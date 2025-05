KOALA Techが権威ある「BEST PAPER AWARD」FOR「2024 JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY」を受賞しました。

株式会社KOALA Tech

株式会社KOALA Tech(所在:福岡市西区、代表取締役:ファティマ ベンシュイク)は、権威ある2024 JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY BEST PAPER AWARD(2024年 年間最優秀論文賞)を受賞し、2025年5月に米国カリフォルニア州で開催されたSID Display Week 2025において表彰されました。

Journal of The Society for Information Displayは世界最大のディスプレイ関連の学会誌で、SID(The Society for Information Display)が主催するDisplay Weekは世界最大のディスプレイ関連のイベントであり、毎年、企業、大学、研究機関が最新技術を紹介する業界注目の場となっています。

受賞した論文のタイトルは「Realization of an organic semiconductor electroluminescent device with high directionality and color purity(直進性・色純度の高い有機半導体発光素子の実現)」で、2024年の発表時にDistinguished Paper Award(優秀論文賞)を受賞していました。代表的な有機半導体発光素子である有機EL(OLED)では、レーザーのように直進性が高くスペクトル幅の狭い光は得られません。当社は、OLEDの基本素子構造を継承しつつ、独自の材料設計技術と素子設計技術を組み合わせることで、発散角度1.1度という高い直進性、スペクトル幅2.5nmという高い色純度を同時に達成することに成功しました。

また、今回Display Week 2025のデモにおいて、青色発光素子に加え、緑色発光素子、赤色発光素子でも今回と同様に直進性、色純度の高い発光素子の実証に成功しました。

◆有機半導体レーザーの特徴

有機半導体レーザーは無機のレーザーに比べて、「自由に発振波長を選べる」「どこにでも配置できる」「超集積ができる」といった特徴があります。特に、近赤外波長域は、今後、生体認証、光学センサーなどの分野で新たな応用展開が期待されています。また、柔らかい有機材料を使うことでフレキシブルデバイスへの利用にも適しています。これらの特徴を活かすことで、来るべき超スマート社会、より人のために、より人の近くで電子光デバイスが活躍する社会に、レーザー技術を導入することができます。

◆株式会社 KOALA Tech

KOALA Techは、九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター(センター長:安達 千波矢)で世界に先駆けて実現されたOSLD技術の実用化を目的として設立されたスタートアップ企業です。OSLDは近年、高精細・フレキシブルディスプレイとして注目される有機EL素子(OLED)をはじめ、今後の活躍が期待される有機光・電子デバイスのプラットフォームに高い互換性をもつ次世代レーザー光源としての社会実装が期待されており、 当社はOSLDの設計技術を保有しています。

URL: https://www.koalatech.co.jp/