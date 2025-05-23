Stayway、ふくおかフィナンシャルグループとビジネスマッチング契約を締結
補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」と補助金債権の早期資金化サービス「前ほじょくん」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役： 佐藤 淳、以下「Stayway」）は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（本社：福岡県福岡市、取締役社長：五島 久、以下「ふくおかFG」）の福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行およびFFGビジネスコンサルティングとビジネスマッチング契約を締結いたしました。
ビジネスマッチング契約の概要
ふくおかFGの福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行が補助金に関する相談を受けた場合、Staywayに紹介します。その後Staywayは、ご紹介いただいたお客さまに対し、補助金情報の中からニーズに合致した補助金・助成金の情報提供、相談対応、申請までを一気通貫で支援いたします。
ビジネスマッチング契約の目的
本提携により、補助金情報の最適化と申請業務の効率化を図ることで、同社のお取引先企業がよりスムーズに補助金を活用できる環境を整備し、地域経済の活性化および中小企業の成長支援に貢献してまいります。
今後の展望に関するコメント
Stayway代表取締役CEO 佐藤淳
このたび、ふくおかフィナンシャルグループの福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行およびFFGビジネスコンサルティングの皆さまとビジネスマッチング契約を締結できたことを大変光栄に思います。複雑化・多様化する補助金制度の中で、地域企業の皆さまが本当に必要とする支援を確実に届けられるよう、補助金クラウドを通じた最適な情報提供と申請支援に全力で取り組んでまいります。本提携を通じて、九州地域の企業成長と地域経済の発展に貢献してまいります。
「補助金クラウド」シリーズについて
「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。
詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。
「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/
株式会社Staywayについて
Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。
また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/681/）
■社 名：株式会社 Stayway
■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関
■設立日： 2017年7月7日
■URL：https://stayway.co.jp/
■拠点：
大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F
東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町
仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス
名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内
福岡支社：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内
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岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F
■事業内容：
１.中小企業DX・補助金DX事業
２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）
３.地方創生事業
■主な運営サービス：
１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ
https://www.hojyokincloud.jp/
補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
補助金クラウド for Bank【金融機関向け】
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
補助金クラウド for Sales【法人営業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）
２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/