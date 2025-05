ÅìµþÈ¯¤Î¥íー¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー ¡ísophisticated silence¡í ¿·¶Ê¡ÖIn the middle of the night¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社STARBASE「In the middle of the night」アートワーク

東京を拠点に活動するビートメイカー、sophisticated silenceが最新曲「In the middle of the night」をリリース。

深夜2時、ふと目が覚めてしまった夜。ギターのアルペジオと優しいビニールノイズが、

記憶と夢のあいだを静かにたゆたう。

これまでに「chill lofi study beats」「Road Trip to Tokyo」「Mellow Beats」など、

Spotify公式プレイリストにも多数ピックアップされてきた注目のアーティスト。

ミックスからマスタリングまですべて自身で手がける、繊細で洗練されたプロダクションも魅力のひとつ。

ジャンルとしての“lofi”を超えて、聴く人の心にそっと寄り添うサウンドスケープが広がり

夜の静寂を味方にしてくれるような、そっと再生ボタンを押したくなる楽曲になっている。

(各種配信サービス:https://lnk.to/SS_IMN )

●楽曲情報●

配信開始日:2025/5/23

アーティスト:sophisticated silence

タイトル:In the middle of the night

レーベル:Idiot Pop Records

配信リンク:https://lnk.to/SS_IMN

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー”sophisticated silence”

”洗練された静寂”と名前の通り、穏やかで優しく、美しいサウンドは

よりリスナーに親しみを持ってもらえる。

アンビエント/ダウンテンポ/エレクトロニカの要素が強いローファイヒップホップ

ミキシング、マスタリング、アートワークはアーティスト本人が行っている。

<リンクページ>

https://linktr.ee/sophisticatedsilence