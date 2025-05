「BIPROGY FORUM 2025」にGROWTH VERSEのCTO南野が登壇

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE(本社:東京都豊島区、代表取締役CEO:渡部 知博、代表取締役CTO:南野 充則)は、BIPROGY株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長 CEO:齊藤 昇)が主催する「BIPROGY FORUM 2025」において、CTOである南野 充則が登壇することをお知らせいたします。

登壇セッションについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/91540/table/154_1_15aee0b9dc107f5db7871d1f1185937f.jpg ]「BIPROGY FORUM 2025」について

BIPROGY FORUM 2025は、「すべてはこの星で 生き続けるために」をテーマに掲げ、持続可能な未来を目指す多彩な活動を紹介するイベントです。地球規模の課題に対し、テクノロジーと共創の力で分断を超え、よりよい未来を築くための最新動向や取り組みが発信されます。

https://forum.biprogy.com/2025/tokyo/

GROWTH VESEとBIPROGYの資本業務提携について

AI を活用した効率的なデータ分析でお客さまの One to One マーケティングを高度化し、安全にデータを蓄積する社内システムの構築から最適な購買体験を設計するデータ利活用までを一気通貫で支援していくために、GROWTH VERSEとBIPROGYは2025年より資本業務提携を締結しています。

小売業などの基幹システムを構築してきた知見のあるBIPROGYと、GROWTH VERSEのAIの知見を掛け合わせることで、データの利活用を支援していきます。

ご参考:BIPROGY 2025年3月14日付けニュースリリース

「データ蓄積からAI を活用したデータ利活用までを一気通貫で支援するためGROWTH VERSE と資本業務提携を締結」

https://www.biprogy.com/pdf/news/nr_250314.pdf

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaS「AIMSTAR」「ミセシル」「Zero」の開発・販売などを事業としています。

会社名:株式会社GROWTH VERSE

代表者名:代表取締役CEO 渡部 知博、代表取締役CTO 南野 充則

設立日:2021年6月(旧スプリームシステム株式会社 2000年4月)

所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3グレイスロータリービル7F

Tel:03-5956-3426

Fax:03-5956-3427

https://growth-verse.ai