「The Performance」テレビ朝日系全国ネットで地上波放送！放送日時解禁！推し曲ベスト３公開！
■テレビ朝日系全国ネットで地上波放送！放送日時解禁！推し曲ベスト３公開！
3月28日(金)～30日(日)にKアリーナ横浜にて開催され、3日間で約5万人を動員した新たなグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。この度、豪華グローバルアーティスト計16組が彩った、本公演がテレビ朝日系全国24局ネットにて地上波放送！放送日時の詳細が決定。6月20日（金）23時15分～0時15分(※一部地域を除く)となります。ぜひお楽しみに！
＜私の推し曲No.1リクエスト ベスト３を発表！＞
先日、イベント公式ＳＮＳにて、地上波放送との連動企画として「私の推し曲No.1リクエスト」アンケートを実施しました。今回はそのアンケートの中から特別に各アーティストのベスト３に選ばれた曲を発表します。地上波放送で はこの中の楽曲からお届け。どの楽曲が選ばれたのか、是非放送をお楽しみください！
「私の推し曲No.1リクエスト」 ベスト３！！（アーティスト名:出演順 曲名:アルファベット/50音順）
【Travis Japan】●BO＄＄Y ●Rush ●Tokyo Crazy Night
【ZEROBASEONE】●Devil Game ●Only One Story (JPN) ●YURA YURA (JPN)
【EVNNE】●TROUBLE ●HOT MESS ●景色 (KESHIKI)
【OCTPATH】●WAKE UP ●ボイパpart ●メドレー（Sweet～Perfect）
【n.SSign】●Happy & ●Love Potion ●Lucifer
【NCT DREAM】●Life Is Still Going On ●Moonlight●When I'm With You (Japanese ver.)
【WayV】●Bandage ●FREQUENCY (Korean Ver.) ●月之迷 (Nectar)
【MAZZEL】●Fire ●ICE ●J.O.K.E.R.
【i-dle】●Queencard ●Super Lady ●TOMBOY
【Hearts2Hearts】●Butterflies ●The Chase ※２曲のみ披露※
【NEXZ】●Eye to Eye ●Miracle ●Next Zeneration
【GENERATIONS】●AGEHA ●Evergreen 2.0 ●One in a Million -奇跡の夜に-
【ATEEZ】●BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) ●Ice On My Teeth ●Say My Name
【KEY】●Gasoline ●G.O.A.T(Greatest Of All Time) ●Pleasure Shop
【xikers】●DO or DIE ●We Don't Stop ●WITCH
【MINHO】●CALL BACK ●Romeo and Juliet ●Runaway
＜地上波放送概要＞
■番組タイトル：「The Performance」
■放送局：テレビ朝日系列全国24局ネット
■放送日時：2025年6月20日（金）よる23:15～0:15
(※下記一部地域を除く)
静岡朝日テレビ：6月20日（金）よる23:45～0:45
朝日放送テレビ：6月21日（土）深夜0:24～1:24
＜公演概要＞
■公演名称：「マイナビ presents The Performance」
■開催日時：2025年3月28日（金）・29日（土）・30日（日）
■開催場所：Kアリーナ横浜
■出演者（五十音順）：
3月28日（金）：ZEROBASEONE、Travis Japan
3月29日（土）：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、i-dle、MAZZEL
3月30日（日）：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、
NEXZ、Hearts2Hearts 、MINHO（SHINee)
■動員数：3日間計約5万人
■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂
■制作：テレビ朝日ミュージック
■運営：ぴあ
■協力：BREAK OUT / M:ZINE
■協賛：マイナビ / サントリー / メルペイ
■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/
■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr
■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance
＜問い合わせ先＞テレビ朝日 イベントプロデュースセンター TEL 03-6406-1966