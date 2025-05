大人も子供も楽しめる宝石のお店『東洋ルース』！新入荷の宝石10石を新たに加え、5/23(金)～25(日)開催「第7回名古屋栄ミネラルマルシェ」に出展！1石500円、ワンコインで宝石を手に入れられる！

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋(本社:埼玉県北本市 代表取締役/中村秀夫 以下、当社)は、自社の運営する研磨やカットが施された指輪などのジュエリー製品に加工される前の宝石「ルース(日本語では裸石とも言う)」を扱う日本最大級のルースショップ「東洋ルース」が、5月23日(金)より開催の「第7回 名古屋栄ミネラルマルシェ」へ出展いたします。

※【ルース】とは、ジュエリーに加工される(枠に収める)前の、カットされた宝石のこと。

また、裸石(はだかいし)ともいう。

≪ 第7回名古屋栄ミネラルマルシェ 東洋ルース出展概要 ≫

開催日時:

2025年5月23日(金) 10:00~19:00

2025年5月24日(土) 10:00~19:00

2025年5月25日(日) 10:00~16:00



会場:中日ホール&カンファレンス

(住所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F)入場無料

アクセス:

市営地下鉄東山線「栄」駅から地下街直結

市営地下鉄名城線「栄」駅から地下街直結

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街直結(13番出口横)

(※詳細はミネラルマルシェ公式HP⇒ https://www.mineralshow.net/(https://www.mineralshow.net/)

をご参照ください)



東洋ルースの出展ブース場所:ROOM6

持参ルース点数:約15,000点

ルース販売価格:1点 500円~

会場配置図



━東洋ルースの人気宝石 一部ご紹介!━

ダイヤモンド類:ダイヤモンド、ピンクダイヤモンド、イエローダイヤモンド、ブラウンダイヤモンド、スライスダイヤモンド、ダイヤモンド原石



コランダム類:ルビー、スタールビー、サファイア、スターサファイア、トラピッチェサファイア、バイカラーサファイア、モンタナサファイア

ベリル類:エメラルド、アクアマリン、アクアマリンサンストーン、イエローベリル、グリーンベリル、ゴシェナイト、モルガナイト

その他:琥珀、ラベンダー翡翠、真珠、淡水パール、さんご、アンモライト、ジェレメジェバイト、コーネルピン、モルダバイト、フェナカイト、パライバトルマリン、パパラチアサファイア

ダイヤモンド(ホワイト、ブラウン)コランダム(ルビー)ベリル(エメラルド)その他(レアストーン。宝石質のコーネルピン)

注目の新作ルース!

今回「名古屋栄ミネラルマルシェ」に向けて追加した宝石は、下記10石となります。

・ミスティックトパーズ(コンケイブカット)

・カルセドニー

・アメジスト

・レインボームーンストーン

・トルマリン

・ルチルクォーツ

・カラーチェンジガーネット

・グリーンクォーツ

・ローズクォーツ

・アクアマリン

中でもイチオシの2石!!

カルセドニーコンケイブカットのミスティックトパーズ

ミスティックトパーズとは、通常のトパーズにコーティングを施すことで、幻想的な色合いへと変化させたトパーズです。またコンケイブカット(宝石の面を円錐形にカットしたもの)という輝きが一層引き立つカットも施されており、今回のおすすめの一石となります。

■東洋ルースとは?

2019年3月29日~31日に大宮ソニックシティ(埼玉県)で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県(北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ)を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2~300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子(東洋ルース 仕入れ・鑑別担当)

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA(Fellow of The Gemmological Association of Great Britain=英国宝石学協会特別会員)』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■ルース/裸石(はだかいし)とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン:加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石(はだかいし)」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

東洋ルース公式ホームページ:https://www.toyo-loose.jp/(https://www.toyo-loose.jp/)

東洋ルースオンラインストア:https://shop.toyo-loose.jp/(https://shop.toyo-loose.jp/)

東洋ルース公式X:https://twitter.com/TOYO_Loose(https://twitter.com/TOYO_Loose) (※「なりすましアカウント」にご注意ください)



【会社情報】

会社名:株式会社東洋

本社所在地:〒364-0013 埼玉県北本市中丸9-211

電話番号:048-593-0999

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当:神田 瑞生

担当者直通携帯:080-6858-9637

メールアドレス:toyo-press@toyo-egroup.jp