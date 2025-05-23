ナノ・ユニバースのサスティナブルレーベル「Meaningful continuity」より夏を制する超冷却素材シリーズが登場
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年5月23日（金）にWEBコンテンツ「Meaningful continuity -Cool Comfort, Effortless Style-」を公開。
ナノ・ユニバースからカバロス・レイヤーテクノロジーが生み出す、進化した冷感素材をご紹介。
■CONTENTS
Meaningful continuity -Cool Comfort, Effortless Style-
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250523-all-meaningful-continuity
■LINE UP
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺 ポケットTシャツ \6,490(税込)
カラー:ブラック/ホワイト/ベージュ
サイズ:S/M/L
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺Tシャツ \7,920(税込)
カラー:ブラック/ベージュ
サイズ:F
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ショーツ \7,920(税込)
カラー:ブラック/ベージュ
サイズ:S/M/L
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ノースリーブ \4,950(税込)
カラー:ブラック/ホワイト
サイズ:M/L
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ワンピース \13,750(税込)
カラー:ブラック/ベージュ
サイズ:F
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺 ポケットTシャツ \6,490(税込)
カラー:ブラック/ホワイト/ベージュ
サイズ:S/M/L
「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ジップアップパーカー \12,100(税込)
カラー:ブラック/ベージュ
サイズ:F
【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/
【ナノ・ユニバース公式instagram】
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)
【取扱店舗】
ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）
ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト