【大阪初進出】和装前撮り相場80%オフのセルフウェディングフォトスタジオ「INAI WEDDING WASOU」大阪店｜7月OPEN＆先行予約受付スタート！

株式会社World mapINAI WEDDING WASOU 大阪 NEW OPEN

婚礼和装専門のセルフフォトスタジオ『INAI WEDDING WASOU』（運営：株式会社World map、所在地：東京都豊島区）は、2025年7月に関西初となる「INAI WEDDING WASOU 大阪店（仮）」を大阪・高槻にオープンいたします。関西圏での和装前撮り専門セルフフォトスタジオは業界初。

現在、OPENに先駆けて先行予約受付＆OPENキャンペーンを実施中。また、公式Instagramでは最新情報や限定キャンペーンを随時発信中です。

▼オープン情報

店舗名：INAI WEDDING WASOU 大阪-はなれ-（仮）

所在地：大阪府高槻市（JR高槻駅・阪急高槻市駅より徒歩3分）

オープン予定：2025年7月

スタジオ特徴：全面ホワイトのスタジオ／カメラマン撮影プランも充実／婚礼和装専用衣装・撮影小物完備／セルフ＋カメラマン撮影プラン対応可

対応プラン：婚礼和装セルフフォトプラン/ロケーション撮影プラン

▼INAI WEDDING WASOUとは？

2024年、東京・浅草にて誕生した“婚礼和装に特化したセルフフォトスタジオ”。

「自分たちらしく、自由に、手軽に撮る和装婚礼写真」がプレ花嫁を中心に支持を集め、OPENから1年半ほどで累計800組以上のカップルが来店。口コミとInstagramで人気が拡がり、国内外から高い評価を受けています。

衣装込み・着付け込み・全撮影データ補正納品を和装前撮り相場80%offの低価格帯でご提供。

1日3組限定で、ふたりだけの特別な時間をお過ごしいただけます。

セルフフォトを楽しまれるカップルの様子綿帽子姿で花嫁ソロ撮影の様子セルフフォトを楽しまれるカップルの様子▼先行予約＆OPEN割キャンペーンについて

今だけの限定特典として、7月のグランドオープン前に来店申し込みいただいたお客様50組限定で、

撮影プランに応じた「OPEN割」をご用意しております。

通常価格より最大2万円もお得にご予約できるチャンスをお見逃しなく！

最も安い手ぶらプラン【OPEN割】WASOU basic 29,800円

男女衣装・着付け・小物貸し出し込み

・着付け準備 60 min

・撮影 20 min（背景1パターン/平均150カット）

・お着替え / 全データ渡し 15min

※後日 補正して全データ納品

ハイコスパな手ぶらプラン【OPEN割】WASOU standard 39,800円

男女衣装・着付け・小物貸し出し込み

・着付け準備 60 min

・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）

・お着替え / 全データ渡し 15min

※後日 補正して全データ納品

女性ヘアメイクも込み込み【OPEN割】WASOU premium 59,800円

花嫁様ヘアメイク付き・男女衣装・着付け・小物貸し出し込み

・花嫁様ヘアメイク 80 min

・着付け準備 60 min

・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）

・スタッフ撮影サポート 10 min

・お着替え / 全データ渡し 15min

※後日 補正して全データ納品

花嫁様の声から生まれた一番人気の白無垢＆色打掛両方プラン【OPEN割】WASOU premium plus 58,800円

花嫁様ヘアセット付き・男女衣装(花嫁打掛2着)・着付け・小物貸し出し込み

・花嫁様ヘアセット 40 min

・着付け準備 60 min

・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）

・スタッフ撮影サポート 10 min

・お着替え / 全データ渡し 15min

※後日 補正して全データ納品

▼ご予約・先行予約特典のお申し込み方法

下記URLより公式LINEを追加登録して、【大阪OPEN割】とメッセージお送りくださいませ。

INAI WEDDING WASOU 大阪店

LINE公式アカウント @650novjm(https://lin.ee/exfMdZp)

OPEN日の確定次第、日程調整のご連絡を差し上げ、本予約という流れになります。

※OPEN日は7月中旬予定となりますが、工事状況により遅延する場合もございます。

▼こんな方におすすめ

・和装前撮りが高くて諦めてしまった方

・本格的な和装前撮り希望で費用を抑えたい方

・写真が苦手だけど和装前撮りを楽しみたい方

・ 自由度の高いフォトウェディングを探している方

INAI WEDDING WASOU 浅草本店では、花嫁様のリアルな口コミ投稿をご確認いただけます。

ぜひこちら(https://www.google.com/search?sca_esv=58f1ab17b4aaa4d3&rlz=1C5CHFA_enJP819JP820&sxsrf=AHTn8zoYhv1uTIctvDU30-JLplNRHApUbw:1747802675519&si=APYL9bs7Hg2KMLB-4tSoTdxuOx8BdRvHbByC_AuVpNyh0x2KzcaxbwSPnUSB1O2tt5iP3qX6LcWhD7s0LoQ_EysBHwiWNp2H3_YxiCbXiCckA7Kr1udVqTJqDHrawtcI48pzqtM93OXnGllpWukmn2JelIqsBGYVququIdS7XmzKNOgnKxG14mpdRW1pKKInk0ocnLsZRS24&q=%E5%92%8C%E8%A3%85%E5%89%8D%E6%92%AE%E3%82%8A%E5%B0%82%E9%96%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA+INAI+WEDDING+WASOU+%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F&sa=X&ved=2ahUKEwjoovKs4LONAxUu1DQHHaggBDUQ0bkNegQIJBAE&biw=2400&bih=1167&dpr=1.6)もチェックしてみてください♪

▼公式Instagramでも情報発信中！

オープンまでの様子や衣装紹介、特典情報は随時Instagramにて発信予定。

ぜひフォローして最新情報をチェックしてください。



公式Instagramアカウント

@wasou_inaiwedding_osaka(https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding_osaka)

【本件に関するお問い合わせ】

INAI WEDDING WASOU 浅草本店

担当：川南

📩 Mail：info@inaiwedding-wasou.jp

TEL：03-6555-1695