る「アクリルアートスタンド」、『ToHeart』来栖川エレクトロニクス”の備品風にデザインした「エコバッグ」など新グッズが二次元コスパからラインナップいたします。
これらは、5月24日(土)～ジーストア大阪での開催をかわきりに小倉/名古屋/仙台を巡回するイベント〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉にて先行販売も決定です。
【二次元コスパ】〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26582
※二次元コスパ通販サイトでの予約受付は＜2025年7月31日(木)18：00＞を予定しております。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
◆『うたわれるもの』シリーズ 商品情報クオン アクリルアートスタンド
クオン アクリルアートスタンド
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年10月中旬予定
サイズ：[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
素材：アクリル製
価格：2,420円（税込）
あなたのお部屋やデスクを彩るクオンをデザインしたアクリルアートスタンド
◆『うたわれるもの ロストフラグ』 商品情報「うたわれるもの ロストフラグ」 アクリルアートスタンド
「うたわれるもの ロストフラグ」 アクリルアートスタンド
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年10月中旬予定
サイズ：[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
素材：アクリル製
価格：2,420円（税込）
あなたのお部屋やデスクを彩る『うたわれるもの ロストフラグ』の仲間たちをデザインしたアクリルアートスタンド
◆『WHITE ALBUM2』 商品情報小木曽雪菜＆冬馬かずさ アクリルアートスタンド
小木曽雪菜＆冬馬かずさ アクリルアートスタンド
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年10月中旬予定
サイズ：[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
素材：アクリル製
価格：2,420円（税込）
あなたのお部屋やデスクを彩る雪菜とかずさをデザインしたアクリルアートスタンド
◆『ToHeart2』 商品情報「ToHeart2」 アクリルアートスタンド
「ToHeart2」 アクリルアートスタンド
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年10月中旬予定
サイズ： [プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
素材：アクリル製
価格：2,420円（税込）
あなたのお部屋やデスクを彩る『ToHeart2』のヒロインたちをデザインしたアクリルアートスタンド
◆『ToHeart』 商品情報来栖川エレクトロニクス ドライTシャツ
来栖川エレクトロニクス ドライTシャツ
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年10月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
カラー：WHITE/BLACK
価格：3,520円（税込）
来栖川エレクトロニクス エコバッグ
来栖川エレクトロニクス エコバッグ
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年11月上旬予定
サイズ：（約）縦42cm / 横38cm / マチ18cm（持ち手含まず）
収納時：（約）横15cm×縦13.5cm
素材：ポリエステル100％
カラー：NAVY
価格：2,200円（税込）
来栖川エレクトロニクスの備品風デザイン。
来栖川エレクトロニクス メタルカラビナ
来栖川エレクトロニクス メタルカラビナ
来栖川エレクトロニクス メタルカラビナ
【先行販売情報】
■〈ジーストア ／ アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売
2025年5月24日(土)～6月1日(日) ジーストア大阪
2025年6月7日(土)～15日(日) ジーストア小倉
2025年6月28日(土)～7月6日(日) ジーストア名古屋
2025年7月26日(土)～8月3日(日) ジーストア仙台
一般販売：2025年11月上旬予定
サイズ：（約）縦8×幅5cm / アルミニウム製
価格：1,430円（税込）
来栖川エレクトロニクスの備品風デザイン。
◆関連リンク
・【二次元コスパ】〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26582
・【二次元コスパ】『うたわれるもの』シリーズ 商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00044/mode/series
・【二次元コスパ】『WHITE ALBUM2』 商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00527/mode/series
・【二次元コスパ】『ToHeart2』 商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00029/mode/series
◆権利表記
(C)AQUAPLUS
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
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◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
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