全世界100万本の販売を達成した『バックパック・バトル』日本時間6月14日午前2時、正式版1.0 リリースへ！新クラス・アドベンチャラー＆メイジに新アイテムも追加！

松竹株式会社

■新クラスのキャラクター2人を追加し正式版がついに発売!

松竹株式会社はデッキ構築型ローグライト対戦ゲーム『バックパック・バトル』の正式版1.0を日本時間6月14日(土)午前2時に発売することを発表しました。本作の早期アクセス版は全世界100万本の販売を達成した大人気ゲームです。

1年間で約40回のアップデートを繰り返した『バックパック・バトル』は今日まで約3500万時間プレイされています。正式版では新たなクラスのキャラクター2名に加えて、既存クラスに向けた新たなクラス固有アイテムなど盛りだくさんの新要素が追加されます。

◇新クラス1. メイジ

メイジは複雑な戦略を楽しむ上級者向けに作られたクラスです。このクラスではリソース管理とスペース管理が重要となり、様々な巻物を組み合わせて入手できる複数の属性を持つ呪文アイテムをクラフトすることで、高い柔軟性を発揮できます。

彼女のユニークなシステムのひとつとして「魔法使いのチェス」があります。バックパックに黒と白のチェスの駒を配置でき、バトル中に駒を取ったり、駒が取られたりした時に効果が発動されます。

メイジの初期装備のひとつに「パズルバッグ」があります。これを使えばテトリスのブロックのような形をした、特殊な効果を持ち、配置にひとクセあるバッグが手に入るようになります。

◇新クラス2. アドベンチャラー

アドベンチャラーの初期装備のひとつを使えば、全6種のクラスのアイテムを使えるようになると同時にランダムなアイテムが生成されます。

彼女の大きな特徴として、「結び糸」を使ったクラフトシステムがあります。このシンプルなアイテムを使えば、通常では組み合わせられない共通アイテムを合体できます。

例)

・2本のスピアを組み合わせると、バックパックの最大サイズに辛うじて収まるほどの長さである「ベリーロングスピア」に。

・「あまりにも大きすぎるグレートソード」と「ブラッドソーン」を組み合わせると、終盤において強力な武器である「あまりにも大きすぎるブラッドソーン」に。

詳細はストアページのニュースをご覧ください。

https://store.steampowered.com/news/app/2427700

■日本語版・最新トレーラー公開

正式版リリース日決定を記念して、日本語版の最新トレーラーを公開しました。

視聴URL:

https://youtu.be/Gn8Tggc7-B8

また、『バックパックバトル』日本公式Discordサーバーでは、現在ロビー機能を利用した対戦交流会を開催しています。直近では5月25日(日)に開催いたしますので、日本ユーザーたちとの熱い戦いに参加してみたい方々は、ぜひDiscordサーバーにご参加ください。

参加用URL:

https://t.co/cICqmmTpGB

さらに、同Discordサーバーでは、正式版1.0リリース後に公式大会の開催も計画しております。上位入賞者には素敵な賞品もご用意する準備を進めておりますので、XやDiscordで発信される最新情報をお見逃しなく!

■バックパックバトルとは?

『バックパック・バトル』では、アイテムがぎっしり詰まったバックパックを使って戦います。何を買うのか、そしてそれをどう配置するのかが重要です。賢くアイテムを配置すればするほど、あなたは強くなれます!

アイテムは形もサイズも値段もレア度も様々。そんなアイテムを組み合わせて、もっと強い装備にしましょう。強力なポーションを醸造し、伝説の武器をクラフトし、ドラゴンのお友達をふ化させましょう!

あなたの前に立ちふさがるのは、ほかのプレイヤーが実際に作ったビルド。彼らのアイデアを見極め、それに対抗しましょう。

<ゲームの特徴>

・『バックパックを整理整頓しよう』:限られたバックパックのスペースの中にアイテムを慎重に整頓しましょう。隣接するアイテムとの相互作用によって、強力なシナジーが生まれます。

・『アイテムを組み合わせよう』:特定のアイテムを組み合わせると、全く別のもっと強いアイテムに変化します。

・『4種のクラス』:各クラスに独自のアイテムがあり、プレイスタイルも異なります。

・『非同期型PvP』:世界中のほかのプレイヤーが作ったビルドと戦います。

・『自分のペースで遊ぼう』:時間制限はありません。いつでもセーブ・ロードできます。

■ゲーム概要

【タイトル】『バックパック・バトル』

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2427700/_/?l=japanese

【価格】1,900円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】PlayWithFurcifer

【パブリッシャー】PlayWithFurcifer , IndieArk , Shochiku

【日本語公式X】https://x.com/backpack_Japan

(C) PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.