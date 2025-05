世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしつづけるアニメーション作品「トムとジェリー」タイトー限定景品＆キャンペーンのお知らせ

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下「タイトー」)は、1940年に誕生し、85年周年を迎えた、世界中の子どもたちと大人を笑顔にし続けている人気アニメーション「トムとジェリー」がタイトー限定の景品となって、5月末より登場することをお知らせいたします。また、景品の展開と同時に、タイトー限定のキャンペーンも実施いたしますので、併せてご案内いたします。

- トムとジェリー タイトー限定景品ラインナップ

タイトーが運営する「タイトーステーション」、「タイトーFステーション」、「タイトーオンラインクレーン」限定で、かわいい「トムとジェリー」の景品をGetしていただくことが出来ます。

景品名:トムとジェリー3匹の子猫BIGぬいぐるみ

トム、ジェリー、3匹の子猫がBIGぬいぐるみになって初登場。

景品名:トムとジェリー3匹の子猫マスコット

トム、ジェリー、3匹の子猫がマスコットになって初登場。

景品名:トムとジェリー3匹の子猫アップリケポーチ

窓付きのアップリケポーチ。

とてもかわいいデザインで仕上がりました。

景品名:トムとジェリー3匹の子猫シリコンポーチ

デザインはぷっくり立体のシリコンポーチ。

カラビナ付きで便利な仕様。

景品名:トムとジェリー3匹の子猫ワイヤレスイヤフォン

トムとジェリーのデザイン入りのワイヤレスイヤフォン。

実用性抜群です。

- タイトー限定キャンペーン

キャンペーン内容:

対象機に600※1円分の硬貨投入、または電子マネーご利用で、もれなくタイトー限定コースター※2と

ノベルティと抽選券をプレゼントいたします。

また、応募者の中から抽選で15名の方に「トムの傘」が当たります!

タイトー限定コースター

トムの傘

開催期間:2025年5月31日(土)~2025年6月29日(日)

対象景品:

1.トムとジェリー3匹の子猫BIGぬいぐるみ

2.トムとジェリー3匹の子猫マスコット

3.トムとジェリー3匹の子猫アップリケポーチ

4.トムとジェリー3匹の子猫シリコンポーチ

5.トムとジェリー3匹の子猫ワイヤレスイヤフォン

※1タイクレでは、連続15,000TC使用毎

※2ランダムでのお渡しとなり、無くなり次第終了となります。

実施店舗:以下の景品紹介ページよりご確認ください。

トムとジェリー3匹の子猫BIGぬいぐるみ|タイトーの5月のおすすめプライズ(https://www.taito.co.jp/prize/0478067410)

トムとジェリー3匹の子猫マスコット|タイトーの5月のおすすめプライズ(https://www.taito.co.jp/prize/0478067510)

権利表記:TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &TM Turner Entertainment Co.(s25)

※TAITO、「TAITO」ロゴ、タイトーステーションおよびタイトーFステーションは、日本およびその 他の国における株式会社 タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。