ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」が、クラブで踊りたくなるような20曲をピックアップ！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT(カレント)」は、2025年5月23日(金)に「Midnight Club」特集のページを公開いたしました。本特集では「クラブで聴きたい、踊れるカッコいい曲」をテーマにピックアップした20作品をご紹介。特集ページの公開にあわせて、ピックアップ作品を紹介するクロスフェード動画も制作いたしました。音楽クリエイターたちが生み出した多様な作品に、どうぞご注目ください!

KARENT「Midnight Club」特集ページ:https://karent.jp/special/club25

KARENT「Midnight Club」特集では、イラストレーター・大島つくもさんにビジュアルを担当いただきました。また同ビジュアルを使用して制作した、ピックアップ曲のクロスフェード動画(https://youtu.be/kmpqvEJRwZA)も公開しました。各楽曲は、SpotifyやApple Music、LINE MUSICなどのストリーミングサービスのほか、 iTunes Store、Amazon Music といったストアでのダウンロード配信でもお聴きいただけます。

【KARENT「Midnight Club」特集参加作品】

『Like Light』オゾン feat. 初音ミク

『斎戒 -MEIKO ver.-』あ子 feat. MEIKO

『カウンセラー』appy feat. 初音ミク

『undersurface』furmoph feat. 鏡音リン

『Awake』Mwk feat. 巡音ルカ

『Blue Layers』Clean Tears feat. 初音ミク

『ZONE OUT』forute feat. 初音ミク

『WELCOME TO DAYO CLUB』BIGHEAD feat. 初音ミク

『celluloid -prhythmatiq remix-』Aether_Eru feat. 初音ミク

『Orizzontia』Aether_Eru feat. 初音ミク

『サマーナイトコースター』MINO-U feat. MEIKO

『柳橋幽閉』IMO feat. MEIKO

『Mirage』キッドP feat. KAITO

『Look at me』MineK feat. 宮舞モカ

『エレメンタリー』ちょむP feat. 宮舞モカ

『星の海へ』ちょむP feat. miki

『Triangular Pyramid REMIX』U-ji aka 霊長類P feat. 夏色花梨

『Version Unknown』うらみ第二形態 feat. GUMI

『Summer Glow』うらみ第二形態 feat. GUMI

『On Your Side』Yasuha. feat. 初音ミク

今回の特集でご紹介したようなジャンルに限らず、「KARENT」では様々なジャンルのボーカロイド音楽を配信しています。今後も「KARENT」がお届けする情報に、どうぞご注目ください。

「KARENT」公式WEBサイト:https://karent.jp/

「KARENT」 公式Twitter:https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail:karent@crypton.co.jp

<参考情報>



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年8月31日に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍している。

初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、シリーズ10周年を迎えた2024年に、北米17都市、欧州6都市、そしてシリーズ初となるNZ&豪州5都市のツアーを完走した。また、2024年7月には、2019年11月以来となる中国でのリアルライブツアー「MIKU WITH YOU(未来有你) 2024」を開催し上海・北京・広州の3都市をツアーした。

国内においては、初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの12年間で累計50万人以上を動員。2025年はOSAKA、TOKYOに初めてのSENDAIを加えた3都市で開催することが決定している。

他にも、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。さらに、2024年には米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」にも出演。国内外で様々な関連イベントが実施されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

<会社概要>

会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/