4人組バンド BILLY BOO 6月4日にCD発売となる新曲「ラプソディ」のライブ映像を公開！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”、
6月4日に発売となる、TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ「ラプソディ」のライブ映像が公開。
BILLY BOO - ラプソディ【Official Live Video】TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』ED
https://youtu.be/U895V7uOrew
本ライブ映像は、今年3月に開催された『BILLY BOO "UNROCK tour 2024" 』O-crest公演の映像となっており、「ラプソディ」のライブフル映像は初となるため、期待が高まる中待望の公開となる。
CD発売まで、今後も新たな情報をお知らせ予定のため、ぜひ続報にもご注目いただきたい。
「ラプソディ」は、4/23・4/30付 2週連続で”JAPAN Heatseekers Songs”にて首位を獲得し、全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得。
配信前にもかかわらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100” (4/9付)に77位で初登場し配信リリース前のチャートインという、異例の快挙となった。配信後もBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。RADIO ON AIR CHART(4/9,4/16付)全国総合で堂々の1位を獲得するなど、話題となっている。
BILLY BOOは、一度聞いたら忘れられない唯一無二の歌声を持つ、SNS総再生回数6,000万超えのシンガーソングライター「KAZUKI UJIIE」を中心に結成。ブラックミュージックをルーツに、ジャンルを超越した圧倒的なミクスチャーサウンドと、心を掴むキャッチーなメロディを融合させた4人組バンド。
2024年10月13日配信の「レンズ」は、ABEMA恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」のBGMとして起用され、Spotifyバイラルチャートで6位にランクイン。さらに、2025年2月にはライブでの人気曲「逆光」をリード曲にしたEPをリリース。
2025年、最注目バンド”BILLY BOO”の今後の活躍から目が離せない。
◆BILLY BOO「ラプソディ」リリース情報
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ
＜配信中＞
・配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_
＜6月4日シングルパッケージリリース＞
(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会
・CD予約リンク
https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn
\1,650（税込）
SRCL-13318
・CD収録内容
01 ラプソディ
02 Dejavu
・CD店舗別特典
【対象店舗/特典内容】
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ L判ブロマイド
■楽天ブックス ・・・ ポストカード
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■セブンネットショッピング ・・・ ピック
■Sony Music Shop ・・・ B2ポスター
■全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド
■BILLY BOO応援店 ・・・ ステッカー
BILLY BOO応援店一覧
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』第1弾PV
https://youtu.be/6wszobi3vHc
■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』ノンクレジット・エンディング映像
https://youtu.be/UpX4Eje5BDY?si=_bVFSrHZ34pYMgA3
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。
さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位を獲得。
2025年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/
●TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』作品情報
(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会
■放送情報
全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年4月4日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始
AT-X 2025年4月6日（日）より毎週日曜21時00分から放送開始
（再放送＝毎週水曜28時30分～ 、毎週日曜6時00分～）
■配信情報
2025年4月5日（土）より毎週土曜正午Prime Videoにて見放題独占配信
2025年4月10日（木）より毎週木曜正午 TVerにて一週間限定配信
■イントロダクション
コミカライズ、テレビドラマ、映画、舞台とメディアミックスされている東川篤哉の同名人気小説が、満を持してテレビアニメ化！
国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。
「お嬢様の目は節穴でございますか？」――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。
毒舌執事×令嬢刑事コンビの大人気ミステリが、アニメとなって華麗に開幕。
■TVアニメ公式HP／X
TVアニメHP：https://nazod-anime.com
TVアニメ公式X：https://x.com/nazoD_anime
■原作
東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）
■スタッフ
キャラクター原案： 橘オレコ
監督： 増原光幸
シリーズ構成： 國澤真理子
キャラクターデザイン：河田 泉
美術設定： 矢内京子、高山雅子、藤瀬智康
美術監督： 小倉宏昌
色彩設計： 大野春恵
3DCGディレクター： 新垣 隼
撮影監督： 井上洋志
特効ディレクター：谷口久美子
編集： 塚常真理子
音響監督： 清水洋史
音楽： はまたけし
アニメーション制作： マッドハウス
■キャスト
宝生麗子：花澤香菜
影山：梶 裕貴
風祭京一郎：宮野真守
●原作情報
シリーズ累計500万部突破！執事探偵×令嬢刑事の大人気ミステリ小説！
原作：東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）
原作公式ＨＰ：https://www.shogakukan.co.jp/pr/nazoD/
原作公式Ｘ ：https://x.com/nazoD3