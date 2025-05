雨と心が重なる瞬間に。珠玉のカフェ・ジャズピアノ集『Rainy Days』配信スタート

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Moonlight Jazz Blue & JAZZ PARADISEによる最新アルバム『Rainy Days~癒やしのカフェ・ジャズ・ピアノ』の配信が2025年5月23日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。

Moonlight Jazz Blue & JAZZ PARADISE / Rainy Days~癒やしのカフェ・ジャズ・ピアノ

雨が窓を打つ午後、コーヒーの香りとともに流れるのは、どこか懐かしく心地よいカフェ・ジャズ。そんな“理想の雨の日”を音で描く人気シリーズの最新作『Rainy Days~癒やしのカフェ・ジャズ・ピアノ』。

選曲は「雨音はショパンの調べ」「シェルブールの雨傘」「Over the Rainbow」「Purple Rain」など、映画・洋楽・クラシックの名曲を網羅した全16曲。雨や虹といった“季節の情景”を彩る名曲たちが、ピアノ・カフェ・ジャズアレンジで新たな魅力を放ちます。

音楽が部屋の空気を変え、まるでそこが“お気に入りのカフェ”になったような気分に──。

この1枚は、忙しい日常に「雨音とピアノが寄り添う静かな時間」を届けてくれるでしょう。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/moonlight-jazz-blue%2Cjazz-paradise/scdd-1800

タイトル:Rainy Days~癒やしのカフェ・ジャズ・ピアノ

アーティスト:Moonlight Jazz Blue & JAZZ PARADISE

配信日:2025年5月23日(金)

レーベル:Sugar Candy

YouTube試聴▶https://lnk.to/HfbMhqr945

配信サービス一覧▶https://lnk.to/k6Jg9L9K21

◆トラックリスト ※本作はカバー作品です。

(邦題 / 原題 / オリジナルアーティスト|カバーアーティスト)

1.雨音はショパンの調べ / I Like Chopin

小林麻美/ガゼボ|Moonlight Jazz Blue

2.雨に微笑を / Laughter in the Rain

ニール・セダカ|Moonlight Jazz Blue

3.雨の日のニューヨーク / Another Rainy Day in New York City

シカゴ|Moonlight Jazz Blue

4.悲しき雨音 / Rhythm of the Rain

カスケーズ|Moonlight Jazz Blue

5.雨に濡れても / Raindrops Keep Fallin' on My Head

B.J.トーマス|Moonlight Jazz Blue

6.雨に唄えば / Singin' in the Rain

ジーン・ケリー|Moonlight Jazz Blue

7.シェルブールの雨傘 / Les Parapluies de Cherbourg

ミシェル・ルグラン|Jazz Pradise

8.雨の日と月曜日は / Rainy Days and Mondays

カーペンターズ|Jazz Pradise

9.雨 / La Pioggia

ジリオラ・チンクエッティ|Moonlight Jazz Blue

10.恋はみずいろ / L'Amour est bleu

ヴィッキー|Moonlight Jazz Blue

11.クライング・イン・ザ・レイン / Crying in the Rain

エヴァリー・ブラザース|Moonlight Jazz Blue

12.パープル・レイン / Purple Rain

プリンス|Moonlight Jazz Blue

13.三月の雨 / Aguas de Março

A.C.ジョビン&エリス・レジーナ|Moonlight Jazz Blue

14.アントニオの歌(虹を綴って) / Antonio's Song (The Rainbow)

マイケル・フランクス|Moonlight Jazz Blue

15.虹の彼方に / Over the Rainbow

ジュディ・ガーランド|Jazz Pradise

16.ショパン:雨だれの前奏曲 / 24 Preludes, Op.28 "Raindrop"

フレデリック・ショパン|Cafe de Jazz

JAZZ PARADAISE プロフィール

JAZZ PARADAISE

▶ https://www.sugarcandy.jp/jazzparadise

日本のカフェミュージックを得意とする代表的アーティスト。日本の超一流ジャズメン達から成りセッション毎に構成を変えるユニットスタイル。「カフェで流れるラウンジJAZZ」は音楽配信では記録的な大ヒットを樹立。TOKYO FMやJ-WAVE 81.3FMの番組テーマやジングル、バニラ・エアの離着陸BGMも担当している。さらにミスタードーナツ系列の店舗BGMも手掛ける。また配信ランキングで様々な記録を達成したワーナーミュージックの人気シリーズ ’’アトリエ・ボッサ・コンシャス’’も担当。

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

Moonlight Jazz Blue プロフィール

Moonlight Jazz Blue

▶https://www.sugarcandy.jp/moonlightjazzblue

「カフェで流れるジャズピアノ」は音楽配信では記録的な大ヒットを樹立。ニュース番組「ニュース23」のBGMやTV CM音楽を数々手がける。また星野リゾートの館内BGMや三菱商事の丸の内「MC FOREST」館内BGMも手掛ける。映画「西の魔女が死んだ」のサントラにも参加。



Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業15年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

