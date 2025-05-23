アニメ『プリンセッション・オーケストラ』が江の島の宝探しカフェとコラボカフェを開催！
2025年5月29日(木)から、株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区／代表取締役：齊藤 多可志）が運営するENOSHIMA TREASURE CAFEにて、アニメ『プリンセッション・オーケストラ』とのコラボカフェを開催いたします。
ENOSHIMA TREASURE CAFEでは従来のメニューにプラスして、『プリンセッション・オーケストラ』オリジナルコラボメニューをご提供いたします。
コラボメニューご注文特典の謎解き付きオリジナルイラストコースター、『プリンセッション・オーケストラ』登場人物のコラボグッズもあわせてお楽しみください。
■展開メニュー
みなものスペシャルオムライス 1,500円(税込)
バンド・スナッチの特製エビパスタ 1,500円(税込)
ミューチカラを込めて！プリンセスパンケーキ 1,200円(税込)
プリンセスの夢を叶えるパフェ 1,200円(税込)
リップルのブルーライチソーダ 880円(税込)
ジールのピンクレモンスカッシュ 880円(税込)
ミーティアのキラキラソーダ 880円(税込)
カリストのアセロラジュース 880円(税込)
ギータのメロンソーダ 880円(税込)
ベスのゴロゴログレープジュース 880円(税込)
ドランのラムネソーダ 880円(税込)
■ノベルティ
【来場特典】
コラボカフェご利用のお客様にオリジナルイラストステッカーを1人1枚プレゼント！
【フード・ドリンク特典】
コラボフード・コラボドリンクメニューを1品ご注文ごとにランダムで謎解き付きオリジナルイラストコースターを1枚プレゼント！
【グッズ購入特典】
コラボグッズをご購入いただいた方にオリジナルポストカードを2,000円(税込)毎に1枚プレゼント！
【VIPルーム利用特典】
VIPルーム席ご利用のお客様にオリジナルクリアカードを1人1枚プレゼント！
※チャージ料としてお一人様550円(税込)を頂戴いたします。
■限定グッズ
会場にて、『プリンセッション・オーケストラ×ENOSHIMA TREASURE CAFE』コラボグッズを販売いたします。
■注意事項
・コラボグッズの発売日は変更になる場合がございます。
・店内利用の有無にかかわらず、コラボグッズはご購入いただけます。
・コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。
・ランダム品につきまして、性質上同じ絵柄が出ることがございますので、予めご了承ください。
■お席のご予約について
お席の事前予約はWEBにて承ります。各日先着順となりますのでご了承ください。
【予約URL】
https://booking.resty.jp/webrsv/plan_search/s014491701/34506?isfixshop=true
■期間/店舗
・2025年5月29日(木)～6月17日(火)
・ENOSHIMA TREASURE CAFE
住所：神奈川県藤沢市江の島1-3-8 江の島ホテル１F
営業時間：平日10:00~18:00 土日祝10:00~19:00（コラボ期間中は休業日なし）
ENOSHIMA TREASURE CAFE公式HP https://treasurecafe.jp/
ENOSHIMA TREASURE CAFE公式X https://x.com/cafe_treasure