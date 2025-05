業界トップの成熟企業が”わずか2年”で生まれ変わった！5度のV字回復を実現したシック・ジャパン社長が初公開今すぐ使える実践型“企業変革レシピ”

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本上陸65周年を迎える日本カミソリ市場NO.1*1のシック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表:後藤秀夫)は、代表取締役社長である後藤秀夫の初著書「Schick TURN AROUND シック・ジャパン 企業変革のレシピ」を5月23日(金)より刊行します。

シェービングの枠を超え、絶対王者は次のステージへ!新刊「Schick TURN AROUND シック・ジャパン 企業変革のレシピ」

過去5度のV字回復(ターンアラウンド)を成し遂げた現シック・ジャパン社長の後藤秀夫が、シック・ジャパンを“再成長企業”へ導いた全貌を初公開!現状維持を打破し、たった2年というスピードで業績・社員・ブランド・市場を進化させた革新的な「企業変革のレシピ」とは?

amazonでの購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/TURN-AROUND-%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%A4%89%E9%9D%A9%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-%E5%BE%8C%E8%97%A4-%E7%A7%80%E5%A4%AB/dp/4344948920/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=QBUQQ4NZA22F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nEm9GAkPdwMdASd6mUr37TutgtIlb8XN7v3CvXP3kmogPY47YGSwsHdaJ4LgTojeqD9RhedjAslsXczDWvFBzqlkS7VJmP_k89MvBuklvWGLBaw80JaaoeVwvt2sEQPs9PnegtWFGw21AB1rqDhehJ_itN0eYlqDZ6zNG4QEar22u4SkGrrkQjXetlsdQyQ8-OhUHWln8FSyluLiL90OTg.mMzYvb8ls7_IQRgTbauM1SOViMtK6_SI-EpfA_6X-cM&dib_tag=se&keywords=%E5%BE%8C%E8%97%A4%E7%A7%80%E5%A4%AB&qid=1747698934&sprefix=%E5%BE%8C%E8%97%A4%E7%A7%80%E5%A4%AB%2Caps%2C343&sr=8-1)

なぜ、業界トップの成熟企業が、あえて“変わる”決断をしたのか?

シック・ジャパンは、29年連続で国内ウェットシェービング市場No.1*1の絶対王者ともいえる業界トップ企業ですが、近年は成長の鈍化と組織の硬直化という課題に直面していました。2022年8月に代表取締役社長に就任した後藤秀夫は、「現状維持は衰退」という健全な危機感のもと、わずか2年で企業変革を断行し、既存のウェットシェービング領域だけでなく、スキンケアを含めたトータルビューティグルーミングを提供する「ビューティグルーミングカンパニー」へと変革させました。

改革2年目となる2024年度、シック・ジャパンは各種指標で目覚ましい成果を上げました。売上は前年比で二桁成長を達成し、利益率も目標を大幅に上回る結果に。また、市場全体の成長率を超えるスピードでシェアを拡大しました。さらに、従業員エンゲージメントにおいても大きな進展が見られ、ポジティブスコアは57%から81%へと劇的に改善。これらの成果が評価され、「働きがいのある会社」としてGreat Place to Work(R)の認定も受けました。

シック・ジャパン代表取締役社長:後藤秀夫コメント

私はシック・ジャパンを含めて、様々な会社において過去5回のV字回復(ターンアラウンド)を実現してきました。この本で紹介する「企業変革のレシピ」は習ったものではなく、ビジネスの現場で実際に私が実践した手法をまとめたものになります。本書は、単なる成功事例の紹介ではなく、変革を誰もが実践できるよう、再現性のある“レシピ”として体系化しました。プロセス毎に詳しく具体例も入れて解説しています。

私はビジネスで最も大切なのは“人”だと考えています。社員の意識が変われば、組織は変わり、結果も変わります。本書では改革手法に加え、どのように社員の意識と行動を変え、変革の推進力にしていったのかについても具体的に紹介しています。企業変革に挑む多くの経営者やチームを率いる若手リーダーの方々にとって、この一冊がその道しるべになれば幸いです。

シック・ジャパンは2年という期間でシェービングの会社からビューティグルーミングカンパニーへと変革し成長することが出来ました。これからも現状に満足することなく、多様なビューティグルーミング製品を通して消費者に美を提供し、ワクワク感と幸せを感じる毎日をお届けしてまいります。

