≪アーカイブ講座≫ 「PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用　～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～」録画セミナーを視聴可能

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株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援向けZoom講座の一環として、「PPS樹脂の物性や特性、市場動向」についての講座を開講します。



　当講演ではPPS樹脂の歴史、重合、後処理、プラントの考え方、コンパウンド、物性、特徴、用途、成形加工、最近の高機能付与技術まで総合的に学ぶことが出来ます。技術的な知識が無くてもわかりやすく説明します。



こちらは終了講座したとなりますが、アーカイブ（録画）講座を受け付けております。


お申込み後に視聴URLと配布した資料をお送りいたします。


詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


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テーマ：PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用


　　　　～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～


開催日時：録画セミナー（2025/5/21講演）


アーカイブ視聴：希望日に視聴可能


参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


U　R　L ：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405


WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）



セミナー講習会内容構成


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(元)株式会社クレハ／スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング　代表取締役社長：鈴木　孝典　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


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　１.PPS樹脂の市場


　２.PPS樹脂の重合における要点の理解


　３.PPS樹脂の加工技術・応用分野



本セミナーの受講形式


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　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


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【講演主旨】


　PPS樹脂の製法、コンパウンディング、特性、応用、についてまとめてご説明します。


　一度の講座でPPSにつての知識を広範に得ることが出来ます。（技術的な知識が無くてもわかりやすくご説明いたします）



【プログラム】


0. PPS樹脂の主な特徴



1. PPS樹脂の歴史と市場


　1-1 開発の歴史


　1-2 市場



2. PPS樹脂の基本的な種別


　2-1 架橋型


　2-2 直鎖型


　2-3 半架橋型



3．重合


　3-1 原料


　3-2 重合の考えかた


　3-3 架橋


　3-4 高重合度化



4. コンパウンド


　4-1 ガラス繊維強化


　4-2 高充填


　4-3 無充填


　4-4 特殊コンパウンド



5．物性


　5-1 機械物性


　5-2 熱的特性


　5-3 化学的特性


　5-4 電気的特性


　5-5 高機能化



6. 高機能化


　6-1 高強度化


　6-2 耐衝撃性改質


　6-3 高耐熱化


　6-4 接着性改善


　6-5 色調改善


　6-6 高熱伝導化


　6-7 導電性付与


　6-8 電気特性改善（トラッキング性）



7. 用途


　7-1 電気・電子・通信（5G対応）


　7-2 車載


　7-3 産業用



8. 成形


　8-1 射出成形


　8-2 押出成形


　8-3 二次加工


　8-4 その他


【質疑応答】




株式会社AndTechについて


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　化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、


　幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


　弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


　クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


https://andtech.co.jp/




株式会社AndTech　技術講習会一覧


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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。


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株式会社AndTech　書籍一覧


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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。


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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。


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本件に関するお問い合わせ


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株式会社AndTech　広報PR担当 青木


メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）



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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。


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