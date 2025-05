uka ラブユアスタイリングシリーズにヘルシーなツヤをプラスしてくれるオイルスプレーPASAPASA HAIRが6月20日(金)新登場！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、6月20日(金)にuka LOVE YOUR HAIR STYLING SERIES(uka ラブユア ヘアスタイリング シリーズ)より待望のuka LOVE YOUR PASAPASA HAIR shine spray for dull hair(パサパサヘア オイルスプレー)が新登場します。

6月13日(金)にはukaの会員プログラムukainnさま限定で先行発売も!

PASAPASA HAIR shine spray for dull hairは、パサついた髪にヘルシーなツヤを与えてくれるヘアオイルスプレー。

軽やかな質感をキープしながら、なめらかな手触りを叶えます。

スタイリング剤が苦手な方にも髪に質感を纏う、最低限の身だしなみを。

uka LOVE YOUR HAIR STYLING SERIES

一生付き合う自分の髪

“悩みの原因をなくす” “悩みを活かす”ことで愛してもらうことができた…

選びやすくするために、悩みの原因をネーミングにして

スタイリングすることで、髪質を活かして

LOVE YOUR HAIR

自分の髪を愛せるようになる6種類のスタイリングシリーズです。

モサモサ!フニャフニャ!ボサボサ!

ペチャンコ!ギシギシ!パサパサ!

クセの、クセをいかして、スタイリング!

出かけたときから帰宅するまで、

じぶんらしいアレンジがつづくから。

じぶんの髪が、もっともっと愛おしくなる。

\クセまで/

LOVE YOUR HAIR

https://youtu.be/NPemEivyjjc?si=-D7RO4wUo2K-1DA4

〔香り〕

uka IZU Series と同様に天然香料のみで、クロモジ、ヒノキ、シダーウッド、パチョリ、ローズをメインとした伊豆の、雨、土、森、海を思わせる香りです。

〔成分〕

使いつづけることで、 ダメージを受けた髪と地肌を健やかに導き、 伊豆と地球の自然環境を回復へと導く、uka IZU Shampoo & Conditioner に配合したリジェネラティブな成分を、このスタイリングシリーズにも配合しました。伊豆育ちのフノリとツバキはすべての商品に。伊豆原料の他にすべてに浸透性アミノリペア成分( 補修成分:ジラウロイルグルタミン酸リシンNa ) を配合することで、傷んだ髪を健康な髪へと導くだけでなく、スキンケア効果を持つため頭皮ケアも。

クロモジ

伊豆のクロモジは太陽の日差しをたっぷり取 り込み、肌を清潔に保つ主成分のリナロー ルを豊富に含み頭皮を清潔に保ちます。

ツバキ

利島のツバキ油は、日本で唯一のオーガニック 認証を獲得しています。不飽和脂肪酸である オレイン酸を 80%以上含み、髪の表面のキュー ティクルをなめらかにうるおし保護。

ヘナ

ヘナの枝は、ハリ・コシを与えるポリフェノー ルの一種、タンニンを多く含みます。タンニ ンが、髪のタンパク質に絡み、ハリ・コシに。 100% 自然由来で農薬や化学肥料を一切使 用しない無農薬で栽培された石垣のヘナの 枝のエキスは、ウカだけのオリジナル原料。

フノリ

フノリの主成分である粘性物質「フノラン」 は、天然のシリコンと呼ばれ、髪表面のすべ りやすさを高めてくれます。キューティクル が整い、髪の毛にツヤ・コシを。

【6月20日(金)に新登場!】

uka LOVE YOUR PASAPASA HAIR shine spray for dull hair(パサパサヘア オイルスプレー)

・パサパサヘアにブローした後のようなヘルシーなツヤを

・軽やかにスタイリングをキープ

https://youtube.com/shorts/zRhe7PprTT0?si=VIIU6oOBMtx2o4iP

【ラブユアヘア スタイリングシリーズ商品一覧】

uka LOVE YOUR MOSAMOSA HAIR rich balm for coarse hair(モサモサヘア リッチバーム)

・モサモサヘアのボリュームダウン、タイトな仕上げ

・束感を出し、高保湿するのでハイダメージヘアにも

・サボンソウエキス、ソープナッツエキスの2 種類の植物由来の界面活性剤を配合することで洗い流しやすい設計

https://youtube.com/shorts/YKkv5qh70F0?si=rwZ3CWC6sAXYD1uG

uka LOVE YOUR FUNYAFUNYA HAIR texturizing wax for flat & fine hair(フニャフニャヘア スタイリングワックス)

・フニャフニャヘアにもみ込むだけで束感が叶い

・立体的な仕上がりに

・ナチュラルな質感で、スタイルを長持ちさせる

https://youtube.com/shorts/eXEpS1do0Rg?si=Vm4ckDgT4WykfL70

uka LOVE YOUR BOSABOSA HAIR moisturizing milk for frizzy hair(ボサボサヘア ヴェールミルク)

・ボサボサヘアに適度なまとまりやツヤ、質感を纏える

・ドライ後だけでなく、ドライ前のお手入れにも

・スタイリング剤がうまくつけられない

・スタイリング後に、手に残ったミルクは伸ばして手の保湿に

https://youtube.com/shorts/GU9JSLFuNkU?si=ZqOIfVs3PfJhLQ8D

uka LOVE YOUR PECHANKO HAIR volumizing mist for thin hair(ペチャンコヘア ボリュームミスト)

・ペチャンコヘアの根本にハリ・コシをキープ

・頭皮ケアをしながらスタイリング

https://youtube.com/shorts/-dB-yQAyoWA?si=FY03tmdSoS9S1nyW

uka LOVE YOUR GISHIGISHI HAIR nourishing oil for dry & brittle hair(ギシギシヘア スタイリングオイル)

・ギシギシヘアのパサつき、髪の広がりを抑える

・ウェット質感なツヤを与えキープ

・スタイリング後に、手に残ったオイルは伸ばして手の保湿に

https://youtube.com/shorts/nKsfURXBMyc?si=jpQqSGQLEfpUNplq

【先行販売概要】

期間:6月13日(金)~6月19日(木)

対象:ukaの会員プログラムukainnさま

※その場でご登録いただいた方も対象です

対象店舗:uka 公式オンラインストア ukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI

