株式会社延田エンタープライズ

この度、投資会社　「株式会社Ｎ BoosTrust（エヌ ブーストラスト）」を、


2025年5月23日に設立いたしました。




【事業目的】


１．M&A等による企業への投資業務


２．企業の合併および資本提携、業務提携の仲介、アドバイザリー業務


３．企業に対する経営指導、業務受託ならびに投資および出資


４．財務、将来性等の企業評価及び事業譲渡等の財産評価業務


５．有価証券の保有、売買および運用


６．投資事業組合財産および投資ファンドへの投資および運用、管理


７．経営コンサルタント業


８．投資助言・代理業　　


９．各種マーケティングおよびリサーチ業務


１０．不動産の売買および賃貸


１１．セミナー、講演会の企画・運営及び講師派遣


１２．広告業および広告代理業


１３．前各号に附帯関連する一切の事業




【株式会社Ｎ BoosTrust概要】


商　号　株式会社Ｎ BoosTrust（エヌ ブーストラスト）


所在地　〒100-6219


　　　　東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内19F


連絡先　03-6269-9907


設　立　2025年5月23日


代　表　代表取締役社長　延田 尚弘