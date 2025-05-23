アニメ『プリンセッション・オーケストラ』が江の島の宝探しカフェとコラボカフェを開催！

株式会社タカ ラッシュ

2025年5月29日(木)から、株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区／代表取締役：齊藤 多可志）が運営するENOSHIMA TREASURE CAFEにて、アニメ『プリンセッション・オーケストラ』とのコラボカフェを開催いたします。

ENOSHIMA TREASURE CAFEでは従来のメニューにプラスして、『プリンセッション・オーケストラ』オリジナルコラボメニューをご提供いたします。

コラボメニューご注文特典の謎解き付きオリジナルイラストコースター、『プリンセッション・オーケストラ』登場人物のコラボグッズもあわせてお楽しみください。

■展開メニュー

みなものスペシャルオムライス 1,500円(税込)

バンド・スナッチの特製エビパスタ 1,500円(税込)

ミューチカラを込めて！プリンセスパンケーキ 1,200円(税込)

プリンセスの夢を叶えるパフェ 1,200円(税込)

リップルのブルーライチソーダ 880円(税込)

ジールのピンクレモンスカッシュ 880円(税込)

ミーティアのキラキラソーダ 880円(税込)

カリストのアセロラジュース 880円(税込)

ギータのメロンソーダ 880円(税込)

ベスのゴロゴログレープジュース 880円(税込)

ドランのラムネソーダ 880円(税込)

■ノベルティ

【来場特典】

コラボカフェご利用のお客様にオリジナルイラストステッカーを1人1枚プレゼント！

【フード・ドリンク特典】

コラボフード・コラボドリンクメニューを1品ご注文ごとにランダムで謎解き付きオリジナルイラストコースターを1枚プレゼント！

【グッズ購入特典】

コラボグッズをご購入いただいた方にオリジナルポストカードを2,000円(税込)毎に1枚プレゼント！

【VIPルーム利用特典】

VIPルーム席ご利用のお客様にオリジナルクリアカードを1人1枚プレゼント！

※チャージ料としてお一人様550円(税込)を頂戴いたします。

■限定グッズ

会場にて、『プリンセッション・オーケストラ×ENOSHIMA TREASURE CAFE』コラボグッズを販売いたします。

■注意事項

・コラボグッズの発売日は変更になる場合がございます。

・店内利用の有無にかかわらず、コラボグッズはご購入いただけます。

・コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。

・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。

・ランダム品につきまして、性質上同じ絵柄が出ることがございますので、予めご了承ください。

■お席のご予約について

お席の事前予約はWEBにて承ります。各日先着順となりますのでご了承ください。

【予約URL】

https://booking.resty.jp/webrsv/plan_search/s014491701/34506?isfixshop=true

■期間/店舗

・2025年5月29日(木)～6月17日(火)

・ENOSHIMA TREASURE CAFE

住所：神奈川県藤沢市江の島1-3-8 江の島ホテル１F

営業時間：平日10:00~18:00 土日祝10:00~19:00（コラボ期間中は休業日なし）

ENOSHIMA TREASURE CAFE公式HP https://treasurecafe.jp/

ENOSHIMA TREASURE CAFE公式X https://x.com/cafe_treasure