ナノ・ユニバースのサスティナブルレーベル「Meaningful continuity」より夏を制する超冷却素材シリーズが登場

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株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年5月23日（金）にWEBコンテンツ「Meaningful continuity -Cool Comfort, Effortless Style-」を公開。


ナノ・ユニバースからカバロス・レイヤーテクノロジーが生み出す、進化した冷感素材をご紹介。




■CONTENTS


Meaningful continuity -Cool Comfort, Effortless Style-


https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250523-all-meaningful-continuity



■LINE UP












「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺 ポケットTシャツ　\6,490(税込)


カラー:ブラック/ホワイト/ベージュ


サイズ:S/M/L





「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺Tシャツ　\7,920(税込)


カラー:ブラック/ベージュ


サイズ:F



「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ショーツ　\7,920(税込)


カラー:ブラック/ベージュ


サイズ:S/M/L







「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ノースリーブ　\4,950(税込)


カラー:ブラック/ホワイト


サイズ:M/L





「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ワンピース　\13,750(税込)


カラー:ブラック/ベージュ


サイズ:F







「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺 ポケットTシャツ　\6,490(税込)


カラー:ブラック/ホワイト/ベージュ


サイズ:S/M/L





「MC」coveross(R)ツイル調 冷感プレーティング天竺ジップアップパーカー　\12,100(税込)


カラー:ブラック/ベージュ


サイズ:F








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