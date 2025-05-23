¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×Âè¸Þ¿Í³ÊÉôÌç¤ËAlfÁª¼ê¡¢UnpyiÁª¼ê¡¢fukuÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¡ª¿·¥í¥¹¥¿ー¤Ç²Æµ¨IJL¤ËÄ©¤à
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËZETA DIVISION¤«¤éAlfÁª¼ê¡¢¥×¥í¥·ー¥ó·Ð¸³¼Ô¤ÎUnpyiÁª¼ê¡¢fukuÁª¼ê¤Î3Ì¾¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ØIdentity V Japan League Passions for V ¡¦ 2025 Summer¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢²Æµ¨IJL¡Ë¤Ë¤Ïºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥í¥¹¥¿ー¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²¼µ¤ÎÂÎÀ©¤ÇÂè¸Þ¿Í³Ê¤Î¸ø¼°¥×¥í¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¡¢²Æµ¨IJL¤Ø»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
-Player
Soba
City
Raolie
Unpyi¡¡¡Ê¿·²ÃÆþ¡Ë
fuku¡¡¡Ê¿·²ÃÆþ¡Ë
AKa
Alf (ZETA DIVISION¤è¤ê°ÜÀÒ²ÃÆþ)
-Coach
hhu
¢£ Alf
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥Ï¥ó¥¿ー
RC²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¡§À¤³¦1°Ì¼è¤ê¤Þ¤¹
¢£ Unpyi
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥µ¥Ð¥¤¥Ðー
RC²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¡§Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ fuku
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥µ¥Ð¥¤¥Ðー
RC²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¡§ÀäÂÐ¤ËÀ¤³¦°ì¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¡¦¥³ー¥Á¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÂÐÀï¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Week 1
5·î31Æü(ÅÚ) 16:00¡¡vs FENNEL¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
6·î1Æü(Æü)¡¡16:00¡¡vs QT DIG¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
Week 2
6·î7Æü(ÅÚ)¡¡16:00¡¡vs ZETA DIVISION¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
6·î8Æü(Æü)¡¡18:00¡¡vs SCARZ¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
Week 3
6·î14Æü(ÅÚ)¡¡12:00¡¡vs Arneb with WoG¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
6·î15Æü(Æü)¡¡16:00¡¡vs AXIZ WAVE¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
Week 4
6·î21Æü(ÅÚ)¡¡12:00¡¡vs DetonatioN FocusMe¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
6·î22Æü(Æü)¡¡16:00¡¡vs DetonatioN FocusMe¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
Week 5
6·î28Æü(ÅÚ)¡¡16:00¡¡vs SCARZ¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
6·î29Æü(Æü)¡¡12:00¡¡vs QT DIG¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
Week 6
7·î5Æü(ÅÚ)¡¡18:00¡¡vs ZETA DIVISION¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
7·î6Æü(Æü)¡¡18:00¡¡vs FENNEL¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
Week 7
7·î12Æü(ÅÚ)¡¡14:00¡¡vs Arneb with WoG¡Ê¥¢¥¦¥§¥¤¡Ë
7·î13Æü(Æü)¡¡18:00¡¡vs AXIZ WAVE¡Ê¥Ûー¥à¡Ë
¡Ú¸ø¼°¾ðÊó¡Û
HP - Identity V Japan League¡¡https://www.identityv.jp/IJLleague/
Twitter¡¡-¡¡https://x.com/IdentityVChamp
REJECT - LINK
Unpyi https://x.com/unpii2213
Raolie https://x.com/raori_
Alf https://x.com/Alf_1_
AKa https://x.com/TMW75641137
fuku https://x.com/fukufukuun
Soba https://x.com/kona_0603
City https://x.com/cityy_V
hhu https://x.com/hhubiribiri
YouTube - LINK
Unpyi https://www.youtube.com/channel/UCASpMShM2sdPkrW1PDS18lg
Raolie https://www.youtube.com/@RC_Raolie
Alf https://www.youtube.com/@alfred2702
AKa https://www.youtube.com/@rcaka8347
fuku https://www.youtube.com/@shot25252
Soba https://www.youtube.com/@rcsoba
City https://www.youtube.com/@RCCityChannel
hhu https://www.youtube.com/@hhuCh