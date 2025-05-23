【大阪初進出】和装前撮り相場80%オフのセルフウェディングフォトスタジオ「INAI WEDDING WASOU」大阪店｜7月OPEN＆先行予約受付スタート！
INAI WEDDING WASOU 大阪 NEW OPEN
婚礼和装専門のセルフフォトスタジオ『INAI WEDDING WASOU』（運営：株式会社World map、所在地：東京都豊島区）は、2025年7月に関西初となる「INAI WEDDING WASOU 大阪店（仮）」を大阪・高槻にオープンいたします。関西圏での和装前撮り専門セルフフォトスタジオは業界初。
現在、OPENに先駆けて先行予約受付＆OPENキャンペーンを実施中。また、公式Instagramでは最新情報や限定キャンペーンを随時発信中です。
▼オープン情報
店舗名：INAI WEDDING WASOU 大阪-はなれ-（仮）
所在地：大阪府高槻市（JR高槻駅・阪急高槻市駅より徒歩3分）
オープン予定：2025年7月
スタジオ特徴：全面ホワイトのスタジオ／カメラマン撮影プランも充実／婚礼和装専用衣装・撮影小物完備／セルフ＋カメラマン撮影プラン対応可
対応プラン：婚礼和装セルフフォトプラン/ロケーション撮影プラン
▼INAI WEDDING WASOUとは？
2024年、東京・浅草にて誕生した“婚礼和装に特化したセルフフォトスタジオ”。
「自分たちらしく、自由に、手軽に撮る和装婚礼写真」がプレ花嫁を中心に支持を集め、OPENから1年半ほどで累計800組以上のカップルが来店。口コミとInstagramで人気が拡がり、国内外から高い評価を受けています。
衣装込み・着付け込み・全撮影データ補正納品を和装前撮り相場80%offの低価格帯でご提供。
1日3組限定で、ふたりだけの特別な時間をお過ごしいただけます。
セルフフォトを楽しまれるカップルの様子
綿帽子姿で花嫁ソロ撮影の様子
セルフフォトを楽しまれるカップルの様子
▼先行予約＆OPEN割キャンペーンについて
今だけの限定特典として、7月のグランドオープン前に来店申し込みいただいたお客様50組限定で、
撮影プランに応じた「OPEN割」をご用意しております。
通常価格より最大2万円もお得にご予約できるチャンスをお見逃しなく！
最も安い手ぶらプラン
【OPEN割】WASOU basic 29,800円
男女衣装・着付け・小物貸し出し込み
・着付け準備 60 min
・撮影 20 min（背景1パターン/平均150カット）
・お着替え / 全データ渡し 15min
※後日 補正して全データ納品
ハイコスパな手ぶらプラン
【OPEN割】WASOU standard 39,800円
男女衣装・着付け・小物貸し出し込み
・着付け準備 60 min
・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）
・お着替え / 全データ渡し 15min
※後日 補正して全データ納品
女性ヘアメイクも込み込み
【OPEN割】WASOU premium 59,800円
花嫁様ヘアメイク付き・男女衣装・着付け・小物貸し出し込み
・花嫁様ヘアメイク 80 min
・着付け準備 60 min
・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）
・スタッフ撮影サポート 10 min
・お着替え / 全データ渡し 15min
※後日 補正して全データ納品
花嫁様の声から生まれた一番人気の白無垢＆色打掛両方プラン
【OPEN割】WASOU premium plus 58,800円
花嫁様ヘアセット付き・男女衣装(花嫁打掛2着)・着付け・小物貸し出し込み
・花嫁様ヘアセット 40 min
・着付け準備 60 min
・撮影 40 min（背景2パターン/平均300カット）
・スタッフ撮影サポート 10 min
・お着替え / 全データ渡し 15min
※後日 補正して全データ納品
▼ご予約・先行予約特典のお申し込み方法
下記URLより公式LINEを追加登録して、【大阪OPEN割】とメッセージお送りくださいませ。
INAI WEDDING WASOU 大阪店
LINE公式アカウント @650novjm(https://lin.ee/exfMdZp)
OPEN日の確定次第、日程調整のご連絡を差し上げ、本予約という流れになります。
※OPEN日は7月中旬予定となりますが、工事状況により遅延する場合もございます。
▼こんな方におすすめ
・和装前撮りが高くて諦めてしまった方
・本格的な和装前撮り希望で費用を抑えたい方
・写真が苦手だけど和装前撮りを楽しみたい方
・ 自由度の高いフォトウェディングを探している方
INAI WEDDING WASOU 浅草本店では、花嫁様のリアルな口コミ投稿をご確認いただけます。
ぜひこちら(https://www.google.com/search?sca_esv=58f1ab17b4aaa4d3&rlz=1C5CHFA_enJP819JP820&sxsrf=AHTn8zoYhv1uTIctvDU30-JLplNRHApUbw:1747802675519&si=APYL9bs7Hg2KMLB-4tSoTdxuOx8BdRvHbByC_AuVpNyh0x2KzcaxbwSPnUSB1O2tt5iP3qX6LcWhD7s0LoQ_EysBHwiWNp2H3_YxiCbXiCckA7Kr1udVqTJqDHrawtcI48pzqtM93OXnGllpWukmn2JelIqsBGYVququIdS7XmzKNOgnKxG14mpdRW1pKKInk0ocnLsZRS24&q=%E5%92%8C%E8%A3%85%E5%89%8D%E6%92%AE%E3%82%8A%E5%B0%82%E9%96%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA+INAI+WEDDING+WASOU+%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F&sa=X&ved=2ahUKEwjoovKs4LONAxUu1DQHHaggBDUQ0bkNegQIJBAE&biw=2400&bih=1167&dpr=1.6)もチェックしてみてください♪
▼公式Instagramでも情報発信中！
オープンまでの様子や衣装紹介、特典情報は随時Instagramにて発信予定。
ぜひフォローして最新情報をチェックしてください。
公式Instagramアカウント
@wasou_inaiwedding_osaka(https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding_osaka)
【本件に関するお問い合わせ】
INAI WEDDING WASOU 浅草本店
担当：川南
📩 Mail：info@inaiwedding-wasou.jp
TEL：03-6555-1695