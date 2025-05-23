≪アーカイブ講座≫ 「PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用　～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～」録画セミナーを視聴可能

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援向けZoom講座の一環として、「PPS樹脂の物性や特性、市場動向」についての講座を開講します。

当講演ではPPS樹脂の歴史、重合、後処理、プラントの考え方、コンパウンド、物性、特徴、用途、成形加工、最近の高機能付与技術まで総合的に学ぶことが出来ます。技術的な知識が無くてもわかりやすく説明します。

こちらは終了講座したとなりますが、アーカイブ（録画）講座を受け付けております。

お申込み後に視聴URLと配布した資料をお送りいたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用

～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～

開催日時：録画セミナー（2025/5/21講演）

アーカイブ視聴：希望日に視聴可能

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

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(元)株式会社クレハ／スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング 代表取締役社長：鈴木 孝典 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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１.PPS樹脂の市場

２.PPS樹脂の重合における要点の理解

３.PPS樹脂の加工技術・応用分野

本セミナーの受講形式

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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演主旨】

PPS樹脂の製法、コンパウンディング、特性、応用、についてまとめてご説明します。

一度の講座でPPSにつての知識を広範に得ることが出来ます。（技術的な知識が無くてもわかりやすくご説明いたします）

【プログラム】

0. PPS樹脂の主な特徴

1. PPS樹脂の歴史と市場

1-1 開発の歴史

1-2 市場

2. PPS樹脂の基本的な種別

2-1 架橋型

2-2 直鎖型

2-3 半架橋型

3．重合

3-1 原料

3-2 重合の考えかた

3-3 架橋

3-4 高重合度化

4. コンパウンド

4-1 ガラス繊維強化

4-2 高充填

4-3 無充填

4-4 特殊コンパウンド

5．物性

5-1 機械物性

5-2 熱的特性

5-3 化学的特性

5-4 電気的特性

5-5 高機能化

6. 高機能化

6-1 高強度化

6-2 耐衝撃性改質

6-3 高耐熱化

6-4 接着性改善

6-5 色調改善

6-6 高熱伝導化

6-7 導電性付与

6-8 電気特性改善（トラッキング性）

7. 用途

7-1 電気・電子・通信（5G対応）

7-2 車載

7-3 産業用

8. 成形

8-1 射出成形

8-2 押出成形

8-3 二次加工

8-4 その他

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上