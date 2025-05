「The Performance」テレビ朝日系全国ネットで地上波放送！放送日時解禁！推し曲ベスト３公開！

■テレビ朝日系全国ネットで地上波放送!放送日時解禁!推し曲ベスト3公開!

3月28日(金)~30日(日)にKアリーナ横浜にて開催され、3日間で約5万人を動員した新たなグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。この度、豪華グローバルアーティスト計16組が彩った、本公演がテレビ朝日系全国24局ネットにて地上波放送!放送日時の詳細が決定。6月20日(金)23時15分~0時15分(※一部地域を除く)となります。ぜひお楽しみに!

<私の推し曲No.1リクエスト ベスト3を発表!>

先日、イベント公式SNSにて、地上波放送との連動企画として「私の推し曲No.1リクエスト」アンケートを実施しました。今回はそのアンケートの中から特別に各アーティストのベスト3に選ばれた曲を発表します。地上波放送で はこの中の楽曲からお届け。どの楽曲が選ばれたのか、是非放送をお楽しみください!

「私の推し曲No.1リクエスト」 ベスト3!!(アーティスト名:出演順 曲名:アルファベット/50音順)

【Travis Japan】●BO$$Y ●Rush ●Tokyo Crazy Night

【ZEROBASEONE】●Devil Game ●Only One Story (JPN) ●YURA YURA (JPN)

【EVNNE】●TROUBLE ●HOT MESS ●景色 (KESHIKI)

【OCTPATH】●WAKE UP ●ボイパpart ●メドレー(Sweet~Perfect)

【n.SSign】●Happy & ●Love Potion ●Lucifer

【NCT DREAM】●Life Is Still Going On ●Moonlight●When I'm With You (Japanese ver.)

【WayV】●Bandage ●FREQUENCY (Korean Ver.) ●月之迷 (Nectar)

【MAZZEL】●Fire ●ICE ●J.O.K.E.R.

【i-dle】●Queencard ●Super Lady ●TOMBOY

【Hearts2Hearts】●Butterflies ●The Chase ※2曲のみ披露※

【NEXZ】●Eye to Eye ●Miracle ●Next Zeneration

【GENERATIONS】●AGEHA ●Evergreen 2.0 ●One in a Million -奇跡の夜に-

【ATEEZ】●BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) ●Ice On My Teeth ●Say My Name

【KEY】●Gasoline ●G.O.A.T(Greatest Of All Time) ●Pleasure Shop

【xikers】●DO or DIE ●We Don't Stop ●WITCH

【MINHO】●CALL BACK ●Romeo and Juliet ●Runaway

<地上波放送概要>

■番組タイトル:「The Performance」

■放送局:テレビ朝日系列全国24局ネット

■放送日時:2025年6月20日(金)よる23:15~0:15

(※下記一部地域を除く)

静岡朝日テレビ:6月20日(金)よる23:45~0:45

朝日放送テレビ:6月21日(土)深夜0:24~1:24

<公演概要>

■公演名称:「マイナビ presents The Performance」

■開催日時:2025年3月28日(金)・29日(土)・30日(日)

■開催場所:Kアリーナ横浜

■出演者(五十音順):

3月28日(金):ZEROBASEONE、Travis Japan

3月29日(土):EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、i-dle、MAZZEL

3月30日(日):ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、

NEXZ、Hearts2Hearts 、MINHO(SHINee)

■動員数:3日間計約5万人

■主催:テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂

■制作:テレビ朝日ミュージック

■運営:ぴあ

■協力:BREAK OUT / M:ZINE

■協賛:マイナビ / サントリー / メルペイ

■オフィシャルHP:https://theperformance.jp/

■オフィシャルSNS X:https://x.com/performance__pr

■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance

<問い合わせ先>テレビ朝日 イベントプロデュースセンター TEL 03-6406-1966