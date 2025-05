株式会社TAIAN、ブライダル産業フェア2025に出展

株式会社TAIAN

ブライダル・バンケットビジネスに特化したサービスやソフトウェアを提供する株式会社TAIAN(本社:東京都新宿区、代表取締役:村田 磨理子、以下「TAIAN」)は、2025年6月10日・11日に開催される株式会社ブライダル産業新聞社主催『ブライダル産業フェア2025』に出展することをお知らせいたします。

イベント概要

イベント名:ブライダル産業フェア2025

主催社:株式会社ブライダル産業新聞社

日時:2025年6月10日(火)、11日(水) 10:00~17:00

場所:東京ビッグサイト 南3ホール

アクセス:ゆりかもめ / 東京ビッグサイト駅徒歩3分、りんかい線 / 国際展示場前駅徒歩5分

Webサイト:https://bridalnews.co.jp/fair/

※来場登録は上記Webサイトから

2025年テーマ:『最高の祝宴』

結婚式は人生最高の祝宴の一日。その一日を作り上げるブライダルのプロたちが全国から集まるブライダル産業フェアもまた【最高の祝宴】。

ブライダル業界唯一無二のBtoBイベントである『ブライダル産業フェア』

ブライダル施設、パートナー企業、関連会社、学校、自治体などブライダル市場を担う全ての人たちの出逢いの場となっています。

セミナー、ブース出展、各企画で業界の【今と未来】を内外に発信するイベントです。

毎年全国から数多くの業界関係者が来場し、2024年の入場者数は1万1,088人となりました。

(出展案内より引用、編集済み)

イベント出展背景

TAIANは例年に習い、本年もブライダル産業フェアへ出展する運びとなりました。

『ブライダル業界と未来をつなぐ』というメッセージを業界内に発信し続けてきたTAIANですが、その未来は業界関係者の方々あってこそであり、TAIANの提供するサービスを通じて気運の高まりを感じていただく必要がございます。

そして、良い結果がでた場合は盛大に喜び、祝うこと。

TAIANは“お祝い”の文化や人の想いを大切にする企業です。一緒にこの【最高の祝宴】を華やかに盛り上げていきたいと考えております。

TAIAN出展内容

<展示ブース>

ブース番号:3C-14

下記ソリューションのご紹介、デモンストレーション

- All in One婚礼システム「Oiwaii(オイワイー)(https://oiwaii.taian-inc.com/)」- Web招待状・席次表「Concept Marry(コンセプトマリー)(https://concept-marry.taian-inc.com/)」- ブライダル事業者向けマーケティングWebメディア「ブライダルDXマガジン(https://www.blog.taian-inc.com/)」<セミナー講演>

2025年6月11日(水) E会場 12:15~13:15

【集客増&成約率10%増にも貢献 成果に繋がるこれからの婚礼DX】

ゲスト1.

株式会社ティーエスインターナショナル

経営企画部 部長 兼 ザ・ガーデン・プレイス蘇州園 総支配人 兼 人事室長

村田 智則 様

ゲスト2.

株式会社ティーエスインターナショナル

ザ・ガーデン・プレイス蘇州園 ブライダルマネージャー

上田 昌樹 様

進行役

株式会社TAIAN

代表取締役 CEO

村田 磨理子

概要:

顧客・請求管理システムを「Oiwaii」へ切り替え、集客や成約率アップを成し遂げた、ザ・ガーデン・プレイス蘇州園。業務効率を改善し、余剰時間に人材育成を実施。スタッフの満足度も高まり、残業時間削減・年間離職者0という効果が現れた。さらに、神戸エリアでのシェア1%拡大といった大きな式場運営成果につながっている改革の歩みを、対談形式で伝えていく。

ブライダル産業新聞 2025年5月11日号紙面掲載「LISTEN to KEYMAN キーマンに聞く」で取り上げていただいた内容についてもぜひご覧ください。

株式会社TAIANについて

紙面掲載概略はこちら :https://bridalnews.co.jp/keyman/%e4%bd%99%e5%89%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a7%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%92%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%80%90%e3%82%b6%e3%83%bb%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e3%83%bb/

会社名:株式会社TAIAN(タイアン)

設立:2020年6月23日

所在地:東京都新宿区新宿一丁目34-16 清水ビル3F

代表者:代表取締役 村田 磨理子

URL:https://taian-inc.com/

事業内容:ブライダル・バンケット関連商品の開発および販売

- Web招待状・席次表「Concept Marry」https://concept-marry.taian-inc.com/- All in One 婚礼システム「Oiwaii」https://oiwaii.taian-inc.com/- ブライダル事業者向けマーケティングWebメディア「ブライダルDXマガジン」https://www.blog.taian-inc.com/株式会社TAIAN

株式会社TAIAN(タイアン)は、日本をアツさとあたたかさで溢れる社会にするため、人と人、人と社会の“つながり”やそれらの持つ意味を再認識できる“お祝い”を大切にしている会社です。『祝い事で社会的つながりを活発化させる』を掲げ、ブライダル業界およびバンケットビジネスに対してサービスを展開しています。