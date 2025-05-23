Key25周年を記念した「神山 識」描き下ろしグッズがVA STOREにて発売決定！【5月29日発売】

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株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にてKey25周年を記念した「神山 識」描き下ろしグッズを発売いたします。


＜商品概要＞





■Key25th 神山 識 B2タペストリー

サイズ：B2サイズ


素材：スエード


価格：3,300円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能






■Key25th 神山 識 デスクマット

サイズ：約W550mm×H300mm


素材：ポリエステル＋EVA


価格：2,800円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能






■Key25th 神山 識 BIGアクリルフィギュア

サイズ：【本体】310mm×185mm／【台座】280mm×100mm


素材：アクリル


価格：8,800円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能






■Key25th 神山 識 アクリルフィギュア

サイズ：【本体】135mm×82mm／【台座】125mm×40mm


素材：アクリル


価格：1,650円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能






■Key25th 神山 識 クリアファイル

サイズ：A4


素材：PP


価格：550円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能






■Key25th 神山 識 アクリルキーホルダー・缶バッジセット

サイズ：【アクリルキーホルダー】55mm×60mm／【缶バッジ】直径76mm


価格：1,430円(税込)


※お1人様1会計につき3点まで購入可能





ストア情報




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株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
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