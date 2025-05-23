秋元康氏プロデュースアイドル“WHITE SCORPION”のBeRealタイアップ広告パッケージ「CHAIN UP」を提供開始！
株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ、以下UNCHAIN）は、BeReal Japanのコンテンツパートナー協業パッケージ「BeUP!」を活用したBeReal.広告パッケージ「CHAIN UP」の販売を開始しました。
BeReal広告「CHAIN UP」第一弾パッケージにWHITE SCORPIONコラボ登場
BeReal広告パッケージ「CHAIN UP」にて、WHITE SCORPIONを起用したコラボレーションパッケージの提供を開始します。WHITE SCORPIONは秋元康プロデュースによる次世代ガールズグループ。“テクノロジー × アイドル”をコンセプトに、メタバースやNFTなど最先端のカルチャーを取り入れながら、リアルとバーチャルを行き来する新しいアイドル像を発信する。個性豊かなメンバーによる楽曲とパフォーマンスで、国内外のZ世代ファンを魅了している。
2025年4月にZ世代注目のアプリ「BeReal.」にて、アイドルグループ「WHITE SCORPION」の全メンバー11名のBeReal公式アカウントの開設支援およびBeReal内広告のジャック配信を実施いたしました。
本パッケージは、WHITE SCORPIONのBeReal公式アカウントを活用し、投稿企画から制作、配信までをワンストップでご提供するプロモーションパッケージです。
WHITE SCORPION BeRealコラボパッケージ提供内容
WHITE SCORPION BeRealコラボパッケージではメンバー11名を起用し、下記の内容のご提供が可能です。
- メンバーによるBeRealタイアップ投稿
- メンバーのタイアップ投稿をBeRealで広告配信
- BeReal広告と連動させたクリエイティブでのSNSタイアップ投稿
- 定期公演での商品サンプリング
- ライブ配信での商品紹介やプレイスメント
- サイン入りチェキやグッズの特典配布
- メンバーの肖像を利用したキャンペーンLPの制作
■ WHITE SCORPION BeReal公式アカウント
https://bere.al/whsp_official
■メンバー個人アカウント
ACE
https://bere.al/ace_whsp
ACO
https://bere.al/aco_whsp
ALLY
https://bere.al/ally_whsp
AOI
https://bere.al/aoi_whsp
CHOCO
https://bere.al/choco_whsp
COCO
https://bere.al/coco_whsp
HANNA
https://bere.al/hanna_whsp
MOMO
https://bere.al/momo_whsp
NATSU
https://bere.al/natsu_whsp
NAVI
https://bere.al/navi_whsp
NICO
https://bere.al/nico_whsp
「WHITE SCORPION BeRealコラボパッケージ」に関するお問い合わせ先
下記ページのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/contact
■ 株式会社UNCHAIN会社情報
会社名：株式会社UNCHAIN
所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F
代表取締役：ウイン ・レイ
URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/
公式X：https://x.com/unchain_corp
採用ページ
https://www.wantedly.com/companies/company_1340219
本リリースに関する報道お問い合わせ先
e-mail：pr@ooo-unchain-ooo.xyz