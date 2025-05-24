³ª¹¾°É ¿·ºîÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê2025Ç¯6·î5Æü～11Æü¡Ë
¿·ºîÅ¸¤Î¥Õ¥é¥¤¥äー
º£Ç¯¤â¡¢³ª¹¾°É¤Î¿·ºîÅ¸¤òGINZASIX¡Ê¥®¥ó¥¶¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1ÅÀ¤â¤Î¤ÎÄ¾É®¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ºîÉÊ¤ä¡¢¸ÂÄê5Éô¤Î¥·¥êー¥º¡ÖWhim¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½é¸ø³«ºîÉÊÌó60ÅÀ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¡ª
¡Ö½Û´Ä¤¹¤ëµ²±¤ÎÍýÍ³¡×F50¹æ¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡Ö¤³¤É¤â³×Ì¿¡×640x980mm¡¡¥É¥é¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¼êºÌ¿§¡¦¥³¥éー¥¸¥å
¡Ö¤½¤Î±ü¤Ø¡×450x600mm¡¡¥É¥é¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¼êºÌ¿§¡¦¥³¥éー¥¸¥å
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡Ö½Û´Ä¤¹¤ëµ²±¤ÎÍýÍ³¡×¤ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä·ë¤Ó¤Î¾¯½÷¤¬Æú¤Ëµ¤¤Å¤¯¡Ö±«¤¢¤¬¤ë¡×¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬Ï¢¤ìÎ©¤Ä¡Ö¤½¤Î±ü¤Ø¡×¡¢¤¤é¤¤é»å¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡ÖÃØéá¤ÎÁã¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾®Ä»¤¿¤Á¤¬Í¶¤¦¡Ö·¯¤âÈô¤Ü¤¦¤è¡×¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡ÖÌë¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢
³ª¹¾°É¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀ¤³¦¤¬Èþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÁ¤«¤ì¤ëÁ°¤ÎÉ®¤òÂÔ¤Ä¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¿¤Á¡Ê5·î¡¢·Ú°æÂô¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Æ¡Ë
¤ä¤Ï¤ê¡¢²èÁü¤È¸¶²èºîÉÊ¤Ç¤ÏÁ´Á³°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤ë¤È¡¢¤¤é¤ê¤È¤·¤¿²èºà¤Îµ±¤¤ä¡¢³è¤³è¤¤È¤·¤¿É®À×¤¬ºîÉÊ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³ª¹¾°É¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ¤Î»öÁ°»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú½ñÀÒÈÎÇä¡Û
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿·´©³¨ËÜ¤ä½ñÀÒ¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈÎÇä¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
ーーーーーーーーーー
Àè¹ÔÈÎÇä¡ª
¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥Ð¥é¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 1,980±ß¡Ê¼®Ê¸¼Ò¡Ë
¡Ø¤ªー¤¤¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 1,760±ß¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 1,980±ß¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë
¡Ø¥Ï¥Ê¤Ï¤Ø¤Ó¤¬¤¹¤¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 1,540±ß¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë
¡Ø°É¤ÈÀ¤³¦¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 3,300±ß¡ÊµáÎ¶Æ²¡Ë
¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 3,080±ß¡Ê¥é¥Ü¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡Ø¤¢¤ó¤º¤Î¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡Ù¡¡¡¡ÀÇ¹þ 3,300±ß¡ÊÅì³¤¶µ°é¸¦µæ½ê¡Ë
¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¥·¥êー¥º¡¡¡¡³Æ¡¡ÀÇ¹þ 2,640±ß¡Ê¥¯¥ì¥è¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¾¥¦¤µ¤ó¡Ù
¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ù
¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¯¥¸¥é¤µ¤ó¡Ù¡¡¡¡¡¡
ーーーーーーーーーー
²ñ¾ì¤Ë¤ÏËèÆü¡¢³ª¹¾°É ËÜ¿Í¤¬ºßÏ¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ºî²ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ò¤ªÆþ¤ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î½ñÀÒÈÎÇä¤ÎÍÍ»Ò
¤Þ¤À¤ª¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë°ìºý¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚWEB¥®¥ã¥é¥êー¡Û
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¥ê¥¨ANZ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ëÁ´ºîÉÊ¤òWEB¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÆ±»þ¤Ë¸ø³«ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
https://atelieranz.jp/
6/5(ÌÚ) 10¡§30～¸ø³«Í½Äê¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡Ø³ª¹¾°É ¿·ºîÅ¸¡Ù
²ñ´ü¡¡6/5(ÌÚ)～6/11(¿å)
²ñ¾ì¡¡Artglorieux GALLERY OF TOKYO(¥®¥ã¥é¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Èー¥¥çー)
¡¡¡¡¡¡¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZASIX 5F
»þ´Ö 10:30～20:30(ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç)
https://artglorieux.jp/
²ñ¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¤Ï¤³¤Á¤é(https://maps.app.goo.gl/X396RPX2oRdUn5PR9)¤«¤é¡ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@atelieranz.jp