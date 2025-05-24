【神戸大丸 ７階】『MICAO 作品展』待望の神戸開催でサイン会も 。ひと針ひと針に心を込めて。MICAOの刺繍で感じる爽やかな初夏の訪れ。6月4日(水）～6月17日(火）まで。原画＆新作版画も登場。
ミモザ 46.5x35.5cm 刺繍 260,700円
花吹雪 51.5x40.5cm 刺繡 245,300円
エビフライの日 21.5x16.5cm 刺繍 154,000円
ひと針ひと針に心を込めて。
MICAO氏の作品達は、刺繍という枠を超えた、まさにアートです。
待望の神戸開催！先生のお膝元です。
この他にも、アルファベットシリーズや、花々をモチーフにした作品など
じっくり時間をかけてみていたくなる作品ばかり。
この貴重な機会をお見逃しなく。
■イベント開催情報
6月15日(日）14時～16時 サイン会開催
MICAO プロフィール
【 受賞歴 】
ボローニャ国際絵本原画展（２０１９年）・・・入選
Gallery House MAYA 第7回「装画を描くコンペティション」（2007）・・・ 準グランプリ第１８回ハンズ大賞（2003）・・・審査委員特別賞１点（栃折久美子賞）、 及び入選２点
【 個展歴 】
2021 ギャラリー ハウスMAYA 「おだんごころころ」絵本原画展
2020 ギャラリー ハウスMAYA/ブックハウスカフェ/アートハウス
「たいくつなにちようび」絵本原画展
2019 Gallery House MAYA ＞＊
ARTHOUSE 「イソップ寓話集」絵本原画展
メゾンドネコ「イソップ寓話集」絵本原画展
2018 メゾンドネコ 「THE RED」＞＊
2017 ARTHOUSE「10th Anniversary」＞＊
2016 Gallery House MAYA「Applique Style」＞＊
2015 Gallery Ondo Kagurazaka「時間旅行２」＞＊
ARTHOUSE「お守り動物園」＞＊
2014 Gallery Ondo Tosabori「時間旅行」＞＊
2013 朝日新聞「スタイルアサヒ」原画展＞＊
2012 Gallery House MAYA「刺繍で綴るグリム童話」展 ＞＊
2011 ARTHOUSE「コーヒータイム」＞＊
2010 Gallery House MAYA「御伽の森のマザーグース」
2008 Gallery House MAYA受賞者展/アートハウス
2007 ARTHOUSE
他、2008年以降、毎年、全国の百貨店、大手雑貨店での巡回個展を開催しています。
■取材等の問合せ先■
主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ
〒177-8503
東京都練馬区谷原2-1-26
TEL:03-5923-1362（土日祝休）
Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions
展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/micaocollection2023.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)
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