「The Performance」テレビ朝日系全国ネットで地上波放送！放送日時解禁！推し曲ベスト３公開！

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株式会社テレビ朝日


■テレビ朝日系全国ネットで地上波放送！放送日時解禁！推し曲ベスト３公開！


　3月28日(金)～30日(日)にKアリーナ横浜にて開催され、3日間で約5万人を動員した新たなグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。この度、豪華グローバルアーティスト計16組が彩った、本公演がテレビ朝日系全国24局ネットにて地上波放送！放送日時の詳細が決定。6月20日（金）23時15分～0時15分(※一部地域を除く)となります。ぜひお楽しみに！



＜私の推し曲No.1リクエスト　ベスト３を発表！＞


先日、イベント公式ＳＮＳにて、地上波放送との連動企画として「私の推し曲No.1リクエスト」アンケートを実施しました。今回はそのアンケートの中から特別に各アーティストのベスト３に選ばれた曲を発表します。地上波放送で はこの中の楽曲からお届け。どの楽曲が選ばれたのか、是非放送をお楽しみください！



「私の推し曲No.1リクエスト」　ベスト３！！（アーティスト名:出演順　曲名:アルファベット/50音順）


【Travis Japan】●BO＄＄Y　●Rush　●Tokyo Crazy Night


【ZEROBASEONE】●Devil Game　●Only One Story (JPN)　●YURA YURA (JPN)


【EVNNE】●TROUBLE　●HOT MESS　●景色 (KESHIKI)


【OCTPATH】●WAKE UP　●ボイパpart　●メドレー（Sweet～Perfect）　


【n.SSign】●Happy &　●Love Potion　　●Lucifer


【NCT DREAM】●Life Is Still Going On　●Moonlight●When I'm With You (Japanese ver.)


【WayV】●Bandage　●FREQUENCY (Korean Ver.)　●月之迷 (Nectar)


【MAZZEL】●Fire　●ICE　●J.O.K.E.R.　


【i-dle】●Queencard　●Super Lady　●TOMBOY　


【Hearts2Hearts】●Butterflies　●The Chase　　※２曲のみ披露※


【NEXZ】●Eye to Eye　●Miracle　 ●Next Zeneration　


【GENERATIONS】●AGEHA　●Evergreen 2.0　●One in a Million -奇跡の夜に-


【ATEEZ】●BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)　●Ice On My Teeth　●Say My Name　


【KEY】●Gasoline　●G.O.A.T(Greatest Of All Time)　 ●Pleasure Shop　


【xikers】●DO or DIE　●We Don't Stop　●WITCH


【MINHO】●CALL BACK　●Romeo and Juliet　●Runaway



＜地上波放送概要＞


■番組タイトル：「The Performance」


■放送局：テレビ朝日系列全国24局ネット


■放送日時：2025年6月20日（金）よる23:15～0:15


(※下記一部地域を除く)


静岡朝日テレビ：6月20日（金）よる23:45～0:45


朝日放送テレビ：6月21日（土）深夜0:24～1:24



＜公演概要＞


■公演名称：「マイナビ presents The Performance」


■開催日時：2025年3月28日（金）・29日（土）・30日（日）


■開催場所：Kアリーナ横浜


■出演者（五十音順）：


　3月28日（金）：ZEROBASEONE、Travis Japan


　3月29日（土）：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、i-dle、MAZZEL


　3月30日（日）：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、


　　　　　　　　　NEXZ、Hearts2Hearts 、MINHO（SHINee)


■動員数：3日間計約5万人


■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂


■制作：テレビ朝日ミュージック


■運営：ぴあ


■協力：BREAK OUT / M:ZINE


■協賛：マイナビ / サントリー / メルペイ


■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/


■オフィシャルSNS　X：https://x.com/performance__pr


■オフィシャル推奨ハッシュタグ　#マイナビpresentsThePerformance　#ThePerformance　


＜問い合わせ先＞テレビ朝日　イベントプロデュースセンター　TEL 03-6406-1966