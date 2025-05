IVE・レイなど、韓国芸能界きっての愛犬家が“犬幼稚園”を運営！新バラエティ番組『家を出たら、贅沢～犬幼稚園～』を「ABEMA」にて5月31日（土）18時より国内独占・無料配信開始

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、韓国の新バラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』を、2025年5月31日(土)18時より国内独占配信することをお知らせいたします。

このたび国内独占配信が決定したバラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』は、犬たちの幸せのために自ら苦労の道を選んだ5人の愛犬家のチョン・ヒョンム、カン・ソラ、チョ・ハンソン、パク・ソニョン、韓国の6人組ガールズグループ・IVEのレイが、ドタバタながらも犬幼稚園を運営する様子を記録した観察型リアリティ番組です。芸能人の愛犬や問題行動のある犬、保護犬、老犬など、犬幼稚園に訪れるさまざまな犬たちを専門家とともにサポートします。

【ティザー映像はこちら】(https://abema.tv/video/episode/367-13_s1_p1010)

さらにゲストとして韓国の5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERの スビンら今をときめくゲストが番組を盛り上げていきます。こちらもぜひご期待ください。

芸能界きっての愛犬家たちが集結し、犬幼稚園を運営する姿に密着する新バラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』は、2025年5月31日(土)18時より「ABEMA」にて国内独占配信を開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』国内独占配信概要

初回配信日時:2025年5月31日(土)18時~ ※毎週土曜18時より配信(全10話)

配信トップページURL:https://abema.tv/video/title/367-13

※画像クレジット:(C)Studio Ah Yeah JoongAng co., Ltd., all rights reserved