アニメ『プリンセッション・オーケストラ』が江の島の宝探しカフェとコラボカフェを開催！

写真拡大 (全10枚)

株式会社タカラッシュ

2025年5月29日(木)から、株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区／代表取締役：齊藤 多可志）が運営するENOSHIMA TREASURE CAFEにて、アニメ『プリンセッション・オーケストラ』とのコラボカフェを開催いたします。



ENOSHIMA TREASURE CAFEでは従来のメニューにプラスして、『プリンセッション・オーケストラ』オリジナルコラボメニューをご提供いたします。


コラボメニューご注文特典の謎解き付きオリジナルイラストコースター、『プリンセッション・オーケストラ』登場人物のコラボグッズもあわせてお楽しみください。





■展開メニュー




みなものスペシャルオムライス　1,500円(税込)


バンド・スナッチの特製エビパスタ　1,500円(税込)


ミューチカラを込めて！プリンセスパンケーキ　1,200円(税込)


プリンセスの夢を叶えるパフェ　1,200円(税込)




リップルのブルーライチソーダ　880円(税込)


ジールのピンクレモンスカッシュ　880円(税込)


ミーティアのキラキラソーダ　880円(税込)


カリストのアセロラジュース　880円(税込)


ギータのメロンソーダ　880円(税込)


ベスのゴロゴログレープジュース　880円(税込)


ドランのラムネソーダ　880円(税込)



ノベルティ


【来場特典】


コラボカフェご利用のお客様にオリジナルイラストステッカーを1人1枚プレゼント





【フード・ドリンク特典】


コラボフード・コラボドリンクメニューを1品ご注文ごとにランダムで謎解き付きオリジナルイラストコースターを1枚プレゼント





【グッズ購入特典】


コラボグッズをご購入いただいた方にオリジナルポストカードを2,000円(税込)毎に1枚プレゼント






【VIPルーム利用特典】


VIPルーム席ご利用のお客様にオリジナルクリアカードを1人1枚プレゼント


※チャージ料としてお一人様550円(税込)を頂戴いたします。






■限定グッズ


会場にて、『プリンセッション・オーケストラ×ENOSHIMA TREASURE CAFE』コラボグッズを販売いたします。








■注意事項


・コラボグッズの発売日は変更になる場合がございます。


・店内利用の有無にかかわらず、コラボグッズはご購入いただけます。


・コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。


・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。


・ランダム品につきまして、性質上同じ絵柄が出ることがございますので、予めご了承ください。




■お席のご予約について


お席の事前予約はWEBにて承ります。各日先着順となりますのでご了承ください。




【予約URL】


https://booking.resty.jp/webrsv/plan_search/s014491701/34506?isfixshop=true




■期間/店舗


・2025年5月29日(木)～6月17日(火)


・ENOSHIMA TREASURE CAFE


　住所：神奈川県藤沢市江の島1-3-8 江の島ホテル１F


　営業時間：平日10:00~18:00　土日祝10:00~19:00（コラボ期間中は休業日なし）





ENOSHIMA TREASURE CAFE公式HP　https://treasurecafe.jp/


ENOSHIMA TREASURE CAFE公式X　https://x.com/cafe_treasure