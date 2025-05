ギネス世界記録　16歳未満対象のU-16記録、本格始動！公式サイトキッズページ開設

Guinness World Records Japan株式会社

ギネスワールドレコーズジャパン株式会社(所在地:東京都渋谷区/本社:イギリス)は、16歳未満を対象とした挑戦カテゴリー、U-16(英語表記 Under 16s)記録を、日本で本格的に始動させました。

本挑戦カテゴリーは、5月21日に公開となったギネス世界記録公式サイト子供向けページ(https://www.guinnessworldrecords.jp/kids)(キッズページ)において、紹介していきます。

これまでギネス世界記録は、挑戦可能な記録は全年齢を対象としてきました。U-16の開設により、子どもたちが自分たちの場所だと感じる場を提供し、世界中の仲間たちと楽しく、競い合ってほしいと願っています。

U-16は、個人、ないしは仲間と力を合わせて挑戦ができるよう、より簡潔、かつ工夫ができる自由度の高い、親しみやすいルールを用意しています。今まで主に英語版子供向けサイトにて紹介されていた本カテゴリーを、今年、日本語版公式サイト内子供向けページ開設に伴い、日本においても本格的に紹介を開始します。

挑戦は、ときには地道な努力や忍耐が必要とされるものです。U-16記録が、挑戦の楽しみを体感し、自分の好き・得意な事柄を見つけ、新たな一歩を踏み出すきっかけになればと考えます。

多くの方々の挑戦をお待ちしています。

また、キッズページでは、様々なジャンルで活躍をみせる子どものギネス世界記録保持者のインタビュー紹介もおこなっています。

現在、キッズページ内では、以下、8つのU-16記録を紹介しています。

- 3つのまくらにカバーをかける最速タイム (Fastest time to cover three pillows)現行記録: 24.91秒- 1分でふくらませた風船の最多数 (Most balloons blown up in one minute)既存記録無し/ミニマム数値:9- 30秒間で最も多くドミノを立ててたおした数(2人チーム) (Most dominoes set up and toppled in 30 seconds (team of two))現行記録:34- 1分間でとんだかえるとびの最多数(2人チーム) (Most leapfrog jumps in one minute (team of two))ミニマム数値:13- 3分間で紙ひこうきを折ってキャッチされた最多数(2人チーム) (Most paper planes made and caught in three minutes (team of two) )ミニマム数値:6- 30秒間に片足ではいたくつ下の最多数 (Most socks put on one foot in 30 seconds)現行記録:27- 目かくしをしてキャッチしたぬいぐるみの最多数 (Most soft toys caught blindfolded)現行記録:20- 1分間でくつを高くつみ上げた最多数 (Tallest stack of shoes in one minute)現行記録:10

現在まで、約100件のU-16記録が開設されており、約50の記録が達成されました。申請はギネス世界記録公式サイトより、保護者に行っていただく必要があります。

今年、ギネス世界記録は70周年(https://www.guinnessworldrecords.jp/news/2025/5/guinness-world-records-is-70-find-out-how-to-be-part-of-it-as-we-mark-milestone-year)を迎えました。 ギネス世界記録について、より詳しく知りたい場合は公式サイト(https://www.guinnessworldrecords.jp/)にてご確認ください。

ギネス世界記録とは:

「ヨーロッパで最も速く飛ぶ狩猟鳥はどれか? 」---この問いをきっかけに、1955年にギネス世界記録が設立されました。スポーツクラブの階上にある一室で世界一をまとめた1冊の書籍として産声をあげたギネス世界記録は、現在、ロンドンに本社を置き、ニューヨーク、東京、北京、ドバイにオフィスがある世界的なブランドへと成長しました。今では書籍のみならず、テレビ、デジタルプラットフォーム、イベントなどあらゆるメディアを通じて、世界一の情報を発信しています。挑戦を通したプロモーションプラニングを行っており、ブランド構築や顧客エンゲージメントなどに使用されております。

GWR Studiosは、世界記録の興奮を体感できる映像コンテンツをメディア、ブランド、デジタル分野に向けて行っています。また、GWR Entertainmentは、来場者が世界記録を知り、挑戦できるブランド体験を提供しています。

ギネス世界記録は、世界がよりおもしろく、楽しく、ポジティブな場所になるよう、活動を続けます。より詳しくギネス世界記録をお知りになりたい方は:http://www.guinnessworldrecords.jp/

日本オフィスは2010年に開設され、日本語での申請受付や、「町おこしニッポン」などのプロジェクトを展開しています。

公式X(https://x.com/gwrjapan)や公式Instagram(https://www.instagram.com/GWRjapan/)では、世界中で達成される記録を紹介しています。

