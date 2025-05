新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とタイの人気ラッパーMILLIとのコラボレーション実現！本日、ミュージックビデオを公開！

株式会社SNK

株式会社SNKは、現在好評発売中の格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とタイの人気ラッパーMILLIとのコラボレーションミュージックビデオを公開したことをお知らせいたします。

『餓狼伝説 City of the Wolves』と、タイの人気ラッパーMILLIがコラボレーション!

「REV IT UP」をコンセプトにした新曲「Hi」のミュージックビデオが完成!

『餓狼伝説 City of the Wolves』のキャッチフレーズである「REV IT UP」をコンセプトにした、MILLIの新曲「Hi」のミュージックビデオが完成。MILLIの熱狂的なラップと、『餓狼伝説 CotW』のキャラクター「プリチャ」を重ね合わせた熱狂的なミュージックビデオを、ぜひご覧ください。

>餓狼伝説CotW × MILLI|コラボレーションミュージックビデオ

https://youtu.be/ieRVuNksbIk

MILLI プロフィール

タイ出身のラッパー/シンガー/ソングライター。2022年、世界最大級の音楽フェス「Coachella(コーチェラ)」のメインステージに出演し、同ステージに立った初のタイ人アーティストとして歴史を塗り替えた。

YUPP! Entertainmentに所属。ビジュアルの変化を自在に操り、切れ味鋭いラップで頭角を現す存在となった。

デビューは2020年2月のシングル「Phak Khon(พักก่อน)」。同曲はリリース直後から爆発的な反響を呼び、ミュージックビデオは公開からわずか4日間でYouTube再生数400万回を突破。タイ国内でソロの女性アーティストがこの数字を記録したのは初の快挙となった。 Tilly Birdsとの共作「Just Being Friendly」はYouTubeで1億回超の再生を記録。さらに、F.HEROおよびStray KidsのChangbinと共演した「Mirror Mirror」も再生数1億回を超えるヒットとなった。 グローバル音楽レーベル88risingとも連携し、BIBI「The Weekend」の公式リミックスに参加(再生数8,000万回超)。Jackson Wangとの共作「Mind Games」も世界各地の音楽ファンの注目を集めた。音楽シーンにとどまらず、圧倒的な個性と存在感でグローバルブランドからも注目され、数々の広告キャンペーンやアンバサダー活動にも起用されている。アーティストとしてだけでなく、カルチャーアイコンとしての地位を築き、多方面で影響力を拡大中。 MILLIのセカンドフルアルバムは2025年6月にリリース予定。今後の展開にも注目が集まっている。

Instagram

https://www.instagram.com/phuckitol/

TikTok

https://www.tiktok.com/@milliyormlenlaew

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCV_Y9Omqr0Zlwt3vJhbib9w

Facebook

https://www.facebook.com/MILLIOfficial/

Spotify

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO0FOzPu

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.