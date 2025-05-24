【神戸大丸 ７階】『MICAO 作品展』待望の神戸開催でサイン会も 。ひと針ひと針に心を込めて。MICAOの刺繍で感じる爽やかな初夏の訪れ。6月4日(水）～6月17日(火）まで。原画＆新作版画も登場。

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株式会社アートプリントジャパン



ミモザ　　46.5x35.5cm　刺繍　260,700円




花吹雪　51.5x40.5cm　刺繡　245,300円

エビフライの日　21.5x16.5cm　刺繍　154,000円

ひと針ひと針に心を込めて。


MICAO氏の作品達は、刺繍という枠を超えた、まさにアートです。


待望の神戸開催！先生のお膝元です。




この他にも、アルファベットシリーズや、花々をモチーフにした作品など


じっくり時間をかけてみていたくなる作品ばかり。



この貴重な機会をお見逃しなく。


■イベント開催情報


6月15日(日）14時～16時　サイン会開催





MICAO　プロフィール


【 受賞歴 】


ボローニャ国際絵本原画展（２０１９年）・・・入選



Gallery House MAYA 第7回「装画を描くコンペティション」（2007）・・・ 準グランプリ第１８回ハンズ大賞（2003）・・・審査委員特別賞１点（栃折久美子賞）、 及び入選２点




【 個展歴 】



2021 ギャラリー ハウスMAYA　「おだんごころころ」絵本原画展


2020 ギャラリー ハウスMAYA/ブックハウスカフェ/アートハウス　


「たいくつなにちようび」絵本原画展


2019 Gallery House MAYA ＞＊


　　　ARTHOUSE 「イソップ寓話集」絵本原画展


　　　メゾンドネコ「イソップ寓話集」絵本原画展


2018 メゾンドネコ 「THE RED」＞＊


2017 ARTHOUSE「10th Anniversary」＞＊


2016 Gallery House MAYA「Applique Style」＞＊


2015 Gallery Ondo Kagurazaka「時間旅行２」＞＊


ARTHOUSE「お守り動物園」＞＊


2014 Gallery Ondo Tosabori「時間旅行」＞＊


2013 朝日新聞「スタイルアサヒ」原画展＞＊


2012 Gallery House MAYA「刺繍で綴るグリム童話」展 ＞＊


2011 ARTHOUSE「コーヒータイム」＞＊


2010 Gallery House MAYA「御伽の森のマザーグース」


2008 Gallery House MAYA受賞者展/アートハウス


2007 ARTHOUSE


他、2008年以降、毎年、全国の百貨店、大手雑貨店での巡回個展を開催しています。



■取材等の問合せ先■


主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ


〒177-8503


東京都練馬区谷原2-1-26


TEL:03-5923-1362（土日祝休）




Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions


展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/micaocollection2023.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)



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