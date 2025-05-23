オーストリア政府傘下機関によるスタートアップ支援プロジェクト[Global Incubator Network Austria]と連携協定を締結

一般社団法人ナレッジキャピタル

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：高橋 豊典）は、昨日2025年5月22日にオーストリア連邦労働・経済省傘下機関が運営するスタートアップ支援プロジェクトGlobal Incubator Network Austria（以下GIN）と相互連携に関する覚書（MOU）を締結しました。

調印式の様子（場所：大阪・関西万博 オーストリアパビリオン）

ナレッジキャピタルは、産業創出、人材育成などにおける国際交流活動として、これまでにアジア、ヨーロッパの9つの国と地域の機関と連携し、各国の企業や公的機関とのビジネスマッチングの実施や国際展示会等への相互出展を行ってきました。また、ナレッジキャピタルをハブに各機関をつないで、文化と産業に関する国際会議の開催や、これまでにない教育プログラム開発を行うパートナーシップを締結するなど多岐にわたる活動を行っています。

この度連携したGINは、オーストリア政府連邦労働・経済省が運営するオーストリア経済サービス公社とオーストリア研究振興公社により推進される国際的なスタートアップ支援ネットワークです。オーストリアにおいて、スタートアップへの資金提供を狙う国内外の投資家の窓口であると同時に、国内企業の国外展開支援、海外スタートアップ企業のオーストリアへの誘致を行う「スタートアップのためのワンストップショップ」の役割も担っています。

昨年2024年5月には、オーストリアのスタートアップ企業によるピッチならびにナレッジサロン会員をはじめとするナレッジキャピタル参画者とのネットワーキングを目的としたイベント「Knowledge Capital Global Startup Fes. - GIN Austrian Startup Night Osaka」を開催するなど、すでに両社のコラボレーションによるスタートアップ支援活動を始めています。

Knowledge Capital Global Startup Fes.開催の様子（2024年5月）

本MOU締結により、ナレッジキャピタルは、オーストリアのスタートアップ企業の大阪進出における受け皿およびビジネス交流拠点としてより一層機能するとともに、ナレッジキャピタル参画者に対して国際的なスタートアップ支援プログラムへの参画機会を提供し、新しい価値の創造を目指してまいります。

■Global Incubator Network Austriaとは

オーストリア政府連邦労働・経済省傘下のオーストリア経済サービス公社（aws）とオーストリア研究振興公社（FFG）が2015年に共同で設立し、推進しているスタートアップ支援プロジェクト。日本、中国、香港、シンガポールなどアジアの急成長市場スタートアップのホットスポットとして焦点をあて、国内スタートアップ企業の国外展開支援、海外スタートアップ企業のオーストリアへの誘致を担う。オーストリアと国際的なスタートアップ、投資家、インキュベーター、アクセラレーターを繋ぐプログラムを多数展開。

■ナレッジキャピタル海外連携先一覧

＊印は公的機関

*アルスエレクトロニカ | オーストリア（リンツ）

*Hong Kong Cyberport Management Company Limited | 香港

*香港サイエンステクノロジーパーク社 | 香港

*デジタルアートセンター | フランス（アンギャンレバン）

*クリエイティブ・エコノミー・エージェンシー | タイ（バンコク）

*台湾デザイン研究院 | 台湾（台北）

*TUBA | フランス（リヨン）

Smart City Consortium | 香港

*CEA Leti | フランス（グルノーブル）

*アトリエ・アート・サイエンス | フランス（グルノーブル）

*アダム・ミツキエヴィッチ・インスティチュート | ポーランド（ワルシャワ）

Wacano | フランス(ヴァルドワーズ)

*ウィーン・ビジネス・エージェンシー | オーストリア(ウィーン)

*国立アジア文化殿堂財団 | 韓国(光州)

黄龍万科センター・ナレッジシティー | 中国(杭州)

*タイ国家イノベーション庁 | タイ(バンコク)

*キルギス共和国ハイテクパーク | キルギス共和国

*アドバンテージオーストリア | オーストリア

*ウォーターシェッド | イギリス

*国立アジア文化殿堂 | 韓国

*Global Incubator Network Austria | オーストリア