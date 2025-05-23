投資会社「株式会社Ｎ BoosTrust（エヌ ブーストラスト）」を、2025年５月２3日（金）に設立
株式会社延田エンタープライズ
この度、投資会社 「株式会社Ｎ BoosTrust（エヌ ブーストラスト）」を、
2025年5月23日に設立いたしました。
【事業目的】
１．M&A等による企業への投資業務
２．企業の合併および資本提携、業務提携の仲介、アドバイザリー業務
３．企業に対する経営指導、業務受託ならびに投資および出資
４．財務、将来性等の企業評価及び事業譲渡等の財産評価業務
５．有価証券の保有、売買および運用
６．投資事業組合財産および投資ファンドへの投資および運用、管理
７．経営コンサルタント業
８．投資助言・代理業
９．各種マーケティングおよびリサーチ業務
１０．不動産の売買および賃貸
１１．セミナー、講演会の企画・運営及び講師派遣
１２．広告業および広告代理業
１３．前各号に附帯関連する一切の事業
【株式会社Ｎ BoosTrust概要】
商 号 株式会社Ｎ BoosTrust（エヌ ブーストラスト）
所在地 〒100-6219
東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内19F
連絡先 03-6269-9907
設 立 2025年5月23日
代 表 代表取締役社長 延田 尚弘