29年連続No. 1*1の業界リーダーが挑む経営変革:企業変革のレシピ概要

企業変革を成功させるには、料理のレシピ同様に、工程だけでなく“正しい手順”で進めることが必要不可欠です。また各ステップを順序通りに2年というスピードで着実に実行することも重要です。本書では、企業が大胆に生まれ変わる変革における各工程を“レシピ”と表現し、実践的な具体事例・プロセスとともに公開しています。

レシピ1. 新パーパス・ビジョンの策定と浸透- ビューティグルーミングカンパニーを掲げ変革の一歩へ

社員の意識を変えることが最初のステップです。そのためにシック・ジャパンのパーパス(存在意義)とビジョン(目指す姿)を再定義し、社員に浸透させ共感を持ってもらうところから改革をスタート。

レシピ2. ポートフォリオ戦略の立案- 業界におけるゲームチェンジャーへ

ブランドポートフォリオを再構築し、既存のシェービングビジネスだけに依存せず、ビューティグルーミング領域での新カテゴリーを拡大。戦略ブランドの選定(選択と集中)に加え、日本市場に向けて開発した新ブランドの「シックファースト トーキョー」や「プロジスタ」を投入し、大胆なポートフォリオ戦略を立案。

レシピ3. 組織の再構築- 戦略に合わせてベストなスタメンを組む

戦略に基づいて大胆に組織改編。シンプルな組織構造、ポジションに合わせて最も適した人材を配置する適所適材の考え方で組織を再構築。

レシピ4/5. 短期的成果/承認・称賛- 成果にスポットライトを当て、組織全体のムードを高める

小さな成果を繰り返し「見える化」し、承認・賞賛することで、変革に対して意欲的でポジティブな好循環を生み出す組織体制へ。

レシピ6. 企業文化の変革と浸透- 成功体験に結びつけて社員の意識と行動に変化を起こす

企業変革のレシピにおける最後のステップ。この段階になると小さな成果から大きな成功が出てきます。成功体験とバリュー行動(価値観)を結び付けて浸透させることで新たな企業文化を形成。これにより、継続的にパフォーマンスを上げる企業へと変革。

代表取締役社長 後藤 秀夫 プロフィール

1973年生まれ。

明治大学経営学部卒業後、1996年にジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に入社。

営業・マーケティングを経験。在職中に米国サンダーバード国際経営大学院でMBAを取得。

2005年より、日本ロレアル株式会社で11年の在職中に日本と台湾において事業部長の要職を歴任。リーダーとして長年にわたって手腕を発揮してターンアラウンドや事業拡大に貢献。2017年より、ヘンケルジャパン株式会社ビューティケアの日本兼韓国代表として、コンシューマーおよびプロフェッショナルの両事業を統括。同社のビジネスを短期間でターンアラウンドさせて事業を急成長させる。

2022年より、シック・ジャパン株式会社代表取締役社長に就任。

書籍情報

Schick TURN AROUND シック・ジャパン 企業変革のレシピ

著者: 後藤 秀夫

発売日:2025年5月23日(金)

定価:1,600円(税抜)

ISBN:978-4-344-94892-1

販売場所:全国の主要書店やネット書店などでご購入いただけます

書籍ページ:182ページ

*1 29年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1:インテージSRI+カミソリ市場(ホルダー、ディスポーザブル、替刃)1995年11月~2024年10月各年メーカー別累計販売金額

シック・ジャパンについて

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2024年11月、世界約150ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に選出されました。

■「働きがいのある会社」認定とは

Great Place to Work(R) Institute Japanが、働く人へのアンケートの結果をもとに、「働きやすさ(労働環境・休暇のとりやすさ等)」と「仕事に対するモチベーション、会社への誇り等」の両面から調査・評価し、優れた職場文化を持つ会社を「働きがいのある会社」として正式に認定するものです。

■Great Place to Work(R) Institute Japan とは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約150ヵ国で、年間10,000以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働き甲斐のある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。

https://hatarakigai.info/

【会社概要】

社名 シック・ジャパン(株)(Schick Japan K.K.)

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL:03-5487-6801(代表)

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com