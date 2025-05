A BATHING APE(R)︎ × Van Gogh Museum

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎)」は、オランダ・アムステルダムのファン・ゴッホ美術館(Van Gogh Museum)とコラボレーションし、画家フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh、1853-1890)の人生の物語と作品から着想を得た限定カプセルコレクションを発表。

1993年の設立以来、BAPE(R)は革新的なデザインと大胆不敵な表現を追求し続け、世界中のファッションシーンに影響を与え続けてきました。その普遍的な人気は、ブランドの持つカルチャー的影響力の証といえます。今回のコレクションは、ファン・ゴッホの絶えず自分自身を改革し続けるための革新的な芸術的ビジョンとスピリットは、生涯を通じて自らを再創造し続けたその精神にインスパイアされたもので、BAPE(R)が掲げる“挑戦し続ける姿勢”と強く共鳴する内容となっています。

本コレクションは、『灰色のフェルト帽の自画像』(1887年)、『花咲く梅の果樹園(広重作品模写)』(1887年)、『黄色い家』(1888年)、『ひまわり』(1889年)、『花咲くアーモンド』(1890年)、『カラスの群れ飛ぶ麦畑』(1890年)といったファン・ゴッホの代表作を基にデザインされました。これらの作品はそれぞれファン・ゴッホの人生における重要な節目を象徴しています。

また、彼の最も古く、最も大切な友人であったテオに宛てた美しく書かれた書簡の一節も取り入れられており、なかでも「We must still continue and try to do better.(我々は、これからも努力を続け、より良い結果を出すよう努めなければならない。)」という言葉は、BAPE(R)の32年間にわたる挑戦の歴史と重なります。

BAPE(R)︎は、象徴的アイコン“APE HEAD”をキャンバスに見立て、前述の6作品を時系列で表現したTシャツを展開。

背面には弟テオへの手紙の一節をプリントし、全型ともホワイト1色で専用ボックスに封入。

本コレクションでは、Tシャツ、ロングスリーブTシャツ、クルーネックスウェット、SHARK FULL ZIP HOODIEを展開。いずれもBAPE(R)︎のアイコニックなデザインとファン・ゴッホの作品が融合し、芸術とストリートの新たな接点を生み出しています。

COLLEGE TEEは、「VAN GOGH」と「BAPE(R)︎」をカタカナでデザインしたカレッジロゴを採用し、『ひまわり』や『花咲くアーモンド』から着想を得たオリジナルのカモフラージュ柄“OIL PAINTING CAMO”を組み合わせました。背面には、ゴッホの書簡の一部もプリントされています。



BABY MILO(R) TEEは、BABY MILO(R)が『ひまわり』を再解釈したグラフィックを使用。

クルーネックスウェットは、「COLLEGE TEE」と同様のロゴと書簡デザインを採用しました。そしてロングスリーブTシャツは、フロントに筆致を思わせるデザイン、背面に『ひまわり』『花咲くアーモンドの木の枝』をプリント。

SHARK FULL ZIP HOODIEは、『ひまわり』『花咲くアーモンドの木の枝』の2タイプ展開。右身頃に絵画、左身頃に“OIL PAINTING CAMO”を配置しています。すべてのアイテムには、今回のコラボレーションを記念したスペシャルロゴおよびネームタグが付属します。

本コレクションは、2025年5月31日(土)、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

BAPE(R)︎ X VGM - APE HEAD CANVAS ART TEE M / \14,300- (税込)

BAPE(R)︎ X VGM - SHARK FULL ZIP HOODIE / \49,500- (税込)

BAPE(R)︎ X VGM - COLLEGE TEE / \12,100- (税込)

BAPE(R)︎ X VGM - COLLEGE CREWNECK SWEATSHIRT / \31,900- (税込)

BAPE(R)︎ X VGM - BABY MILO(R)︎ TEE / MENS: \13,200- (税込) KIDS: \8,800- (税込)※KIDSサイズはBAPE KIDS(R)阪急うめだ本店限定となります。

BAPE(R)︎ X VGM - L/S TEE / \16,500- (税込)

ファン・ゴッホ美術館について

ファン・ゴッホ美術館(アムステルダム)は、ファン・ゴッホの作品において世界最大のコレクションを所蔵しています。200点以上の絵画、約500点の素描、700通を超える書簡を通じて、訪れる人々に彼の人生という旅に連れ出し、ファン・ゴッホの芸術の背後にあるアイデアと野心を伝えています。ファン・ゴッホ美術館は、フィンセント・ファン・ゴッホの生涯と作品にインスピレーションを得たさまざまな商品やサービスを開発しています。そのようなわけで、さまざまなパートナーとのコラボレーションが、フィンセント・ファン・ゴッホの物語を語るのです。すべての製品とサービスはフィンセント・ファン・ゴッホの遺産を念頭の置いて開発されておりその収益は美術館の活動維持に充てられています。

毎年、同館は世界中から来館者を引き付けSNSやウェブサイトを通じて何百万人にフィンセント・ファン・ゴッホの芸術と人生を伝えています。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

