2024年度第2回理事会を開催しました
特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会
2025年 5月22日（木）、
【出席者】
【内容】
今年度の総会は、2025年6月14日（土）に開催予定です。
2025年 5月22日（木）、
GYOENNOKUUKAN（東京都新宿区新宿1-24-7）にて、
2024年度第2回理事会を開催しました。
【出席者】
代表理事 鷲尾公子（NPO法人ぐるーぷ藤）
代表理事 とよしま亮介（NPO法人日本社会福祉事業協会）
常務理事 牧野史子（NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン）
常務理事 筒井一彦（市民福祉団体全国協議会）
常務理事/事務局長 島田慎太郎（市民福祉団体全国協議会）
理事 安達利晴（株式会社全労済ウィック）
理事 北本節代（NPO法人地域たすけあいの会）
監事 柴田守（NPO法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ東京事務所）
※記載の理事・監事以外からは委任状を頂戴しており理事会が有効に成立する旨が報告されています
【内容】
1 2025年度総会に向けて
(1)2024年度事業報告(案)、決算報告
(2)2025年度の事業計画(案)、予算計画(案)
2 市民協役員体制について
3 市民協調査研究員会の活動について
4 市民協2025リーダーズ研修について
5 総会記念講演会について
6 総会当日の役割について
7 その他（イベント助成金等）
今年度の総会は、2025年6月14日（土）に開催予定です。
併せて、厚生労働省老健局担当課長をお招きし、
2025年度市民協総会記念講演会も開催予定です。
最新の介護情報を入手できる機会です。ご期待ください。