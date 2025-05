LF Researchレポート「オープンデータへの道筋：2024 World Open Innovation Conference Challenge Sessionでの発見」を公開

The Linux Foundation Japan

インフォグラフィック「オープンデータへの道筋:2024 World Open Innovation Conference Challenge Sessionでの発見」

本日、LF Researchの最新レポート「オープンデータへの道筋:2024 World Open Innovation Conference Challenge Sessionでの発見」日本語版が公開されました。

全レポートは、こちらからご覧いただけます :

- 日本語版 : オープンデータへの道筋:2024 World Open Innovation Conference Challenge Sessionでの発見(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/05/pathways-to-open-data-jp/)- オリジナル版 (英語) : Pathways to Open Data: Findings from the 2024 World Open Innovation Conference Challenge Session(https://www.linuxfoundation.org/research/pathways-to-open-data)

2024年11月、Linux Foundation ResearchはWorld Open Innovation Conference (WOC)に参加し、オープンデータ インフラ構築への道筋に関するセッションを開催しました。セッションの議論は録画・分析され、オープンデータ特有の課題と、オープン性とアクセシビリティを向上させるための機会について詳細な分析が行われました。

本レポートでは、セッションの参加者から寄せられた意見、すなわちオープンデータの活用方法、業務への導入における課題、自社データの公開に関する懸念、そしてこれらの課題への対処方法について考察しています。また、オープンデータの歴史と文化を概観し、ケーススタディやオープンデータ プロジェクトの事例も紹介しています。データ特有の課題と、よりオープンなデータ環境を構築するための次のステップについて、詳しくはレポートをご覧ください。

著者:

- Anna Hermansen, The Linux Foundation- Paul Wiegmann, Eindhoven University of Technology- 序文 ー Professor Henry Chesbrough, Luiss University and Haas School of Business at UC Berkeley

日本語版翻訳協力:富田明男・富田佑実